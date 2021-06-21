«Кому подсуживают в России? Понятно кому – «Зениту»!» Громкое интервью со спутницей Федуна

Зарема Салихова разоткровенничалась в гостях у Собчак. И не только про футбол.

Зарема Салихова продолжает разрывать медиапространство. После громких заявлений в своём телеграм-канале супруга Леонида Федуна дала первое большое интервью Ксении Собчак. Ниже — главные тезисы из него.

Как познакомились Федун и Салихова

Леонид Федун и Зарема Салихова действительно познакомились в 2005 году. Однако случилось это не на конкурсе красоты «Русского радио», акциями которого владел Федун, как считалось ранее, а в другом месте.

«Мы познакомились в Хорватии, — призналась Зарема. — Мне было 18 лет, и я знать не знала, кто такой Федун. Был июнь и нетипичная для Хорватии погода: всего 6 градусов, ночью выпадает снег. Мы проходили подготовку к конкурсу красоты, а он [Леонид Федун] играл там в теннис. Все девушки замёрзли — ни у кого не было одежды, рассчитанной на такую погоду. Он всех нас загнал в магазин. Сказал: «У вас есть 15 минут, покупайте тёплую одежду. Кто что унесёт — всё оплачиваю». Там Зарема и познакомилась с Федуном. После этого они начали общение: владелец «Спартака» узнал номер Салиховой через «Русское радио» и предложил ей встретиться. На тот момент Зарема ещё жила в Уфе и училась, поэтому увиделись они только через полгода.

Зарема знала, что Федун женат, поэтому «сразу к нему и не побежала»

На момент начала отношений с Заремой владелец «Спартака» был женат. Салихова призналась, что знала об этом, поэтому «сразу к нему и не побежала».

«Я ему сказала: «Что ты можешь мне дать? Ты меня на 30 лет старше. У тебя жена, дети». А он говорит: «Деньги!». Но мне это было не совсем интересно. Я ему дала понять, что мне важна семья, ведь я с детства хотела много детей», — сказала Зарема. На это Федун ответил Салиховой: «Ну тогда подожди». Спустя какое-то время они сошлись. Видимо, Федун потратил этот период на развод со своей тогдашней супругой Мариной.

Почему Зарема и Федун не женаты

Об отношениях Заремы Салиховой и Леонида Федуна стало известно относительно недавно. При этом у пары есть дети — по некоторым данным, трое. Несмотря на это, Зарема и Федун не женаты.

«Он мне сказал: «Хочешь свадьбу — сделай сиськи». Я сказала: «Нет», — заявила Салихова. Позже в интервью Зарема сказала, что у всех их общих детей фамилия Федун.

В 2010 году Зарема снялась в откровенной фотосессии для Playboy. Сподвигнул её на это Федун

По словам Заремы, у Леонида Федуна всегда было много поклонниц. Одной из них он восхищался, когда увидел её в журнале. Этот факт сильно задел Зарему, поэтому она сама позвонила в Playboy и отправила туда несколько своих фотографий. За фотосессию ей заплатили тысячу долларов.

«Я прихожу, кладу ему деньги на стол. Он спрашивает: «Это что?». Я говорю: «Мне заплатили. Я снялась в Playboy», — вспоминала Зарема. А через два месяца, когда вышел журнал с её фотосессией, Федун взбесился. «Он сказал: «Я потом детям покажу, какая у них мать!». Хотя у нас тогда ещё не было детей. Да и если бы он не показал мне тот журнал, я бы в жизни в Playboy не пошла», — уверяет Салихова.

Почему Зарема в обиде на «Матч ТВ»

По словам Заремы, она в обиде на «Матч ТВ» — за эфиры, где эксперты бурно обсуждали её фотосессию и отношения с Леонидом Федуном.

«А теперь: «Зарема, Зарема, дайте интервью!». Каждый комментатор, начиная от Черданцева до ещё кого-то, лично ко мне обратился, мне написал. Но никаких «Матч ТВ» — я знаю, как они фотошопят, даже повторы. Нам [«Спартаку»] пенальти нужно дать — они повторы не показывают. Как руки у других команд — так руки не было. Нашему мяч попал в плечо — они мяч фотошопом двигают в руку. Я уверена, что «Матч ТВ» предвзято относится к «Спартаку», — заявила Зарема.

Почему Леонид Федун — не еврей

Салихова рассказала, что владелец «Спартака», вопреки известному мнению, не еврей.

«Леонид не еврей! Хватит поздравлять его с Ханукой! Он только думал, что он еврей», — призналась Зарема. По словам Салиховой, они сделали генетический тест, который показал, что Федун — на 50% финн. Мать Леонида Федуна имеет финские корни, а отец — родом с Западной Украины.

