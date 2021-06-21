Как сыграть сборной России, чтобы не провалиться в Дании. Советы Черчесову с дивана

Сегодня сборная России проведёт заключительный матч группового раунда Евро-2020 с датчанами. Перед игрой мы попросили читателей «Чемпионата» дать несколько советов тренерскому штабу команды.

Кирилл: «Сыграть 5-1-2-2: Караваев, Кудряшов, Джикия, Дивеев, Фернандес, Мухин, Головин, Миранчук, Соболев и Заболотный. Сафонов на воротах. Они выиграют этот матч!»

Алексей: «Два нападающих в атаке – Соболев и Дзюба. У нас будет не так много шансов забить, а они все под два метра. Будем навешивать. Я считаю, это наш шанс».

Артём: «Играем по схеме 5-3-2. Стартовый состав: Сафонов, Караваев, Дивеев, Джикия, Кудряшов/Баринов, Кузяев, Зобнин, Мухин, Головин, Заболотный, Дзюба. С первых минут постараемся удивить датчан, навязав прессинг двойкой форвардов с подключениями Головина, дальние забросы, расчёт на борьбу. Изо всех сил постараемся забить гол, ну а если не получится, немного обескуражить соперника. Мухин, Зобнин и Головин составят средний оборонительный блок, причём даже только один Мухин будет в опорной зоне, а Зобнин и Головин – восьмёрками. Будем рассчитывать на забегания крайних защитников — Караваева/Фернандеса и Кузяева, переквалифицированного из хавбека на этом Евро. Мы не собираемся всё время отсиживаться в низком оборонительном блоке, нужно действовать смелее и постараться забить самим, тем более выйдя с парой форвардов Дзюба — Заболотный, что будет неожиданно для датчан».

DimanKenig: «Перестать играть в одного форварда! В современном футболе давно играют в три и даже четыре нападающих, а мы ставим акцент на оборону. И всё равно пропускаем. В этой игре побеждает тот, кто больше забил, а не меньше пропустил!!»

Артëм: «Мне кажется, нужно действовать аккуратно и ловить на контратаках, а если получится придавить датчан, то держать их на чужой половине поля. Состав: на ворота нужно ставить Сафонова — молодой перспективный вратарь, у которого действительно есть мотивация и будущее в сборной. Защитники: центр должны закрыть Джикия и Дивеев. Игорь показал блестящую игру с финнами, Георгий — боец, он всегда играет на 200%. По краям – Евгеньев на левом фланге и Караваев на правом. Полузащита: Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Роман Зобнин, Денис Макаров (должен состояться дебют на Евро). Атака: Соболев. На данный момент он выглядит симпатичнее Дзюбы и должен получить свой шанс отличиться. Сборной желаю только удачи, будем верить и надеяться на лучшее! Вперëд, Россия!»

sixpounder08: «Считаю, что одного Дзюбу защитники датчан Кристенсен и Вестергор «съедят». Как раз видится тот случай, когда можно поставить в пару к Дзюбе Соболева и использовать схему 5-3-2 или 4-4-2 (это если наши будут играть от обороны). В данном случае некуда ставить Миранчука. Головина можно опустить глубже в центральную зону, но будет ли в этом польза? В случае с 4-4-2 по краям полузащиты видятся только Черышев и Ионов. А в случае с 5-3-2 всю бровку должны закрыть Караваев и Кузяев. Если наши будут играть в атакующий футбол, который выйдет крайне рискованным вариантом, то Миранчука можно использовать под двумя нападающими при схеме 4-3-1-2, правда, фланги защиты постоянно должны подключаться к атаке, и Головина оставить также в центральной зоне полузащиты».

Костя: «Схема 3-4-2-1. Состав: Дюпин, Джикия, Дивеев, Кудряшов, Фернандес, Караваев, Головин, Миранчук, Зобнин, Черышев, Дзюба».

Михаил: «Я считаю, что важнее насытить игроками центр поля, нежели защиту, и предотвращать атаки соперника раньше, чем они перейдут в нашу штрафную. Схема: 4-3-1-2. Состав: Сафонов, Караваев, Джикия, Дивеев, Фернандес, Баринов, Мухин, Зобнин, Головин, Миранчук и Дзюба (но его можно, вернее даже лучше, заменить на Жемалетдинова или Макарова в роли ложной девятки, тем самым сформировав быстрое нападение и облегчив возможность быстрого прессинга)».

Фомушкин Сергей: «Индивидуально Дания сильнее. Они часто бьют по воротам. Игру повыше и активный прессинг. Автобус — смерть. В состав тех же, кто играл с Финляндией, но вместо Оздоева – Мухина. Дзюбу ОБЯЗАТЕЛЬНО менять после часа игры. Выпустить Ионова, Заболотного, Жемалетдинова, Макарова. Нужна скорость».

Максим: «Парковать автобус, удерживать ничью. Других вариантов нет».

