Даже судья не смог вытащить Россию из группы на Евро. Хотя сильно пытался!

Сборная России после разгрома от Дании вылетела с Евро-2020. Но всем болельщикам, да и игрокам сборной, казалось, что шансы у команды на ничью появились после гола Дзюбы с пенальти. Счёт стал 1:2, а до конца игры – целых 20 минут. Но и этот 11-метровый сборная получать не должна была. А доигрывать матч обязана была вдесятером – защитник Фёдор Кудряшов наиграл на вторую жёлтую карточку. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал работу французского судьи Тюрпена.
«Соболев нарисовал падение – это не 11-метровый удар, – рассказал арбитр. – Да, у защитника лежали руки на спине, поэтому для VAR это не явная и очевидная ошибка. Так что следовало продолжить игру, а не назначать пенальти в ворота Дании.
А ещё судья пожалел Кудряшова на 65-й минуте: он опоздал за игроком Дании и сфолил, стоило показать россиянину вторую жёлтую».
В Дании ошибки судьи заметят вряд ли, а вот нам должно быть обидно: единственный гол в матче Россия забила с пенальти, которого на самом деле не было.
- 22 июня 2021
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