«Мы обкакались. Кто об этом мечтал — наслаждайтесь». Горький монолог капитана Дзюбы

Капитан сборной России Артём Дзюба после крупного поражения в Копенгагене вышел к журналистам и ответил за всю команду: очень виноваты, но бились до последнего.

«Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Может, оно и не по игре, но лишний раз показывает, что на таком уровне, когда не забиваешь свои стопроцентные моменты… Мы все вместе проигрываем и все вместе выигрываем. Мы проиграли. Игроки прежде всего. Нам всё разжевали, всё объяснили. Но если ты сам себе привозишь на протяжении турнира голы — я не говорю «кто-то», говорю «мы, игроки», — то, конечно, проигрываем.



Первый гол — на ровном месте. Всё получается, не забиваем свои стопроцентные моменты, а на таком уровне это не прощают. У них полумомент, сумасшедший удар — гол. Только 2:1 сделали, замаячила надежда – мы опять сами себя убиваем. Психология, наверное.



Но ещё раз хотелось бы извиниться перед всеми, кто в нас верил. Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтал, наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить. И вы, наверное, будете правы. В любом случае спасибо тем, кто в нас до последнего верил. Мы сражались, бились, но на таком уровне… Хотели отыграться — и получили третий, четвёртый.



Хотелось бы отметить, что атмосфера потрясающая. Вот к чему нам надо стремиться — играть так в футбол и так же болеть. Сказалось ли давление трибун? Нет. Не может быть у нас лучший плеймейкер в команде вратарь. У нас все передачи вратарю. Если у бельгийцев действительно уровень выше, то Дания примерно нашего уровня. Если бы не этот гол… Понятно, что мы с ними на равных играли, но они больше контролировали мяч. Мы прекрасно понимали, что будут длинные забросы. На таком уровне забиваешь гол — игра совсем переворачивается. Вместо того, чтобы вести, у нас 0:1. Любим мы себе приключения на жопу искать. Поэтому сегодня обкакались».