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Тест на знание истории выступлений сборной России на Евро

Тест. Хорошо ли вы помните, как сборная России выступала на чемпионатах Европы?
Андрей Панков
Тест по истории выступлений сборной России на Евро
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Десять вопросов о взаимоотношениях нашей команды с главным турниром Старого Света. Ответите на все?

Сборная России на чемпионатах Европы – это отдельная страница в истории нашего футбола. На главном турнире Старого Света наша команда испытывала всё: и оглушительные провалы, и классное начало с плохим концом, и триумф, и конфликты, и драки. Именно во время первенств Европы она приковывала к себе больше всего внимания, потому что на чемпионаты мира мы выходили реже.

Сегодня, 21 июня, в день матча сборной с Данией мы с Volkswagen решили задать вам десять вопросов об истории выступлений нашей команды на чемпионатах Европы. Уж поверьте, там есть что вспомнить. Вперёд!

Volkswagen – официальный автомобиль сборной России по футболу и чемпионата Европы — 2020, уже много лет идёт рука об руку со спортом и в буквальном смысле слова болеет за болельщиков, делая их передвижение по дорогам комфортным, безопасным и качественным. Следите за матчами чемпионата Европы, вступайте в Сборную болельщиков Volkswagen и заряжайтесь футболом вместе с нами, переходя по ссылке. Кроме того, теперь у каждого есть шанс выиграть памятный приз от всемирно известного бренда и сборной России!
* Партнёрский материал
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