Kolomyaga: «Однозначно игра от обороны. Сборная Дании мастеровитая и более скоростная, чем наша. Голкипер — Сафонов. Пять защитников — Кузяев, Джикия, Евгеньев, Дивеев, Караваев. В центре — узкий ромб: Оздоев снизу, Миранчук и Зобнин — меццалы, часто идущие в полуфланги, и Головин под нападением, в роли свободного художника. В атаке — Дзюба. Оборона низким блоком, контратаки — резкие забросы в полуфланговые зоны, где Миранчук и Зобнин в парах с фланговыми защитниками должны стараться выигрывать пространство и доводить мяч до Головина. Головин при такой схеме не отыгрывает в обороне, играя в основном между линиями в роли треквартисты. Дзюба — классический таргетмен, игра спиной к воротам, большое количество единоборств. Самая большая проблема – несыгранная группа защиты, которая вряд ли сможет играть компактно, но, будь я тренером, изначально наигрывал бы тройку ЦЗ именно в таком составе. В случае если придётся отыгрываться в концовке — наименее эффективный ЦЗ меняется на Соболева, Миранчук и Головин уходят в полуфланги, Зобнин и Оздоев берут на себя центр, стараемся взять ворота числом игроков в группе атаки. Так как мастерства нам против датчан всё равно не хватит, остаётся уповать на надёжную игру группы защиты и шальной гол от Миранчука/Головина/Караваева с дальней дистанции, либо с заброса на Дзюбу».

Алексей: «С Данией, при возможных реалиях наших игроков, возможно только играть от обороны на контратаках. 100% необходимо выпускать пару форвардов, например, Дзюбу и Соболева. Полузащита слева направо: Кузяев, Головин, Баринов, Миранчук, Караваев или Фернандес. Оборона: Джикия, Дивеев, и я бы дал шанс Евгеньеву. В ворота точно Сафонов».

Алексей: «Понятно, что у нас проблемы с составом перед этим матчем, но, если отталкиваться от последней тренировки, где все были в общей группе (хотя понятно, что состояние Марио и Кудряшова вызывает вопросы), хочется при выборе стартового состава взять оптимальное сочетание игроков. На воротах оставить Сафонова, смысла дергать обратно вратаря нет, в качестве схемы обязательно оставить модуль с тремя ЦЗ, где в идеале хотелось бы увидеть Кудряшова-Джикию-Дивеева (слева направо). Но, если Федя не готов, придётся ставить Семёнова, причём, как по мне, на позицию ЛЦЗ, а Джикию – в центре тройки. Позиции латералей тоже дискуссионные. Если Марио сможет сыграть, то ясно, что он выйдет в старте справа, и тогда, мне кажется, есть смысл налево поставить Караваева, а Кузяева отрядить в центр в пару к Зобнину, потому что Оздоев как-то совсем неубедителен на этом Евро, по крайней мере, для меня. Довольно трудно будет предугадать расстановку датчан, но, думаю, тут можно согласиться с Михаилом Гончаровым: для нашей сборной подойдёт 5-2-3, эта схема позволит контролировать центр поля и иметь несколько человек для подбора после скидок Дзюбы (а это, видимо, будет наш основной способ выхода из-под прессинга и из обороны). Пару опорных должны составить Зобнин и… я бы поставил Баринова — в агрессии, контроле пространства (оба в этом не очень) и работоспособности не уступает Оздоеву, а в плане ведения борьбы, возможно, и превосходит, что может стать очень важным моментом в этом матче. Может, хуже в заполнении зон, но в старт я бы поставил именно Диму.

Под Дзюбой должны расположиться два инсайда, чтобы помогать с выходом из обороны, собирая подборы после его возможных скидок. Место Головина не обсуждается, а вот рядом я бы выпустил Ионова, а не Миранчука. Лёша иногда слишком долго возится с мячом, плюс может выключиться из эпизода, упустить оппонента, оголить зону или недоработать в прессинге. Это может стать фатальным для нас в этом матче. Ионов, конечно, менее креативный и тонкий игрок, зато более работоспособный, трудяга, к тому же его скорость может пригодиться для выхода в контратаки. Ясно, что играть мы будем вторым номером, но никак нельзя садиться слишком глубоко, обязательно нужно временами поддавливать датчан. Пас на фланг, пас вратарю должны быть сигналами для начала прессинга, где в зависимости от схемы датчан один из инсайдов будет играть либо по одному из ЦЗ, либо с чужим хавом. Как уже было сказано, основной метод выхода из-под чужого прессинга – это забросы на Дзюбу и подбор. Играть через центр низом слишком рискованно, учитывая, как посредственны наши хавбеки на мяче (особенно под давлением).

По итогу стартовые 11 для меня выглядят так: Сафонова, Кузяев-Кудряшов-Джикия-Дивеев-Фернандес, Зобнин-Баринов, Головин-Дзюба-Ионов. Тактика тоже ясна из сказанного выше.

В целом остается надеяться только на мудрость тренерского штаба и качественную игру наших игроков. Главное, чтобы обошлись без собственных ошибок и не поплыли под давлением. Верим в ребят!»