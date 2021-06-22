Евро-2020. День двенадцатый. Есть ли жизнь после вылета сборной России?

Сборная России приятно удивить своих поклонников так и не смогла. В третьем туре группового этапа наша команда была разгромлена датчанами и потеряла все шансы на выход в плей-офф. Российским болельщикам к этому, увы, не привыкать. Многие даже с облегчением выдохнули. Мол, теперь-то можно спокойно посмотреть красивый футбол. В чём-то они действительно правы.

Англия пока уступает Чехии

Во вторник, 22 июня на Евро-2020 будут сыграны два матча в группе D.

Так получилось, что игровые пары сформировали лидеры и аутсайдеры квартета. Англия и Чехия набрали по итогам двух туров по четыре очка и практически обеспечили себе выход в плей-офф при любых раскладах. Но соблазн взобраться на первое место, конечно, очень велик.

Англия, конечно, выглядит фаворитом, но и она не всесильна, как показал матч с Шотландией. А вот Чехия на этом Евро многих приятно удивляет: это команда не только боевитая, но и техничная. Так что в последнем туре постарается огорчить дружину Гарета Саутгейта.

Интересно, что перед матчем за счёт лучшей разницы мячей на первом месте в группе расположилась именно Чехия, так что им-то ничья точно на руку. Впрочем, считать турнирные расклады что чехам, что англичанам придётся только в случае крупного поражения.

Главное – не сыграть вничью

Третье и четвёртое место в группе делят хорваты и шотландцы, которые набрали по одному очку.

Финалисты ЧМ-2018 проиграли стартовый матч с Англией со счётом 0:1 и сыграли вничью против Чехии. Шотландцы также проиграли свой первый матч Евро с чехами, но смогли заработать одно очко в игре с англичанами. Этого, конечно, мало для выхода в плей-офф.

Чтобы получить шанс выйти из группы одна из команд должна победить. Ничья отправляет домой и тех, и других с двумя баллами в активе. А вот победитель же наберёт четыре очка и будет иметь хорошие шансы пройти дальше с третьего (а при некоторых раскладах – даже со второго) места.

Евро-2020. 22 июня. Вторник

Расписание матчей двенадцатого дня



22:00. Группа D. Чехия – Англия (Первый канал)



22:00. Группа D. Хорватия – Шотландия («Матч ТВ»).