«Русская революция». 13 лет выдающейся победе сборной России на Евро

Сегодня исполняется 13 лет знаменитому матчу Россия – Голландия на Евро. Матчу, который вновь влюбил нас в сборную и подарил надежды. 2008-й вообще получился годом российского спорта: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, золото чемпионата мира по хоккею, и, конечно же, победа над Голландией и выход в полуфинал чемпионата Европы.

«Гус ведёт своих приёмных детей на битву»

Зарубежные СМИ до матча восхищались нашей сборной, называя её «русским ураганом» Berliner Zeitung писала, что Хиддинк наделил игроков целеустремлённостью, но так и не отучил их от небрежности: шведы едва не забили, а сборная России не реализовала уйму моментов.

The Guardian иронизировала, что Гус вёл своих приёмных детей на битву с голландцами-соотечественниками. По словам издания, никому не удавалось безнаказанно идти против указаний главного тренера. Итальянская Corriere della Sera писала об особой легенде про «святого Гуса Хиддинка»: дайте ему любую сборную, и Гус сделает так, что команда прыгнет выше головы.

«Русская революция на Евро»

Итоговый счёт матча – 3:1, Россия в полуфинале. Забитые мячи на счету Павлюченко, Торбинского и Аршавина. На улицах городов начались массовые гуляния, уснуть тогда вряд ли кто смог. На следующий же день европейские издания разразились громкими заголовками восхищения.

— Швейцарский стадион стал свидетелем лучшего матча на чемпионате Европы, — писала Marca. — Зрители наверняка сидели с открытыми от удивления ртами, наблюдая за игрой россиян, которая изначально обещала быть не более чем развлечением для голландцев.

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Газета озаглавила материал, посвящённый победе России, так: «Русская революция на Евро», сравнив сборную с броневиком, не имеющим ничего общего с командой, проигравшей испанцам в первом матче на групповом этапе.

La Gazzetta dello Sport вышла с заголовком «Хиддинк отправляет Голландию домой, а суперРоссию в полуфинал». Издание удивилось игре Голландии, в которой не было ни ритма, ни обороны. Россия же восхитила своими физическими данными. Подопечные Гуса не боялись рисковать, что и сказалось на результате.

«Великая Россия разбивает голландские сердца», — озаглавило материал ВВС. Агентство восхищалось игрой наших футболистов, в особенности Андрея Аршавина, про которого впоследствии ещё много раз напишут английские СМИ. Игроки Марко ван Бастена пытались соответствовать своему уровню, но это был день триумфа Хиддинка и его команды.

«Сборная России была лучше Голландии во всех компонентах»

В послематчевом интервью Гус Хиддинк не скупился на похвалу своей сборной.

— Когда наступило дополнительное время, команда сделала что-то необыкновенное. Я не так часто испытывал подобное в своей карьере. Команда великолепно проявила себя с технической точки зрения; в контроле мяча, в пасах и особенно в физике мы превосходили голландцев. И это очень важно, так как я знаю, насколько серьезно они готовятся, и сегодня мы были лучше соперника во всех компонентах игры, — сказал Хиддинк.

— Надо учитывать нашу непростую подготовку после жёсткой, но хорошей игры со шведами, хорошей игры с Грецией. У нас было всего два дня на восстановление, но я не жаловался, — добавил главный тренер. За это время мы вряд ли смогли внести весомые тактические корректировки. Вчера уделили 10 минут на стадионе, после этого было собрание с командой. И в итоге мы выполнили ту задачу, которая перед нами стояла.

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«Мы бились друг за друга, — заявил после игры Роман Павлюченко. – На поле была команда. Установкой было держать мяч, больше двигаться, использовать наши козыри: молодость и скорость. Когда Торбинский забил, я понял – это победа!»

Андрей Аршавин полагал, что в дополнительное время голландцы будут играть ещё сильнее: «После того как сборная Голландии сравняла счёт, был уверен, что в дополнительное время они заиграют воодушевлённо. Сегодня один очень хороший тренер обыграл одиннадцать талантливых голландских парней, а российские парни наслаждаются той игрой, которую прививает Хиддинк».

«Нас просто сровняли с землёй»

Наставник голландцев Марко ван Бастен, очевидно, был огорчён игрой своей команды. Но признал победу России справедливой.

— Я не представлял себе, что такое возможно. Нас просто уничтожили, унизили, сровняли с землей. Большего разочарования я не испытывал никогда в своей жизни. Наверное, история решила отыграться за нашу победу в 1988 году. Тогда были сильнее мы, сейчас всё вернулось нам этой феноменальной, восхитительной игрой русских. Мы должны признать — победа России была справедлива. Сегодня нам не хватило голов, желания, силы воли. Мне казалось, что полуфинал у нас в кармане. В итоге мы не показали ничего и совершенно справедливо заканчиваем чемпионат со слезами на глазах. Это ужасно.

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Вратарь сборной Голландии Эдвин ван дер Сар после матча заявил, что ни в одном из пропущенных мячей он не чувствует своей вины, а России попросту была сильнее.

— Русские были сильнее нас на голову. Да, это печально признавать, немыслимо, но нас обыграли как школьников. Я сейчас нахожусь в странном состоянии — не хочется больше заниматься футболом. Это было очень больно и унизительно.

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Сегодня сборная России играет свой решающий матч на Евро-2020. Искренне надеемся, что спустя годы мы будем вспоминать и эту игру.