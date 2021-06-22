Евро-2020. Вылетит ли Украина вслед за Россией? Спасти могут хорваты и шотландцы. LIVE!

12-й день Евро-2020 подарит поклонникам футбола два крайне увлекательных матча. В группе D Хорватия встретится с Шотландией, а Англия — с Чехией. От результата первого поединка напрямую будет зависеть судьба сборной Украины.
А накануне бесславно свой путь на Евро завершила сборная России. Датчане буквально разнесли подопечных Станислава Черчесова во втором тайме, одержав победу — 4:1.
За всеми подробностями поединков и событиями вокруг них вы можете следить в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Но и в случае победы одной из команд (Хорватии или Шотландии), для украинцев остаётся шанс пройти дальше. В том случае, если завтра победит Испания, а Поляки сыграют вничью или проиграют шведам. Но об этом раскладе мы поговорим завтра. Думается, на Украине хотели бы избежать ещё одного валидольного дня.
Украина болеет за ничью!
Помимо болельщиков из Шотландии и Хорватии, за этим матчем с огромным интересом будут следит и на Украине. В том случае, если эти сборные сыграют вничью, жёлто-синие сделают широченный шаг в сторону плей-офф. Сейчас у хорватов и британцев по одному баллу, в случае мирного исхода станет по 2. Украина же заработала целых 3. Россияне, потерпев разгромное поражение, оказали южным соседям большую услугу. Ни парни Черчесова, ни дружина из Суоми не может конкурировать с Украиной по второстепенным показателям.
Хорватия на грани вылета из Евро-2020
Из группы D в плей-офф Евро-2020 может выйти сразу 3 команды. Перед заключительным туром по 4 очка у Англии и Чехии. Эти сборные встретятся между собой. А вот за потенциальную третью путёвку лютая битва будет между шотландцами и хорватами. Победитель этой пары с четырьмя набранными очками гарантирует себе выход в 1/8 финала. И бой будет знатный!
На данный момент определились первые пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Уэльс – Дания
Италия – Австрия.
Оба матча пройдут 26 июня.
- 22 июня 2021
-
10:54
-
10:38
-
10:37
-
10:37
-
10:35
-
10:16
-
10:09
-
09:50
-
09:29
-
09:26
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:48
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
07:34
-
07:14
-
07:00
-
06:55
-
06:36
-
06:19
-
06:00
-
05:39
-
05:15
-
04:55
-
04:37
-
04:18
-
03:59
-
03:41
-
03:36
-
03:21
-
03:07
-
03:05