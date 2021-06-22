Датчане даже после двух поражений поддерживали своих футболистов — и теперь празднуют выход из группы. А мы?

Они едины, а мы — нет. Чего тогда вы хотите от сборной России?

Я не хочу жить в мире, где ненавидят сборную Россию. Особенно, когда для этого мало причин. Мы не раз обсуждали тему нелюбви страны к команде со знакомыми из-за границы. Или русскими эмигрантами. Они всегда удивляются, когда рассказываю им о бесконечном хэйте в интернете. У них якобы не так. Но, кажется, моментно я нашёл островок поддержки России. Где кричат и хлопают при любом удачном действии. Где люди искренне желают сборной только победы.

Многие могли не попасть в фан-зону на Конюшенной в Петербурге. За два часа до начала игры с Данией вместо дружелюбной встречи перед ними поставили забор. Примерно как Дания перед нашей командой после первого момента Головина. Но ничего, люди ждали. Их пустили только через полтора часа. И они понеслись на матч, будто приехала минимум Ольга Бузова.

На территории оказались все, кто этого хотел. И пришёл хоть немного заранее. Думаете, кто-то в этот момент думал, что Россия слабее Дании? Большинство даже не знали, что такая сборная существует. Они пришли топить за своих, любить и верить в счастливый конец. Они были разными, но какой-то момент точно едины. Никакой ненависти, мыслей о плохом Черчесове, люди с восторгом восприняли начало трансляции, а во время гимна словно перенеслись в Копенгаген, где российских фанов почти не оказалось.

Каждое удачное действие россиян, каждое спасение Сафонова, каждый удар и красивый пас – молниеносный восторг. Болельщики заряжали друг друга незримой энергией, которая перерастала в надежду. Нет, безусловно, были и те, которые молчаливо сидели в сторонке. Им, казалось, всё-равно, Дзюба на экране или Поульсен. Они расстелили пледы, грелись под закатывающимся солнцем, пока на большом экране кто-то катал мяч.

Удар Головина в первом тайме дал надежду. А удар Дамсгора активировал обратный эффект. Люди в середине Конюшенной всё чаще смотрели в телефон, а не на поле. Хотя активная часть впереди продолжала без устали всех заводить. Гол Поульсена опустил ещё больше лиц в телефоны. Казалось, на этом всё. Но фол на Соболеве в последний раз в этом году подарил единение. Вы только посмотрите на эти эмоции.

Но эти минуты надежды быстро закончились. После третьего гола из фан-зоны к выходу потянулись первые болельщики. После четвёртого разом ушли несколько сотен человек. Никто не хочет быть частью позорного поражения. Все хотят веселья, побед и вечеринки.



Всё это отдавалось на диком диссонансе с тем, что творилось на трибунах в Копенгагене. Там фанаты обнялись и начали петь песни, в России быстро сваливали с фан-зоны, бросая в воздух реплики о дебилах, кривоногих и усатом неумёхе. Другие кивали им вслед и тоже собирали вещи. Единство испарилось, словно его никогда и не было.

В этом и есть главное отличие футбольной культуры. Они болели от души и были с командой даже после двух поражений. Мы – уходим, когда ещё ничего не потеряно. Они играли сердцем, а мы «обкакались».

Они едины при любых результатах, а мы сразу начинаем уничтожать игроков и тренеров в комментах. Может, хоть раз избрать другую тактику: писать им в комментах не о бездарной игре, а слова поддержки. Сборная сама понимает, что случилось в Дании. И расстроена не меньше вашего. Но нет, мы не хотим иметь ничего общего с поражениями. Мы со сборной только во время победы.

Мы уничтожим их. Но кому от этого лучше?