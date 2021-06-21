Тест. Хорошо ли вы помните, как сборная России выступала на чемпионатах Европы?
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Десять вопросов о взаимоотношениях нашей команды с главным турниром Старого Света. Ответите на все?
Сборная России на чемпионатах Европы – это отдельная страница в истории нашего футбола. На главном турнире Старого Света наша команда испытывала всё: и оглушительные провалы, и классное начало с плохим концом, и триумф, и конфликты, и драки. Именно во время первенств Европы она приковывала к себе больше всего внимания, потому что на чемпионаты мира мы выходили реже.
Сегодня, 21 июня, в день матча сборной с Данией мы с Volkswagen решили задать вам десять вопросов об истории выступлений нашей команды на чемпионатах Европы. Уж поверьте, там есть что вспомнить. Вперёд!
Volkswagen – официальный автомобиль сборной России по футболу и чемпионата Европы — 2020, уже много лет идёт рука об руку со спортом и в буквальном смысле слова болеет за болельщиков, делая их передвижение по дорогам комфортным, безопасным и качественным. Следите за матчами чемпионата Европы, вступайте в Сборную болельщиков Volkswagen и заряжайтесь футболом вместе с нами, переходя по ссылке. Кроме того, теперь у каждого есть шанс выиграть памятный приз от всемирно известного бренда и сборной России!
* Партнёрский материал
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