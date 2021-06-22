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Чемпионат Европы-2021, Россия — Дания — 1:4, как отработал судья Тюрпен, мнение Игоря Федотова, 21 июня 2021

Даже судья не смог вытащить Россию из группы на Евро. Хотя сильно пытался!
Максим Пахомов
Россия – Дания – 1:4, как отработал судья Тюрпен
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К единственному голу нашей сборной есть вопросы. И к Кудряшову тоже.

Сборная России после разгрома от Дании вылетела с Евро-2020. Но всем болельщикам, да и игрокам сборной, казалось, что шансы у команды на ничью появились после гола Дзюбы с пенальти. Счёт стал 1:2, а до конца игры – целых 20 минут. Но и этот 11-метровый сборная получать не должна была. А доигрывать матч обязана была вдесятером – защитник Фёдор Кудряшов наиграл на вторую жёлтую карточку. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал работу французского судьи Тюрпена.

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«Соболев нарисовал падение – это не 11-метровый удар, – рассказал арбитр. – Да, у защитника лежали руки на спине, поэтому для VAR это не явная и очевидная ошибка. Так что следовало продолжить игру, а не назначать пенальти в ворота Дании.

А ещё судья пожалел Кудряшова на 65-й минуте: он опоздал за игроком Дании и сфолил, стоило показать россиянину вторую жёлтую».

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В Дании ошибки судьи заметят вряд ли, а вот нам должно быть обидно: единственный гол в матче Россия забила с пенальти, которого на самом деле не было.

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