Тест. Хорошо ли вы помните, как сборная России выступала на чемпионатах Европы?

Сборная России на чемпионатах Европы – это отдельная страница в истории нашего футбола. На главном турнире Старого Света наша команда испытывала всё: и оглушительные провалы, и классное начало с плохим концом, и триумф, и конфликты, и драки. Именно во время первенств Европы она приковывала к себе больше всего внимания, потому что на чемпионаты мира мы выходили реже.



Сегодня, 21 июня, в день матча сборной с Данией мы с Volkswagen решили задать вам десять вопросов об истории выступлений нашей команды на чемпионатах Европы. Уж поверьте, там есть что вспомнить. Вперёд!

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