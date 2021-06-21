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Евро-2020, Украина — Австрия — 0:1, реакция социальных сетей, критика

«Зато форму показали». Сборную Украины раскритиковали за безволие
Николай Егорычев Полина Куимова
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Украина — Австрия — 0:1, реакция социальных сетей
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Среди российских пользователей соцсетей хватает и сочувствующих соседям.

Сборная Украины проиграла австрийцам и до предела осложнила себе задачу выхода в плей-офф. Для этого ей нужно, чтобы проиграли Россия и Словакия (последние с разницей в 2 или более мяча). Но болельщики в социальных сетях уже хоронят команду, называя ее игру «безвольной».

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Представители стран бывшего СССР сильно расстроились поражению украинцев. Теперь одна надежда на Россию.

Один из пользователей «Твиттера» отметил то, насколько по-разному сборная Украины играла на этом турнире.

В матче с Австрией украинцам в некоторых моментах откровенно повезло. Они могли проиграть куда более крупно.

Вспомнили, конечно же, и про их скандальную форму.

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Сборная Украины явно была способна на большее.

Никуда не деться от сравнений со сборной Украины времён Валерия Лобановского.

Кто-то отметил отсутствие Тараса Степаненко. Возможно, с ним сборная Украины показала бы результат получше.

Неудачу сборной Украины приравняли к провалам сборной России.

Может, украинцы просто не хотели попасть под итальянский каток в плей-офф?

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