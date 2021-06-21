Один из самых досадных голов в карьере Черчесов пропустил от Дании. Вот как это было

Дания-1992 – одно из самых удивительных явлений в истории чемпионатов Европы. Думаю, не стоит пересказывать, как команда собралась в экстренном порядке, заменив Югославию, которая выбыла по политическим причинам, и выиграла золото.

Очень популярны истории о том, как некоторые датские футболисты прилетели с курортов, а затем вынесли всех (ну почти всех, у скандинавов было лишь одно очко после первых двух матчей на групповом этапе) и стали лучшей командой Европы.

«Я тогда лечил колено в Мюнхене. Приехал домой после процедур, а жена говорит, что мы будем играть на Евро. Думал, шутка. Звоню Флемингу Поульсену, спрашиваю, чем он занят, а тот говорит: «Шашлык готовлю», — вспоминал Брайан Лаудруп.

Примечательно, что та Дания первый матч сыграла со сборной СНГ. Советский Союз к тому моменту развалился, и в конце 1991 года было принято решение отправить на континентальное первенство команду под непонятной миру аббревиатурой из трёх букв. Сборная СССР, кстати, ударно провела отборочный турнир, оставив позади себя итальянцев, пострадавших от норвежцев.

В итоге в Швецию отправилась команда СНГ, собранная из игроков разных национальных чемпионатов. А вместо гимна у неё была девятая симфония Бетховена. Ничего не напоминает?

В феврале сборная Испании только в концовке матча ушла от поражения в матче с СНГ, а через два месяца команда Анатолия Бышовца поделила очки с англичанами – 2:2. Предполагалось, что перед стартом Евро-1992 она проведет ещё три товарищеских (тогда ещё не контрольных) встречи, но они не состоялись по ряду причин.

Сборная СНГ перед Евро провела лишь один матч – 3 июня сыграла с Данией во главе с Петером Шмейхелем. Напомним, что лучший футболист в истории датского футбола и худший тренер «Спартака» по версии Артёма Дзюбы Микаэль Лаудруп пропускал турнир из-за конфликта с тренером.

Петер Шмейхель Фото: Simon Bruty/Allsport/Getty Images

Судя по первому тайму, датчане не растеряли навыков, были отлично готовы и простой на них никоим образом не сказался. Иначе как объяснить их превосходство по голевым моментам. Уже на старте встречи они могли открывать счёт, но кросс с левого фланга завершился ударом мимо ворот – Черчесов там бы не помог. Затем уже в дело вступил Станислав, отразив удар из-за пределов штрафной площади по центру.

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Закономерно, что ближе к концу тайма датчане повели. Только удивляет, каким образом это сделали. Кахабер Цхадазде пасовал назад на своего вратаря, но вышло так небрежно, что Кристенсен легко перехватил мяч, обыграл Черчесова и открыл счёт. Через несколько минут, ещё до перерыва, защитник покинул поле. Бышовец сказал, что из-за повреждения. Ну очень спорно. Вероятно, из-за «привоза». По-другому пропущенный гол никак не назовёшь.

Во втором тайме датчане могли забивать ещё – уж очень неорганизованно действовала оборона сборной СНГ, потерявшая ранее Кулькова и Галямина. Также в начале второго тайма Черчесова сменил Дмитрий Харин. Наша команда затем перехватила инициативу, которая вылилась в гол, причём очень красивый. Игорь Шалимов на входе в штрафную эффектно обыграл защитника, мягко подал, Михайличенко принял мяч, после чего Колыванов вонзил его в ворота. Шла 52-я минута.

Сборная СНГ имела шанс уехать из Дании с победой, если бы тот же Михайличенко не угодил в перекладину ближе к концу встречи.

Что было дальше на самом чемпионате Европы? Дания в группе обыграла Францию 2:1 и вышла в плей-офф, где поочередно разобралась с Голландией (в серии пенальти) и Германией (2:0).

Сборная СНГ также была близка к выходу из группы. Только после ничейных результатов с Германией и Голландией последовало во многом неожиданное поражение от Шотландии, да ещё и разгромное – 0:3. Примечательно, что британцы перед этим матчем потеряли шансы на выход в плей-офф. Ходили даже слухи о том, что шотландцы накануне встречи хорошенько посидели в шведских барах.

Анатолий Бышовец Фото: РИА Новости

«Перекинулись перед матчем с шотландцами несколькими фразами. Впоследствии, помню, писали, мол, мы договаривались с ними о благоприятном результате. Такого вообще быть не могло. Мы тогда так свободно с Михайличенко и языком не владели. Пошутили, мол, нам победа нужна. На что получили ответ: «Мы всю ночь в баре просидели, поэтому вы нас и так обыграете». В конечном итоге так и должно было быть. Но такие невероятные мячи нам забивали! Больше я такого не помню», — вспоминал Олег Кузнецов.

Но, например, Андрей Канчельскис называл эту историю про бары выдумкой. В итоге без Шалимова, Колыванова (повреждения у обоих) и Цвейбы (перебор карточек) сборная СНГ вылетела, а затем и прекратила существование. Игроки стали выступать на свои национальные команды – России, Украины, Грузии и другие. Любопытно, что тот же Цвейба успел поиграть затем за две национальные команды. В его активе матч за Украину и 8 — за Россию.

«Не уверен, будем ли мы с вами ещё работать, но знайте: мы упустили прекрасную возможность стать чемпионами», — говорил тогда главный тренер команды Анатолий Бышовец.

Почти 30 лет назад сборная СНГ сыграла вничью с Данией и была вполне удовлетворена. Будем ли мы довольны после нового матча с Данией? Ждём ответа.