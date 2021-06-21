«Черчесов убрал моего любимого вратаря Плетикосу». 6 фактических ошибок в интервью Заремы

Зарема Салихова дала большое и громкое интервью Ксении Собчак. Но, к сожалению, в ходе беседы допустила несколько фактических ошибок. Рассказываем каких.

1. Обвинила «Матч ТВ» в фотошопе

«Но у меня никаких «Матч ТВ», потому что я знаю, как они фотошопят. Нам пенальти надо дать – они повторы не показывают. Руки у других команд – руки не было. Если мячик попал в плечо, они фотошопом двигают руку», — заявила Салихова.



Зарема имела в виду момент с рукой Виктора Мозеса в матче 1/8 финала Кубка России 2020/2021 «Динамо» — «Спартак» (2:0). На 14-й минуте арбитры после просмотра VAR усмотрели в игре нигерийца игру рукой, назначив в ворота красно-белых пенальти.



Тогда экспертно-судейская комиссия единогласно поддержала решение Кирилла Левникова, но вот проиллюстрировала момент плохо. Внимание на это обратил болельщик красно-белых Кирилл Гаврилов, который заметил фотошоп.

Позже РФС объяснил, что на скриншоте для демонстрации решения была использована часть другого фото. Сообщалось, что РФС уволит монтажера, изменившего фото с рукой Мозеса. «Матч ТВ» тут ни при чём.

2. Считает, что Эмери с любым клубом занимал третье место в Примере

«Эмери уволили через пять месяцев. Мне очень нравился этот тренер. И вот он четвёртый раз взял кубок Лиги Европы с разными клубами. Он берёт любой клуб в Испании, и этот клуб занимает третье место после «Барселоны» и «Реала». Выше нереально подняться. Только вот в этом году «Атлетико» смог», — отметила Салихова.

Тут Зарема не совсем точно выразилась. Наверное, она имела в виду успехи Унаи до «Спартака». Потому что после московского периода Эмери о третьем месте мог только мечтать.

Унаи Эмери Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

До «Спартака» Эмери тренировал «Лорку», «Альмерию» и «Валенсию». Последние два клуба выступали в Примере. В сезоне 2007/2008 испанец занял с «Альмерией» восьмое место, а в следующем возглавил «Валенсию». Вот результаты Эмери с «летучими мышами» в чемпионате Испании:

Сезон 2008/2009 — 6 место;

Сезон 2009/2010 — 3 место;

Сезон 2010/2011 — 3 место;

Сезон 2011/2012 — 3 место.



Уже после «Спартака» Эмери работал в Испании с «Севильей», а сейчас работает в «Вильярреале». Вот каких результатов он добился с андалузцами в Примере.

Сезон 2012/2013 (пришёл во второй половине чемпионата) – 9 место;

Сезон 2013/2014 – 5 место;

Сезон 2014/2015 – 5 место;

Сезон 2015/2016 – 7 место;



В прошедшем сезоне Эмери вместе с «Вильярреалом» занял только седьмое место.

3. Назвала геем бывшего игрока «Спартака» Деми де Зеува

«У нас уже однажды был футболист нетрадиционной ориентации. Де Зеув? Да. Ничего хорошего», — сказала Салихова.

Такие слухи действительно ходили. В 2011 году де Зеув снялся в фотосессии для журнала L′Homo, чтобы выразить протест против дискриминации геев в обществе.

Уже в апреле 2016-го в интервью «Чемпионату» нидерландец опроверг слухи о том, что он гей. Но Зарема, видимо, восприняла популярный миф за факт.

«Вы знаете о слухах, которые ходили о вас в России? Нет… Хотя постойте. Что я гей?! Незадолго до переезда в Россию я снялся для гей-журнала вместе с Франком де Буром, Евгением Левченко. Но мы это делали не как геи, а как известные футболисты, показывающие отношение к этому явлению. Но люди в России, похоже, увидели обложку и сделали свой вывод. Честно, уже в первый же день в «Спартаке» меня спросили: «Ты – гей»?! Я сказал: «Нет, ребята, у меня есть девушка». Мы встречались с ней шесть лет, она приходила на все мои игры, сейчас мы растим ребёнка. Разве этого недостаточно? Я не гей, но я, как и все в Амстердаме, толерантен. Мы дружелюбны ко всем явлениям, стилям, нациям, цветам», — сказал де Зеув.

Сейчас бывший нидерландский футболист женат и воспитывает дочь и сына. Он часто выкладывает фотографии супруги и детей в «инстаграме».

4. Считает, что «Зенит» покупал Халка за 90 млн, а Малкома — за 60 млн

«Мы не можем купить Малкома за 60 млн, мы не можем купить Халка за 90 млн, мы не можем аккумулировать у себя и купить всех самых дорогих, перспективных и качественных русских. Но зачем использовать какие-то другие элементы, как то же давление на судейство? У вас и так все хорошо!», — заявила Салихова.



Здесь Зарема существенно ошиблась в цифрах. По информации немецкого портала Transfermarkt, «Зенит» купил Халка у «Порту» за 40 млн евро, то есть ровно в два раза дешевле обозначенной Заремой суммы. Столько же клуб из Санкт-Петербурга заплатил за Малкома «Барселоне». Хотя O Jogo утверждал, что на самом деле Халк стоил 60 млн, но это тоже сильно меньше 90 млн.

5. По мнению Заремы, именно Черчесов убрал из состава Плетикосу

«Черчесов мне не нравится как тренер. Он убрал моего любимого вратаря Стипе Плетикосу из «Спартака». Я помню нашу поездку с Леонидом в Израиль и тогда Абрамович там делал турнир. Мне Черчесов говорит: «Вот смотри, у нас есть новый вратарь Сослан Джанаев, джигит, настоящий орёл». А я ему отвечаю: «Нет, мне нравится мой Плетикоса». Но Черчесов сказал, что Плетикоса кривоногий”, — вспоминала Салихова.

На самом деле Черчесов не убирал Плетикосу из состава. Он тренировал «Спартак» чуть больше года – с июня 2007-го по август 2008 года. Всё это время Станислав Саламович использовал Плетикосу только в качестве игрока стартового состава. В чемпионате России 2008 года хорватский вратарь играл при Черчесове по 90 минут в 17 турах вплоть до его ухода с поста главного тренера «Спартака». Из состава Плетикосу убрал Валерий Карпин.

Стипе Плетикоса Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

6. Считает, что в сезоне-2009 «Спартак» должен был набрать четыре очка в трёх матчах, чтобы стать чемпионом

«Чтобы стать чемпионами нам надо было в трёх играх набрать четыре очка. То есть одной победы и ничьей было достаточно, чтобы стать чемпионами», — сказала Салихова.

Речь шла об ошибках Сослана Джанаева. То есть имелся в виду чемпионат России 2009 года, когда «Спартак» Карпина финишировал на втором месте в турнирной таблице. На самом деле для чемпионства в последних трёх турах красно-белым нужно было набрать девять очков, а не четыре. Но «Спартак» умудрился проиграть «Крыльям» (1:2), ЦСКА (2:3) и «Зениту» (1:2), тем самым отдав титул «Рубину», который оторвался на 8 очков.