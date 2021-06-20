«У тебя на одну жизнь меньше». Игроки сборной России подрались перед решающим матчем

Евро-2016 — мифологизированный турнир для нашей сборной. Спасительный гол Березуцкого и фанатская война в Марселе, чуть не положивший дубль словакам Глушаков и самая настоящая драка перед третьим матчем группового этапа против Уэльса.

Если коротко, Глушаков полез на Широкова, но промахнулся и ударил не Романа, а Мамаева, так что потом Широков иронизировал: «На меня замахнуться сложно было, Глушаков на трофеи замахивался».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Что это было и как такое возможно внутри сборной на чемпионате Европы? Герои тех дней, многие актуальные и до сих пор, описывали тот день — мы можем восстановить его по их рассказам.

Как узнали о драке и как именно досталось Мамаеву?

На тренировку перед третьим матчем группового этапа Россия — Уэльс полузащитник Павел Мамаев вышел с глубоким рассечением над левым глазом. Тут же начались слухи, что в сборной Слуцкого кто-то подрался.



Врач команды тогда и сейчас Эдуард Безуглов говорил, что драка — это бред, никто даже не ударялся об дверной косяк, а рассечение случилось в тренажёрном зале: Мамаев ударился о блин, игроку наложили три шва и через три дня сняли. Безуглов даже точно назвал диагноз: рассечение мягких тканей надбровной области. И подкрепил отсутствие драки тем, что у футболистов случаются самые экзотические травмы: например, Давид Муджири из «Локомотива» травмировал икроножную мышцу о бампер машины.



В общем, Безуглов по-разному объяснял, что драка — это выдумка, а травма Мамаева — случайность.

Эдуард Безуглов врач сборной России «Если бы люди, которые распространяют такие слухи, чаще ходили в тренажёрный зал, то знали бы, что подобные повреждения там можно получить. Обычно распространяющие эти слухи люди ходят мимо тренажёрного зала».

Фото: «РИА Новости»

Игроки драку подтвердили, виноваты разборки ЦСКА и «Спартака»

Почти сразу после появления фото Мамаева с рассечением издание Life запустило версию: после поражения от Словакии (1:2) во втором матче группового этапа Мамаев оскорбил в раздевалке Слуцкого — обиделся, что не выпустил его в старте. Широкову, работавшему на тот момент со Слуцким в ЦСКА, это не понравилось; вот и выяснили отношения.



В дальнейшем игроки подтверждали совсем другую версию.

На тот момент капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказывал, что игроки сидели и разговаривали о клубных делах. «Рома тогда перешёл в ЦСКА из «Спартака», — говорил Денис «Матч ТВ». — Он тогда выиграл с ЦСКА чемпионство и начал про «Спартак» говорить, что, мол, вы там болтаетесь, пятое-десятое. И я сказал, что мы будем в тройке на следующий год. Ты ушёл, говорю, будем в тройке. Слово за слово — да, стычка небольшая была. Не попал. Попал другому».



Другим, как вы поняли, оказался Мамаев.



Главный тренер той команды Леонид Слуцкий, в отличие от Безуглова, произошедшее не скрывал. А фингал Мамаева назвал бытовым повреждением — «не связанным с проявлением недовольства, бунта или межличностного конфликта».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Другие подробности драки: толчок Смолова, долг Широкова перед Глушаковым и страшная фраза Мамаева про «одну жизнь»

• В интервью Youtube-каналу «Макарена» Глушаков дополнил историю необычной деталью — что промахнулся из-за Смолова. «Бил одного, попал в другого. Федя Смолов подтолкнул. Он хотел разнять, но толкнул, и получил другой».



• В 2019 году Глушаков сказал, что с Широковым он в нормальных отношениях; правда, Роман должен ему денег. Тогда, на Евро-2016, игроки поспорили на 25 тысяч долларов, попадёт ли «Спартак» в тройку. В итоге — выиграли чемпионат. А Широков в интервью «Чемпионату» говорил, что про спор ничего не помнит.

«На Евро была книжка про все сборные. Так вот у каждого игрока нашей команды был нарисован хоть какой-то трофей в графе «достижения». Только у него ничего не было. Так что это не я подкалывал, а составители. Мне кажется, его вся страна подтравливала. Но он молодец. Добился всё-таки чемпионства».



• Дзюба описывал эпизод с другими подробностями: Мамаев просто лежал на подушке, неожиданно получил удар и тогда произнёс фразу: «У тебя осталось на одну жизнь меньше». А Глушакова назвал бедолагой — потому что Мамаев, видимо, его «чуть не задушил».



• Широков отдельно подчеркнул, что Мамаева не бил, назвав его Павлом Константиновичем и хорошим другом.

Роман Широков экс-игрок сборной России «Мамаев из Подмосковья, так же, как и я, а у нас в Подмосковье принято не бить друг друга, а поддерживать, что я всегда с удовольствием делаю в отношении него».

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Что произошло дальше? 0:3 от Уэльса. «Позор» с трибун стадиона в Тулузе. И знаменитый пост Мамаева из самолёта.