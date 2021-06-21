Футболисты устроили секс-вечеринку прямо во время турнира? Скандал на Кубке Америки

После тяжёлой игры с Боливией главный тренер сборной Чили Мартин Ласарте в субботу, 19 июня, предоставил команде отдых. На следующий день тренировка тоже не состоялась, но это уже было незапланированно. В прессе сразу громыхнуло — ряд футболистов пригласили в отель девушек и закатили секс-вечеринку, а тренерский штаб собрался в отставку.

Скандал разразился за сутки до важного матча с Уругваем. При нынешней формуле турнира очень сложно не выйти в плей-офф, зато можно занять четвертое место в группе и сразу попасть на Бразилию. Поражение от уругвайцев и ничья в последнем туре с Парагваем сделают такой расклад для чилийцев вполне реальным. Так что эти события очень некстати.

Шесть билетов до Сантьяго и попытка замять историю. Неофициальная версия

Информация о нарушении режима стала появляться в воскресенье утром (20 июня). Речь шла о семи футболистах основного состава: Артуро Видале, Гари Меделе, Чарлесе Арангисе, Эдуардо Варгасе, Жане Менесесе, Пабло Гальдамесе и Гильермо Марипане. Все они назывались в числе участников предполагаемой секс-вечеринки.

Взбешённый Ласарте потребовал исключить виновников из сборной и пригрозил уйти сам, если историю попытаются замять. Федерация футбола Чили якобы даже приобрела шесть обратных билетов из Бразилии в Сантьяго — непонятно, для тренерского штаба или футболистов. Последние уговаривали тренера решить все внутри команды.

По одной из версий, уругвайский тренер успокоился и действительно решил не выносить всё на публику. По другой — федерация смогла уговорить его остаться лишь на матч с Уругваем. Однако вся эта история пока не получила ни одного авторитетного подтверждения.

Более того, издание The Times en Espanol выяснило, что слухи начали распространять неизвестные аккаунты в «Твиттере» со слов неназванных свидетелей, якобы находившихся в отеле.

Футболисты нарушили «пузырь» безопасности, позвав в отель парикмахера. Это точно не фейк

Достоверная часть истории — футболисты действительно нарушили санитарный протокол. Они пригласили в отель бразильского парикмахера Луиса Фернандо, у которого есть свой салон в Куябе. В процессе всё выкладывали в «Инстаграм» и даже вели прямые трансляции. В одном из роликов можно увидеть стригущегося Видаля, танцующего Арангиса и ещё двух игроков в номере, хотя все были в масках.

Федерация футбола Чили заявила, что оштрафует виновников, а главный тренер Мартин Ласарте вместе с капитаном Клаудио Браво дал пресс-конференцию.

«Это безрассудство, ведь игроки должны подавать хороший пример. Надеюсь, кто-нибудь научится на нашей ошибке. Все остальные слухи не соответствуют правде, да и эта история уже исчерпана. Мы думаем только о матче с Уругваем», — заявил Ласарте.

«Люди всегда будут склонны к ошибкам, не только в футболе. Главное — признавать свою ответственность и учиться на них. Нам повезло, что в сборной не было новых случаев заражения», — добавил Браво.

Парикмахер Фернандо тоже уверяет, что никакой вечеринки не было: «Когда я приехал, ничего подобного не происходило. После моего ухода футболисты разошлись по комнатам. В тот же день я сдавал ПЦР-тест, он оказался отрицательным».

На Кубке Америки жёсткий санитарный протокол, но уже есть 82 заражения

Во время турнира каждый день выкладывают статистику выявленных случаев заражения. По последним данным, положительный тест сдали уже 82 человека. Из них непосредственно к делегациям сборных (игроки и персонал) относится 37 случаев, остальные — местные работники.

Круче всех отличилась Венесуэла, у которой в общей сложности заразились 10 игроков основного состава, и ещё до начала турнира пришлось вызывать 15 новых футболистов. Несмотря на это, команда уже отстояла две героические ничьих с Колумбией (0:0) и Эквадором (2:2).

Пять футболистов потеряла Боливия, включая лучшего вратаря последних лет Карлоса Лампе и свою главную легенду Марсело Морено. В других сборных случаи пока единичные.

Видаль и компания нарушили жёсткий санитарный протокол, который в том числе запрещает находиться в номере отеля более чем одному человеку, выходить из номеров без маски, пользоваться лифтами, совместно принимать пищу и проводить на территорию отеля посторонних.

Чилийцы регулярно нарушают режим. Один из таких случаев мог стоить поездки на ЧМ-2014

Видаль отличился ещё до начала нынешнего турнира, заразившись коронавирусом во время отборочных матчей. На радостях от возвращения на родину полузащитник забил на меры предосторожности и начал ездить по ресторанам и тусовкам вместе с родными и друзьями.

На первом в истории победном для Чили Кубке Америки — 2015, получив выходной перед последней игрой в группе, Видаль не вернулся вовремя в лагерь команды. В нетрезвом виде он устроил ДТП на своем Ferrari и провёл целую ночь в полицейском участке. Хорхе Сампаоли тогда не решился наказывать важного игрока.

В 2011 году перед отборочным матчем с Уругваем произошёл самый известный скандал. Тот же Видаль вместе с Вальдивией, Босежуром, Харой и Кармоной загуляли на вечеринке и приехали на тренировку с бодуна, опоздав на 45 минут. Главный тренер Клаудио Борги выгнал всех из команды, Видаль уехал в Италию, а остальные созвали пресс-конференцию и обвинили тренера во лжи. Всем впаяли по 10 матчей дисквалификации, но Видаль записал видео с извинениями, был помилован и пропустил только пять игр.

Похожий скандал приключился и на Кубке Америки — 2007 в Венесуэле. Сборная Чили еле вышла из группы с третьего места, но шесть футболистов во главе с капитаном Хорхе Вальдивией решили это отпраздновать. Напившись в баре, они продолжили вечеринку в гостинице — бросались в друг друга едой, провоцировали персонал и даже домогались до одной из сотрудниц. Через несколько дней Бразилия вынесла чилийцев — 6:1.

Наказали на тот момент беспрецедентно — дисквалификацией на 20 игр, потом смягчили, но почти никто не вернулся в сборную. Скандал ознаменовал начало эпохи Марсело Бьелсы и золотого чилийского поколения.



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