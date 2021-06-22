Бельгия в Петербурге сделала всё для России. Мы сами себя утопили

Вечером в понедельник внимание российских болельщиков было приковано к матчу Дания – Россия. Но не обращать внимания на параллельную встречу между сборными Бельгии и Финляндии было нельзя, поскольку наша национальная команда не привыкла решать задачу выхода в плей-офф собственными силами. Пока команда Черчесова сражалась с Данией, Финляндия вышла на газон арены в Санкт-Петербурге в матче с Бельгией в качестве номинального хозяина. Несмотря на шесть очков в двух играх и матч с дебютантом Евро, главный тренер «красных дьяволов» поставил в состав всех сильнейших.
С первых минут бельгийцы расположились на половине поля финнов и контролировали мяч, играя в короткий пас. Сборная Финляндия отсиживаться весь матч в обороне не собиралась, поэтому ближе к середине первого тайма начала проводить не менее опасные атаки, чем соперник.
Первую хорошую возможность открыть счёт упустил Лукаку. Нападающий высоко выпрыгнул в штрафной соперника, но передача верхом была на такой высоте, что замкнуть навес ударом головой Ромелу был не в состоянии. Зато в этот же момент забили в Копенгагене – Миккель Дамсгард отправил мяч в девятку ворот Сафонова. Спустя четыре минуты у сборной Бельгии был шанс уйти на перерыв, лидируя в счёте, но сейв Лукаса Градецки был бесподобен. Жереми Доку ворвался в штрафную и нанёс удар под самую штангу, но вратарь Финляндии в невероятном прыжке отправил мяч на угловой.
Второй тайм начался с большим преимуществом Бельгии, но чудо-сейвы финского голкипера позволили ему сохранить ворота на замке до 65 минут – Лукаку забил, но из офсайда. Напор бельгийцев заставил финнов прижаться к своим воротам и в конце концов пропустить. Лукасу Градецки пришлось вынимать мяч из пустых ворот после удара Вермалена со второго этажа – 0:1.
Финны не собирались довольствоваться результатом и в оставшееся время смело побежали вперёд, за что в итоге поплатились. Лукаку принял мяч в штрафной и, развернувшись, пронзил Градецки, установив итоговый счёт матча – 2:0.
Сборная Бельгии следует примеру Италии и Нидерландов, набирая девять очков в трёх играх и выходя с первого места в плей-офф Евро-2020. Команда Роберто Мартинеса сыграет матч 1/8 финала в Севилье с третьим местом группы A, D, E, или F.
- 22 июня 2021
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