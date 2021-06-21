Россия обречена? Мы хронически не умеем финишировать в группе!

Есть вера, а есть статистика. И она перед игрой с Данией не в пользу России. Сборная не может выиграть третьи матчи группового этапа крупных турниров в течение последние девяти лет. Всё началось на Евро-2012.

Возможно, на чемпионате Европы в Украине и Польше мы видели лучшую по составу сборную России в XXI веке. Окрыленный возвращением в Россию Аршавин, праймовый Широков, Погребняк, гонявший за «Фулхэм». Костяк составляли игроки «Зенита» и ЦСКА, которые тогда рубились в плей-офф ЛЧ. Плюс – Дик Адвокат, искренне веривший, что сборной под силу взять титул. Первый матч в группе – разгром чехов и статус негласного претендента минимум на полуфинал. Дальше прагматичная ничья с Польшей, где команда добилась устраивающего результата. Но 25 ударов по воротам ни к чему не привели. Греция использовала чуть ли не единственный момент в матче и выстояла. России не хватило четырёх очков для выхода в плей-офф. Команда поехала домой.

Спустя два года Россию повёз в Бразилию уже другой тренер. Фабио Капелло удивлял всех скучным футболом, который приносил результат. Группа казалась проходимой: Бельгия, Алжир и Южная Корея. Но уже в первом матче против соперника из Азии – ничья. Ляп Акинфеева и лишь один гол в концовке Кержакова резко снизили шансы россиян на выход из группы. На удивление с Бельгией команда играла точно не хуже соперника, а Капелло оправдал минимальное поражение детскими ошибками. Всё решалось в третьей игре с Алжиром. Победив, Россия выходила бы в плей-офф со второго места. Перед матчем общественность, как за два года до этого, предрекала команде три очка. Но гол Кокорина в самом начале так и остался единственным для команды Капелло. Алжир во втором тайме взял игру под контроль и сделал комфортные для себя 1:1. Африканская команда впервые в истории пробилась в плей-офф, а сборную России вновь возненавидели.

В 2015-м вся футбольная Россия ждала одного – увольнения Фабио Капелло. Образ тренера сделали токсичным, а вместо него пригласили добродушного Слуцкого. Бывший тренер ЦСКА вывел команду в финальную часть Евро, ходил по телешоу и вновь заставил болельщиков поверить в силу сборной. Жребий не в первый раз выпал ровный. Англия ещё была далека от полуфинала ЧМ-2018 и не казалась слишком грозной. Плюс Словакия и Уэльс – команды, от которых тоже не ожидали сверхрезультатов. Однако уже по ходу первой игры с Англией стало понятно, что парням Слуцкого мало что светит. Связка Кокорин-Дзюба-Смолов впереди не работала, плюс перед стартом Евро главный тренер лишился двух основных полузащитников – Дзагоева и Денисова. Англия должна была побеждать, но гол Березуцкого в конце матча спас для России ничью. Потом закономерный провал в игре со Словакией, внутренние конфликты, но даже перед игрой с Уэльсом многое зависело от нас. Нужно было победить, и тогда сборная гарантированно занимала третье место и выходила в 1/8. Что случилось в матче вы наверняка прекрасно помните. Общественное мнение вынудило Слуцкого выпустить на поле тех, кого он, возможно, не хотел. А момент забега Бэйла от Смолова до сих пор перед глазами. Россия получила три мяча и в очередной раз стала объектом ненависти.

На чемпионате мира 2018-го мы тоже проиграли третий матч в группе. Тогда от игры с Уругваем уже не зависел выход команды в плей-офф, поэтому Черчесов экспериментировал с составом. Но тенденция всё равно не самая приятная.

Стоит добавить, что Россия под руководством нынешнего тренера проиграла Мексике (1:2) на домашнем Кубке конфедераций. И этот матч тоже был заключительным в группе. А в 2002-м наши футболисты уступили Бельгии (2:3) на ЧМ, хотя для выхода в плей-офф хватило бы и ничьей.

Перед Данией, как в 2012-м и 2016-м мы ни на кого не надеемся. Всё в наших руках. Но в Россию после всех предыдущих неудач мало кто верит. Лучший шанс доказать, что болельщики заблуждаются. Не проиграть и попасть в плей-офф со второго места.