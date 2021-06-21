Дежавю Черчесова. Когда-то его так же подставил в Дании защитник, как Зобнин Сафонова
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Нелепый пас Зобнина — что это было?
Да что ж такое! Должна была российская команда бежать и сравнивать, но вместо этого пропустила второй. Детскую ошибку допустил Роман Зобнин: покатил не глядя мяч себе за спину в сторону Сафонова, где первым оказался Поульсен… Датчанин спокойно качнул российского вратаря и уверенно закатил мяч в сетку ворот. Это даже не смешно. Грустно!
В этот момент Станислав Черчесов наверняка испытал ощущение дежавю. В 1992 году, перед Евро, он пропустил точь-в-точь такой же гол в Дании! Роль Зобнина тогда исполнил Кахабер Цхадазде, неряшливо отбросивший мяч назад. Правда, тогда всё закончилось пристойно для гостей — ничья 1:1.
Пока писалась эта мини-заметка, счёт стал 4:1 в пользу Дании. Печально, но, видимо, таков наш уровень.
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