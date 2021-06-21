«Если вдруг выйдем в 1/8 – дальше шансов нет». Легенды русского футбола – об игре в Дании

Сегодня, 21 июня, сборная России проведёт решающий матч на Евро-2020. Для выхода из группы достаточно не проиграть датчанам, хотя ещё пару дней назад даже в случае минимального проигрыша у сборной оставались гипотетические шансы на плей-офф. Сейчас, к сожалению, выйти с тремя очками почти невозможно.

Выйдет ли сборная России в плей-офф Евро-2020? Отвечают эксперты «Чемпионата».

Роман Широков считает, что в игре с датчанами сборной России не нужно прыгать выше головы

«Ожидаю, что Россия сможет выйти в плей-офф чемпионата Европы. Почему нет? Нам не нужно прыгать выше головы, достаточно всего лишь сыграть вничью. Трудно сказать, сможет или не сможет сборная, но у нас есть хорошие шансы выйти из группы.

Если следовать логике, что датчане чуть не обыграли Бельгию… Финны обыграли датчан, а мы — финнов. В этом случае мы должны разорвать сборную Дании? Это просто разговоры. Матч на матч не приходится. По большому счёту, игра с Данией — это матч равных соперников. Допускаю, что у Дании могут быть немного более классные игроки, но это не критичная разница, как с теми же бельгийцами».

«Надо обязательно побеждать». Почётный президент РФС Вячеслав Колосков настроен решительно

«Если сборная России выиграет матч с Данией, то, конечно, сможет выйти в плей-офф чемпионата Европы. При проигрыше уже не всё зависит от нас. Нас может устроить и ничья, но нам надо обязательно выигрывать. Хотелось бы видеть команду современной, элегантной, той, которая может доставить эстетическое удовольствие. Хотя, что говорить, результат — это главное.

С моей точки зрения для этого у нас есть все шансы. Команда хорошо подготовлена физически: у футболистов хорошие скорости, они в состоянии пробежать большой километраж. У нас неуступчивая в борьбе и волевая команда. Единственное, есть много персональных ошибок в передачах, при обработке мяча, ударах по воротам — всё, что касается индивидуального мастерства. Здесь у нас есть определённые недостатки, но и датчан нельзя признать какими-то технарями. Есть все основания рассчитывать на победу».

Александр Мостовой предложил сборной России тянуть время

«Запутали и турнирную таблицу, и вообще весь Евро. Непонятно, кому что надо: кто забьёт, а кто нет. Если играем вничью, то по-любому должны выйти. Проиграем — можем и с третьего места попасть в плей-офф. Вспомните, как хорошо датчане играли в первых двух матчах, а наша сборная… Сами знаете.

Сейчас предстоит важный матч, и не стоит обращать внимания, кто и как играл. У Дании есть преимущество, потому что всё обострилось после первого тура. Никто же не думал, что финны обыграют датчан. Да, там случилось горе… Если бы Дания выиграла у Финляндии, то всё было бы по-другому, их сегодня устраивала бы ничья. Но отбиться-то сборной России можно. Как вариант — тянуть время».

Бывший футболист сборной России Виктор Онопко дал совет сборной

«Надеюсь и жду, что мы не проиграем и выйдем из группы. На высказывания датчан не надо обращать внимания, нужно готовиться к игре по своему плану. Задача — выйти из группы и продолжить борьбу на Евро. В игре с финнами сборная России правильно перестроилась, сейчас нужно грамотно сыграть как в обороне, так и в атаке. Нельзя раскрываться с первых минут, бежать с шашками наголо, отдавать сопернику пространство, блокировать подачи с края — у Дании это хорошо получается».

Андрей Канчельскис категоричен. Экс-полузащитник считает, что сборная России не выйдет из группы

«Скорее всего, сборная России не выйдет в плей-офф Евро — причин для этого множество. В России вообще большая проблема с футболом. При этом футболисты не виноваты в неоднозначных результатах — виноваты система и жулики, которые в ней работают. Лично я буду очень сильно болеть за наших. Шансы, конечно, есть, но их очень мало.

Если мы вдруг случайно выйдем в 1/8, то там уж точно шансов нет. Российской сборной покажут абсолютно другой уровень игры».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Александр Самедов уверен, что главное в сегодняшнем матче — выдержать стартовый натиск от датчан

«Насколько я понимаю, нас устраивает ничья. Дания — это соперник высокого уровня, к тому же они играют дома при своих болельщиках, команда сверхмотивированная. Сборной России по силам сыграть вничью, финны же смогли их обыграть! Понятно, что были обстоятельства, но мы-то и Финляндию обыграли. Будет очень тяжело: датчане большими силами пойдут вперёд, надо будет выстоять. Сборная Дании играет дома, они потерпели два поражения — это их последний шанс. Главное — выдержать стартовый натиск от датчан».

Бывший президент «Спартака» и колумнист «Чемпионата» Андрей Червиченко считает, что футболистам сборной нужно абстрагироваться от креатива главного тренера

«Россия должна выйти в плей-офф чемпионата Европы. Думаю, будет либо ничья, либо мы сыграем с удобным для нас счётом: проиграем 1:2, но всё равно выйдем. У нас много хороших боевых ребят. Не верю, что они допустят ситуацию, при которой даже поражение с комфортным счётом выводит нас дальше, а они этим не воспользуются. Тогда я вообще не понимаю, как можно выходить и играть в футбол.

Главное, чтобы наш креативный тренер поставил тех, кто может и хочет добиваться этих целей. Какое-то его самовлюблённое метание приводит к тому, что за два года у нас до сих пор нет наигранного боевого состава. Всё время происходят какие-то перестановки, замены, совершенно непонятные изыскания, как, например, Баринов в роли центрального защитника. Ребятам нужно чуть-чуть абстрагироваться от этого креатива главного тренера: сыграть самостоятельно и показать, что они сами могут на поле».