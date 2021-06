К Евро Петербург украшали «вандалы»! И за продвижение футбола им надо сказать спасибо

Большие футбольные турниры — это история не только про спорт. Странам дают право принять у себя чемпионаты мира или Европы в том числе ради преображения городов и постройки новой инфраструктуры. Так, к чемпионату мира у нас строили стадионы и аэропорты, необходимые и сейчас. Поэтому и нынешний Евро — в том числе и про наследие. Вместе с Volkswagen рассказываем, как преобразился город, который принимает матчи от лица России, — Санкт-Петербург.

Северной столице новый стадион уже не нужен, с инфраструктурой всё тоже вроде бы хорошо, но предела совершенству нет. В самом городе (без сомнения — одном из самых прекрасных городов России) даже в историческом центре есть места, на которые смотреть было не очень приятно. Одно из них — забор на реке Мойке рядом с Главными императорскими конюшнями. Но благодаря Евро его вид преобразился!

На Конюшенной площади, то есть прямо рядом с Мойкой и забором, расположена фан-зона. К слову, там, в футбольной деревне, вплоть до 11 июля можно посетить бренд-зону Volkswagen и познакомиться с новым компактным внедорожником марки Volkswagen Taos. Вообще к Евро благоустройство района рядом с фан-зоной решили привести в порядок. Для этого сначала позвали волонтёров, которые со шпателями отчищали и отмывали забор от рекламных объявлений и рисунков. А затем, когда забор более-менее привели в порядок, граффитистов попросили его расписать:

«Подавляющее большинство художников у нас — это «вандалы», ха-ха. Но нас это и объединяет», — рассказывал куратор фестиваля Лёша Бурстон. Кстати, вот один из его рисунков — на нём «вандал» Руди. И Руди ловит мяч:

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что, граффити не кажутся совсем футбольными? Где тут Черчесов, отдающий честь, или, например, Дзюба с ногой Акинфеева? Задачи сделать чисто футбольные граффити перед художниками не стояло. Да, отсылка к Евро и футболу нужна, но необязательно было рисовать игроков сборной. И в этом на самом деле есть плюс — вряд ли кто-то потребует закрасить рисунок, как это было с изображением Черчесова в другом дворе Санкт-Петербурга.

Да и какой негатив могут получить достаточно абстрактные персонажи? Плюс для людей не из числа футбольных фанатов такая отсылка к спорту и футболу понятнее, проще. И под эти рисунки — целых 650 квадратных метров забора!

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но отсылки для футбольных болельщиков тут тоже есть: фразу экс-президента РФС Виталия Мутко «Let me speak from my heart» (он произносил её, представляя заявку России на проведение чемпионата мира 2018 года) уже давно разобрали на шутки, а теперь изобразили и на заборе.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сверху над цитатой Мутко — слова комментатора Георгия Черданцева с легендарного матча Россия — Голландия на Евро-2008.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Когда ты начинаешь идти в начале Мойки и смотреть на работы, то к концу Мойки тебе не станет скучно», — рассказывает Бурстон. Кстати, в работах есть и отсылки к советским мультикам:

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А ещё — к футбольным фанатам (естественно, с достопримечательностями Санкт-Петербурга):

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главная идея — сделать из невзрачного забора стену с 35 рисунками, чтобы она тоже стала достопримечательностью города. И стрит-арт фестиваль «Культурный цех» (именно в его рамках украшали забор) с этим справился.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но футбольные граффити в Питере — это не только про забор у Мойки. У «Арены Санкт-Петербург» хозяйничают уже фанаты «Зенита»:

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А вдоль железной дороги можно найти граффити, за которыми стоит драматичная история. Они посвящены Фернандо Риксену — экс-футболисту «Зенита», который боролся с тяжёлым заболеванием нервной системы, а фанаты «Зенита» поддерживали его чем могли — в том числе такими рисунками. Рядом с граффити, посвящёнными Риксену, изображение в честь Геннадия Поповича, скончавшегося в 37 лет. Он играл за «Зенит» с 1997 по 2001 год, а с 2005 по 2009-й работал в системе клуба.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Стрит-арт и граффити — неотъемлемая часть современных городов. Они необязательно должны всем нравиться, но с ними город однозначно выглядит интереснее. За это уличным художникам надо сказать спасибо. А ещё за то, что кто-то, возможно, заинтересуется футболом, разглядывая их рисунки.