Как Зарема стала рулить в «Спартаке»

Салихова призналась, что начала вникать в дела клуба, когда руководство стало приглашать «не тех тренеров».

«Я смотрю на футбол по-другому. Тренер — это харизма. Внешность, голос, лицо клуба. Когда они взяли Аленичева, я говорила: «Лёнечка, пожалуйста, не бери его. У него голова грязная, волосы на прямой пробор. Пожалуйста, не бери! У него не получится!» — сказала Зарема. Также Зарема была против прихода в клуб Олега Кононова. «Он вялый», — так охарактеризовала белорусского специалиста супруга Федуна.

Но самое большое недовольство у Салиховой вызвал уход из «Спартака» Унаи Эмери. «Я видела, как он работает. Он требовал от футболистов очень профессионального отношения к тренировочному процессу. Но у нас тогда был Дзюба, очень такой деструктивный парень — даже назвал его «тренеришкой». После того как Эмери ушёл, мы [с Федуном] прям несколько дней не разговаривали», — призналась Зарема.

Как изменились отношения Салиховой и Федуна после её ухода из клуба

Зарема практически сразу покинула совет директоров «Спартака», за что Федун на неё сильно обиделся. Известно, что она была крайне не согласна с некоторыми решениями руководства.

«Первое время нам было достаточно тяжело разделять профессиональное и личную жизнь», — призналась Зарема. Также она заявила, что в новом сезоне на матчи «Спартака» ходить не будет.

«Сейчас я умная эскортница»

Как только Зарема появилась где-то поблизости к «Спартаку», отношение к ней было не самое лучшее. Сейчас же она немного изменила свою репутацию в футбольных кругах.

«Раньше в комментариях я была тупая эскортница, а сейчас умная эскортница», — пошутила Зарема.

Газизов говорил Федуну, что Тедеско «нетрадиционной ориентации»

Зарема очень хотела, чтобы в клубе остался Доменико Тедеско. Однако в «Спартаке» её желание разделяли далеко не все.

«Газизов постоянно устраивал ему какие-то неприятности. С августа он говорил мне с Леонидом, что Доменико нетрадиционной ориентации. Это вообще, конечно, ужас. Ещё он говорил: «Почему у него такие красные глаза? Может, он что-то принимает?» — призналась Зарема. При этом она добавила, что в «Спартаке» всё-таки играл один футболист нетрадиционной ориентации — Деми де Зеув. Но теперь, по словам Салиховой, «в «Спартак» гея не возьмут».

Про «Спартак», «Зенит» и РПЛ

Также Зарема высказалась о «Спартаке», РПЛ и уровне конкуренции в чемпионате России.

«Спартак» — это эмоции, непредсказуемый клуб. Вот «Зенит» каждый год на первом месте — это уже обыденность, теряется интерес к футболу, теряется интерес смотреть их игры. Всё и так понятно: здесь фарм «Сочи», «Оренбург», с которым не прокатило, но вроде «Нижний Новгород» с Кержаковым на подходе. С ними все понятно — как «Уралы» с ними играют и так далее. Поэтому у них ничего и не получается в еврокубках. Это у нас работает, когда у тебя фарм. Допустим, когда ты поиграл в еврокубках, а на следующий день у тебя стоит «Сочи» или «Урал» – ты можешь выставить второй состав, чтобы основа отдыхала.

Есть ли у нас справедливый футбол? У нас есть один сверхклуб, который портит картину. Даже во Франции сейчас «Лилль» первое место занял – середняк. А в России невозможно взять классного тренера, который гарантирует тебе высокие позиции. Как «Лестер» выиграл АПЛ с Раньери – было так же, как с «Лиллем». А в России такое невозможно», – сказала Зарема.

Про судейство «Спартака» и угрозу Федуна сняться с РПЛ

«Был август, мы были на отдыхе, – вспоминает Зарема. – Я пошла укладывать ребенка, а мама в 12 часов прибегает со слезами и говорит: «Ты знаешь, что произошло? Леонид сказал, что «Спартак» снимается с чемпионата». Он был очень раздосадован. На самом деле, он правильно сделал. Я его поддержала. Когда каждую игру нам отменяют гол, ставят по два пенальти… Была какая-то травля «Спартака».

Кому подсуживают в российском футболе? Понятно кому – «Зениту», «Сочи». У кого там ещё амбиции? «Локомотив», кстати, тоже в этом году очень лояльно судили. Я не знаю, как они потом между собой будут эти места делить. Но я надеюсь, что Ашот Хачатурянц… Он этих судей за жопу схватил! Надеюсь, он их не отпустит и добьется честного судейства».