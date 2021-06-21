Россия выйдет на Уэльс, а Украина — на Италию? Расклады в плей-офф Евро-2020

На Евро-2020 стартовал заключительный тур группового этапа и определились первые участники плей-офф. В Риме сборная Италии с минимальным счётом обыграла Уэльс (1:0), а в Баку Швейцария победила Турцию (3:1), не набравшую ни одного очка в трёх матчах.
Сборная Италия благодаря полузащитнику «Аталанты» Матео Пессине забила единственный гол Уэльсу. На 39-й минуте итальянец лёгким ударом в дальний нижний угол перевёл мяч в ворота после навеса со штрафного Марко Верратти. На 55-й минуте валлийская команда осталась в меньшинстве — красную карточку получил Итан Ампаду, что похоронило шансы гостей на победу.
Что касается параллельного матча, то Швейцария на протяжении всей встречи демонстрировала больше конкретики в атакующих действиях. Счёт швейцарцы открыли уже на шестой минуте: автором гола стал Харис Сеферович, а голевой передачи — экс-игрок ЦСКА Стивен Цубер. На 26-й минуте преимущество номинальных хозяев удвоил Шердан Шакири. Ему тоже ассистировал Цубер. На 62-й минуте Ирфан Кахведжи отыграл один мяч, но на 68-й минуте Шакири вернул швейцарцам преимущество в два мяча. И вновь не обошлось без помощи Цубера, оформившего хет-трик из голевых пасов. Теперь вырисовываются такие расклады в плей-офф:
Италия отправляется в Лондон
Италия заняла в группе А первое место с девятью очками и сыграет 26 июня в Лондоне со сборной, которая финиширует на втором месте в группе С. Соперником команды Роберто Манчини станет либо Украина, либо Австрия, которые разыграют путёвку в плей-офф со второго места между собой 21 июня (начало матча в 19:00 мск). В случае успеха в 1/8 финала итальянцы сыграют в Мюнхене 2 июля с победителем матча №39 (первое место группы B / 3 место группы A/D/E/F).
Россия может сыграть в Амстердаме
Второе место в группе досталось сборной Уэльса — четыре очка в трёх встречах. Команда Роба Пейджа проведёт встречу 1/8 финала в Амстердаме (26 июня), где её оппонентом станет сборная, занявшая вторую строчку в группе B. Соперником Уэльса могут стать Россия, Финляндия или Дания. Если Бельгия не проиграет Финляндии, а Россия — Дании, то команда Станислава Черчесова выйдет на валлийцев.
Победитель пары с участием Уэльса сыграет в четвертьфинале в Баку (3 июля). Соперником станет победитель матча №40 (Нидерланды / 3 место группы D/E/F).
Что ждёт Швейцарию
Сборная Швейцарии заняла третье место с четырьмя очками и пока что расположилась на первой строчке среди команд, финишировавших третьими.
Если швейцарцы попадут в квартет лучших «третьих» сборных по рейтингу, то могут сыграть либо 27 июня в Севилье с победителем группы B (вероятно, сборная Бельгии), либо 28 июня в Бухаресте с победителем группы F (Франция, Германия или Португалия), либо 29 июня в Глазго с победителем группы E (Швеция, Словакия или Испания). Кажется, швейцарцам будет нелегко при любом раскладе.
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