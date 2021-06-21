«Мужчина на интимном видео — большая звезда России». Что пишут в Дании перед матчем

Издание TV 2 SPORT разобрало ответ Александра Головина на предматчевой пресс-конференции на вопрос о словах Юссуфа Поульсена

«Мы почти всё можем решить сами. Если вы не в состоянии обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживаете двигаться дальше», – так сказал датский нападающий, когда его спросили об ожиданиях от важнейшего матча чемпионата Европы с Россией.

В датских глазах это заявление свидетельствует о большом боевом духе и вере в успех, но в российских, вероятно, воспринимается иначе. По крайней мере, когда об этом спросили Головина, он не захотел тратить время на раздражения: «На слова Поульсена никто не обращает внимания. Все максимально мотивированы и настроены». Кроме этого, по словам российского игрока понятно, что у команды нет такого же взгляда на датскую команду, как у неё – на российскую. Головин очень хвалил сборную Дании, которая, по его мнению, показала хорошие игровые качества. Но если вы спросите нападающего Мартина Брейтуэйта, он назовёт вам одну вещь, к которой русские не готовы. Одна вещь, которая может дать Дании важное преимущество: огромная поддержка со стороны зрителей.

«Я не думаю, что они готовы к тому, насколько всё будет жестоко, когда они сюда придут. Мы безумно голодны. Когда мы выйдем на поле, то станем 11 львами».

Помимо этого, TV 2 SPORT взял комментарий у датского полузащитника Оливера Абильгора, который выдал, что в России мало кто знает Данию: «Только по этой причине российская команда, вероятно, думает, что она лучше датской. Дошло до того, что я просто говорил людям, что приехал из Скандинавии, потому что россияне в основном знают Швецию. Надеюсь, в ближайшее время они больше узнают о Дании.

Россия — очень гордая футбольная нация, которая, возможно, думает о себе больше, чем заложено в её потенциале. Поскольку это большая страна, не думаю, что россиянам нравится, когда их называют одной из малых наций в футбольном мире. Будет здорово, если они смогут превзойти ожидания, ведь это именно то, что нужно, чтобы взять очки в матче с Данией».

BT Sport написал, что у нашей команды «нет игроков, близких к уровню бельгийцев»: «Бельгию выкинули из игры на 45 минут лучшим футболом, который я видел в исполнении сборной Дании за многие годы. Наши футболисты были быстрыми и агрессивными в прессинге, спокойными и умными – в игре с мячом. К сожалению, им не удалось сохранить ритм, и Де Брёйне подарил Бельгии победу.

Но у России нет такой суперзвезды. У них нет игроков, близких к уровню бельгийцев – только Головин мог бы подойти на роль «номера один», поэтому для меня будет большим разочарованием, если Дания не обыграет Россию».

Издание, помимо прочего, посвятило статью Артёме Дзюбе – оно вспомнило «то-самое-видео», которое слили в Сеть осенью прошлого года. Текст большой, в нём во всех подробностях описывается происходящее на ролике, а потом пересказывается реакция на него общественности.

«Интимный момент запечатлён на фронтальную камеру мобильного телефона. Когда показали лицо человека, у многих россиян, вероятно, отвисла челюсть.

Ибо тут же до них дошло, что мужчина на очень приватном и интимном видео — их большая звезда <…>.

Интенсивные освистывания и оскорбления обрушиваются на нападающего, но это не мешает Дзюбе выступать на высоком уровне. <…> Звезда сборной также получает поддержку различных российских знаменитостей. После той ситуации он вышел на поле с Мальтой, и ему понадобилось всего 23 минуты, чтобы вывести свою сборную вперёд. А потом он вошёл в число избранных, кого Станислав Черчесов взял на чемпионат Европы».

DR.dk тоже написало про Дзюбу, но чуть в ином контексте. «Кьер и компания должны биться с большим русским медведем», – гласит заголовок статьи. «Надо сказать, что центральные защитники Дании проведут второй бой в супертяжёлом весе на поле. На днях они боролись с бельгийской атакующей горой, Ромелу Лукаку, а сегодня вечером Кьера и компанию ждёт задание покруче – бой с русским медведем, Артёмом Дзюбой.

Его сложно объять. 197 см ростом, вес 97 кг – нападающий хорошо заполняет футбольное поле. Но его плечи недостаточно широки, чтобы доставить проблемы всей обороне».

Politiken: «Если что-то пойдёт не так, чемпионат Европы 2020 года станет чем-то, на что вы, как датчанин, будете оглядываться и думать: что, если ...?

Теперь задача национальной сборной — дать ответ, чего она может добиться без своей самой большой звезды. Матч с Россией — непростая задача, несмотря на то что соперник проиграл Бельгии со счётом 0:3. Но даже без Кристиана Эриксена у Дании сборная лучше, чем у России.

У России есть преимущество – им хватит ничьей, чтобы выйти в плей-офф. Они могут – и будут – сидеть глубоко в обороне, ожидая ошибки датчан».