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Садырин ЧМ-1994:<br/> «Никогда не думал, что столкнусь с таким отношением игроков к делу на ЧМ».
Садырин ЧМ-1994:
«Никогда не думал, что столкнусь с таким отношением игроков к делу на ЧМ».
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Романцев Евро-1996: <br/> «С привлечением тех, кто играет за рубежом, команда потеряла русский дух».<br/>
Романцев Евро-1996:
«С привлечением тех, кто играет за рубежом, команда потеряла русский дух».
Романцев ЧМ-2002: <br/> «Футбол в нашей стране находится в крайне запущенном состоянии».<br/>
Романцев ЧМ-2002:
«Футбол в нашей стране находится в крайне запущенном состоянии».
Ярцев Евро-2004: <br/> «Некоторые из наших игроков элементарно испугались соперников».
Ярцев Евро-2004:
«Некоторые из наших игроков элементарно испугались соперников».
Адвокат Евро-2012: <br/> «Меня абсолютно не волнует, что обо мне пишут в России после Евро».<br/>
Адвокат Евро-2012:
«Меня абсолютно не волнует, что обо мне пишут в России после Евро».
Капелло ЧМ-2014: <br/> «Мы выбыли, потому что у нас были большие проблемы с судьями».<br/>
Капелло ЧМ-2014:
«Мы выбыли, потому что у нас были большие проблемы с судьями».
Слуцкий Евро-2016: <br/> «Ко мне в номер зашли игроки. И мы в один голос произнесли: «Мы говно».
Слуцкий Евро-2016:
«Ко мне в номер зашли игроки. И мы в один голос произнесли: «Мы говно».
Черчесов Евро-2020: <br/> «Всем болельщикам привет. Переживаем».<br/>
Черчесов Евро-2020:
«Всем болельщикам привет. Переживаем».
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