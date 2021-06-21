Сборная России выкинет Украину с Евро-2020? Расклады плей-офф

21 июня на чемпионате Европы групповой этап закончат сразу восемь сборных. Если судьба группы B решится в ближайшие часы, то Украина и её соперники узнали своё будущее. У нас есть первая пара 1/8 финала!

В матче с Украиной австрийцы владели игровым преимуществом на протяжении всей встречи. Счёт в матче на 21-й минуте вполне закономерно открыла именно сборная Австрии. Автором гола стал Кристоф Баумгартнер, который замкнул подачу с углового. На 32-й минуте автор гола в составе австрийской команды был заменён. Футболисту стало плохо, но после беседы с медицинским штабом он попытался продолжить матч. Однако вновь почувствовав недомогание, игрок попросил замену. После ухода Баумгартнера с поля врачи стали прикладывать ему к шее лёд. Изменений на табло в матче больше не произошло. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу австрийцев.

В параллельном матче счёт открыл Мемфис Депай на 24-минуте. На 51-й минуте Жоржиньо Вейналдум увеличил преимущество «оранье». Спустя семь минут Вейналдум оформил дубль. Кстати, впервые на Евро-2020 у сборной Нидерландов на поле появился нападающий «Спартака» Квинси Промес, выйдя на 66-й минуте встречи.

Сборная Нидерландов

Голландцы, как сборная Италии, набрали максимальное количество очков (9) и вышли с первого места в плей-офф Евро-2020. Оранжевые сыграют с третьим местом группы D, E или F в 1/8 финала 27 июня в Будапеште. Соперником команды Франка де Бура могут стать Хорватия, Шотландия, Словакия, Испания, Португалия, Франция, Германия. В случае прохода сборная Нидерландов сыграет в четвертьфинале с победителем пары Уэльс – Россия/Финляндия/Дания.

Сборная Австрии

Австрийцы в заключительном матче группового этапа одолели Украину (1:0), что позволило им занять второе место в группе. Команда Франко Фоды вышла на сборную Италии, с которой сыграет 26 июня в Лондоне. В случае успеха австрийцы проведут четвертьфинальный матч с победителем матча в Севилье (1 место группы B/3 место A, D, E, F).

Сборная Украины

Команда Андрея Шевченко не смогла что-либо противопоставить австрийцам и заняла третью строчку в группе C. У сборной Украины три очка в четырёх матчах. Сейчас украинцы занимают четвёртую позицию в рейтинге команд, занявших третьи места.

Команда Шевченко загнала себя в крайне затруднительном положение. Если сборная России и Финляндии смогут набрать очки в последнем туре, то шансы наших соседей на плей-офф будут минимальными. Впрочем, будущее Украины на Евро-2020 прояснится, когда будут сыграны все матчи группового этапа.

Сборная Северной Македонии

Македонцы заняли последнее место в группе C, не набрав ни одного очка. Увы, но дебютанту Евро-2020 лишь в матче с Украиной можно было рассчитывать на успех.