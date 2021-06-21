Кого в сборной России делали крайними после провалов. Пополнится ли этот список сегодня?

В последнем матче группового этапа Евро-2020 сборная Россия сыграет на выезде с Данией. С двух предыдущих чемпионатов Европы наша команда уезжала домой после третьего матча, а болельщики находили виноватого. Надеемся, что после игры в Копенгагене Россия продолжит выступления и фанаты не будут её критиковать. А пока вспомним, кто попадал под хейт российских болельщиков в разные годы после крупных турниров.

Роман Широков, Евро-2008

На Евро-2008 Широков сыграл только в первом матче с Испанией. Роман действовал в центре обороны с Колодиным, а сборная потерпела разгромное поражение – 1:4. Широкова раскритиковали, а комментатор Виктор Гусев заявил, что «это не уровень сборной». Впрочем, на то были причины.

Сначала Роман совершил ошибку в передаче при выходе из обороны в атаку. Испанцы моментально организовали опасный подход к нашим воротам, а Широков возвращался в оборону трусцой. Аналогичная ситуация возникла и в эпизоде со вторым пропущенным голом – Вилья сделал дубль, а наш футболист находился неподалёку от центрального круга. Когда испанец забивал третий мяч, Широков был на своём месте, но помешать сопернику не смог. После этого гола Гусев не сдержался. Впрочем, на фоне провала всей команды хейт к Широкову был не таким заметным. Впоследствии сборная добралась до бронзы турнира и заставила восхищаться ею.

Андрей Аршавин, Евро-2012

После позора команды Дика Адвоката на Евро-2012 изгоем стал Андрей Аршавин. Всему виной его резонансная фраза, ставшая мемом. «То, что мы не оправдали ваши ожидания, это не наши проблемы. Это ваши проблемы. Когда буду в Думе, тогда и отчитаюсь перед вами. Мы проиграли, потому что не забили, а греки забили. От этих разговоров результат всё равно не изменится», – сказал капитан сборной депутату Госдумы Антону Белякову в отеле на повышенных тонах. Уже в августе 2012-го полузащитник провёл последнюю игру за национальную команду.

Кстати, недавно призёр Евро-2008 рассказал о том инциденте в отеле: «Во-первых, мне кажется, это всё описывается в книжках по психологии. Если мы что-то от кого-то ждём и потом это не получаем, то это не значит, что виноват тот человек, от которого мы этого ожидаем. Может быть, он про это ничего не знает, может быть, он вообще не может этого сделать. Во-вторых, это было сказано одному депутату. Я не знал, что меня записывают. С другой стороны, даже если бы и знал, то всё равно бы ему это сказал. Жалею ли я об этих словах сейчас? В его адрес — нет. На мой взгляд, это мерзкий человек, который хотел выставить себя за народ. Обычно народ у нас не любит депутатов, а в тот раз почему-то решил его поддержать. Я сделал то, что я сделал, поэтому… Я бы ничего не поменял».

Фабио Капелло и Игорь Акинфеев, ЧМ-2014

Акинфеев стал виновником двух из трёх пропущенных голов сборной России на чемпионате мира в Бразилии. В матче с Южной Кореей он совершил чудовищный ляп после дальнего удара Ли Гын Хо, а в игре с Алжиром ошибся на выходе из ворот при подаче соперника. Удивительно, как всё сложилось, ведь через четыре года Акинфеева короновали. От любви до ненависти – один шаг, но в данном случае наоборот.

На ЧМ-2014 Капелло был самым высокооплачиваемым тренером, и отсутствие результата привело к огромному хейту со стороны болельщиков. Тем не менее итальянский специалист остался у руля команды и покинул её только летом 2015 года. Тогда он получил от РФС за досрочное расторжение контракта рекордную сумму в € 15 млн.

Александр Кокорин и Павел Мамаев, ЧЕ-2016

На чемпионате Европы во Франции со знаком минус отличились Кокорин с Мамаевым. Впоследствии эти футболисты станут магнитом для всякого рода скандалов. В 2016-м их жёстко раскритиковали не после турнира, а спустя две недели. В Сети появилось видео, на котором неразлучные друзья под гимн России заказали в Монте-Карло 500 бутылок шампанского на € 250 тыс. Кокорин признался, что был на вечеринке с Мамаевым, но заявил, что не имеет с Павлом никакого отношения к тусовке и её антуражу.

Фёдор Смолов, ЧМ-2018

Смолов стал «врагом народа» по окончании матча Россия – Хорватия, по итогам которого сборная завершила выступление на домашнем турнире. В серии послематчевых пенальти Фёдор бил в стиле Паненки, но сделал это максимально неудачно. Нападающий на долгое время стал изгоем для фанатов, славших ему угрозы и оскорбления.

«Мы не тренировали серию пенальти перед хорватами. То есть наступает серия пенальти, и я начинаю думать: «Окей, в предыдущем матче я пробил влево, а у хорватов ещё и вратарь достаточно крупногабаритный, высокий». Я смотрю на него и думаю: «Блин, если он угадает сейчас, а я пробью не очень хорошо… А он ещё, скорее всего, и будет ждать влево… Куда мне бить: вправо я не тренировал». Ну вот и началось, сам себя начал раскачивать.

Да, на тот момент я не был уверен в своих силах. По прошествии времени хочу извиниться перед страной за этот пенальти. В своё оправдание скажу, что манера исполнения пенальти не была попыткой выделиться. Это было из-за того, что я не до конца понимал, куда мне стоит пробить. Это было именно от неуверенности в своих силах и от растерянности. Если бы у меня не тряслись коленки и я исполнил техническую часть пенальти нормально, то забил бы. Хотелось спрятаться первое время, никого не видеть, чтобы мне не напоминали лишний раз, потому что это было действительно больно. Вот эти мои слова после матча – нелепая попытка защитить себя. То, что я не стал извиняться сразу, – я привык говорить обдуманно и отвечать за свои слова. Сейчас готов извиниться совершенно искренне», – рассказал Смолов через полгода в интервью Ксении Собчак.