Пока вы смотрите Евро, Неймар покоряет другой турнир. Чем запомнился старт Кубка Америки

В Кубке Америки состоялись уже два тура группового этапа — наконец-то все сборные вступили в игру. Может быть, вы в курсе результатов, но какие-то истории вполне могли пройти мимо вас. Специально собрали всё самое интересное, что скрывается за обычными хайлайтами матчей.

Шоу в честь Марадоны

Перед матчем-открытием Копы-2021 с Чили (1:1) аргентинцы подготовили световое шоу в честь ушедшей легенды мирового футбола. Виртуальный Диего появился на газоне поля Олимпийского стадиона Нилтона Сантоса в Рио-де-Жанейро и отчеканил мяч в футболках всех клубов и команд, за которые выступал. Также зрители матча (к сожалению, не на трибунах) увидели лучшие моменты карьеры Марадоны.

Права на видео принадлежат CONMEBOL. Посмотреть ролик можно на официальном канале Copa America в YouTube.

В конце шоу на газоне появились цифра 1960 — год рождения Диего. А после неё — знак бесконечности.

Сборную Венесуэлы собрали заново из-за ковида

16 июня министерство здравоохранения Бразилии заявило о том, что количество случаев заражения коронавирусом среди футболистов и персонала сборных, участвующих в Кубке Америки, выросло до 53. Больше всего пострадала сборная Венесуэлы, которая дозаявила сразу 15 новых игроков.

Обновлённая и несыгранная сборная без шансов уступила в первом матче бразильцам (0:3), но даже не думает сдаваться. Во втором туре на пути сборной Колумбии встал голкипер из «Ланса» Вилькер Фариньес, потащивший 8 ударов в створ. Как минимум два момента из этого матча тянут на попадание в список лучших сейвов турнира.

Так Венесуэла героически отстояла нулевую ничью в сложном матче. Дальше соперники попроще — Эквадор и Перу. С учетом того, что из группы в плей-офф выходят четыре команды (из пяти), то у обескровленной Венесуэлы есть хорошие шансы на продолжение борьбы.

Потрясающий розыгрыш штрафного от сборной Колумбии

Колумбия, хоть и потеряла очки во втором туре, но в первом обыграла сборную Эквадора. Причём победный гол Эдвина Кардоны — возможно, самый красивый из всех, что был забит на турнире (на данный момент).

The Athletic даже выпустил подробный разбор этого стандарта. Ключевую роль здесь исполнил Мигель Борха, спрятавшийся в глубине за стенкой, избежав попадания в офсайд. Именно он сделал голевую передачу. Если вас спросят, как выглядит идеальная домашняя заготовка — можете показать им видео с голом сборной Колумбии. Это красота.

Дух «дождливых вечеров в Стоке» в сборной Чили

Стареющая сборная Чили (многим лидерам ощутимо за 30, даже Эдуардо Варгасу в этом году исполнится 32 года) внезапно нашла усиление в Чемпионшипе. Игрок «Блэкберна» Бен Бреретон родился в Сток-он-Тренте, прошёл через школу «Манчестер Юнайтед» и на профессиональном уровне закрепился в «Ноттингем Форест», откуда и перешёл в «Блэкберн».

В 2017-м Бреретон стал чемпионом Европы в составе юношеской сборной Англии. А сейчас молодой игрок попал в сборную Чили. Как? Всё очень просто — мать Бреретона родом из Чили, поэтому с оформлением нового гражданства никаких вопросов не возникло.

Сначала Бреретон вышел на замену в матче с Аргентиной (1:1), а затем уложил победный гол в ворота Боливии. Гениальная находка чилийских скаутов.

32-летний игрок впервые забил за сборную Бразилии

Дебютным голом за сборную на турнире отметился не только Бреретон. Полузащитник «Фламенго» Эвертон Рибейро никогда не играл в Европе (единственный раз покинул Бразилию ради игры в Эмиратах за «Шабаб Аль-Ахли») и редко мелькал в составе национальной сборной (дебютировал ещё в 2014-м). Но на этот раз Тите поверил в опытного футболиста и вызвал его на Кубок Америки.

В мае Тите объяснил, почему вызывает Рибейро: «Он настоящий архитектор атак, который может играть вместе с Неймаром, ещё одним творческим игроком. В последних играх национальной сборной он показал себя очень хорошо. Нам пригодятся его универсализм и опыт».

Рибейро — игрок ротации, но воспользовался своим шансом, когда вышел на замену в матче с Перу (4:0) и замкнул передачу Ришарлисона. Приятно видеть такие истории. Может, звезда «Фламенго» ещё отметится чем-нибудь на турнире.

Ок, с этим понятно. Как дела у Неймара?

У Неймара, как и у сборной Бразилии, всё идёт по плану. В двух матчах лидер команды Тите оформил «2+1» и вдоволь поиздевался над обороной перуанцев. Очередной эпизод, в котором Неймар накручивает соперников, уже набрал в «Твиттере» более 3 миллионов просмотров.

Также Неймар идёт на штурм рекорда Пеле. У игрока «ПСЖ» 68 голов за сборную, у Пеле — 77. Сам Пеле, к слову, пожелал Неймару удачи и восхитился его игрой: «Каждый раз, когда я вижу этого парня, он улыбается. Невозможно не улыбнуться в ответ. Это заразительно. Сегодня он сделал ещё один шаг к моему рекорду по голам за сборную Бразилии. И я болею за то, чтобы он побил его, с той же радостью, которую испытывал с тех пор, как впервые увидел его игру».

Когда Неймара спросили, что он чувствует, приближаясь к рекорду Пеле, 10-й номер сборной не смог сдержать слёз: «Это особенные ощущения. Я надеюсь, что все, кто любит эту игру, гордятся мной, потому что эти цифры ничего не значат. Это лишь гордость от того, что я представляю Бразилию».

Сборная Чили выступила против Nike

Внимательный зритель заметил, что в матче с Боливией (1:0) игроки сборной Чили вышли на поле в футболках с заклеенным логотипом Nike. Сверху просто наклеили флаг Чили. В чём суть этого жеста?

https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/adrian-jusino-of-bolivia-fights-for-the-ball-with-eduardo-news-photo/1324280484

Дело в том, что между брендом и федерацией футбола Чили недавно произошёл конфликт — компания Nike незадолго до турнира в одностороннем порядке разорвала спонсорский контракт. Сейчас обе стороны выясняют отношения в судебном порядке. Также чилийская федерация утверждает, что Nike не выплатил $ 6 млн спонсорских денег за 2020-й год.

Американцы объяснили это тем, что чилийцы не выполнили пункт контракта, согласно которому главная сборная страны должна сыграть как минимум 10 матчей в году. Из-за сложной обстановки с COVID-19 сборная Чили провела только четыре встречи.

Месси обошёл Криштиану Роналду по голам со штрафных

Что касается сборной Аргентины, то она сыграла вничью с чилийцами и сломила сопротивление уругвайцев (1:0). У Лионеля Месси — гол и голевая передача в двух матчах. В ворота Клаудио Браво игрок «Барселоны» оформил настоящую красоту со штрафного — уже 57-й раз в карьере. Теперь Месси на гол опережает Роналду по количеству результативных прямых ударов со штрафных.

Кстати, этот гол стал рекордным для Месси — теперь он лучший бомбардир в истории сборной Аргентины, если считать только официальные матчи (без учёта товарищеских). Теперь у Месси 39 таких мячей (опередил Габриэля Батистуту, у которого было 38 голов).

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