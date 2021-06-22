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Евро-2020, онлайн: Чехия – Англия, Хорватия — Шотландия, прямая трансляция матчей 22 июня 2021, 12 день Евро-2021

Евро-2020. Вылетит ли Украина вслед за Россией? Спасти могут хорваты и шотландцы. LIVE!
Павел Панышев Артём Тайманов
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ЕВРО-2020, Онлайн: Чехия – Англия
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Но тут дружину Андрея Шевченко устроит только один результат. Главное — в онлайн-трансляции «Чемпионата»,

12-й день Евро-2020 подарит поклонникам футбола два крайне увлекательных матча. В группе D Хорватия встретится с Шотландией, а Англия — с Чехией. От результата первого поединка напрямую будет зависеть судьба сборной Украины.

А накануне бесславно свой путь на Евро завершила сборная России. Датчане буквально разнесли подопечных Станислава Черчесова во втором тайме, одержав победу — 4:1.

За всеми подробностями поединков и событиями вокруг них вы можете следить в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Турнирная таблица. Евро-2020
Календарь матчей. Евро-2020
Украина болеет за ничью!
Live Игорь Брагин

Но и в случае победы одной из команд (Хорватии или Шотландии), для украинцев остаётся шанс пройти дальше. В том случае, если завтра победит Испания, а Поляки сыграют вничью или проиграют шведам. Но об этом раскладе мы поговорим завтра. Думается, на Украине хотели бы избежать ещё одного валидольного дня.

10:07 Игорь Брагин

Украина болеет за ничью!

Помимо болельщиков из Шотландии и Хорватии, за этим матчем с огромным интересом будут следит и на Украине. В том случае, если эти сборные сыграют вничью, жёлто-синие сделают широченный шаг в сторону плей-офф. Сейчас у хорватов и британцев по одному баллу, в случае мирного исхода станет по 2. Украина же заработала целых 3. Россияне, потерпев разгромное поражение, оказали южным соседям большую услугу. Ни парни Черчесова, ни дружина из Суоми не может конкурировать с Украиной по второстепенным показателям.

10:03 Игорь Брагин

Хорватия на грани вылета из Евро-2020

Из группы D в плей-офф Евро-2020 может выйти сразу 3 команды. Перед заключительным туром по 4 очка у Англии и Чехии. Эти сборные встретятся между собой. А вот за потенциальную третью путёвку лютая битва будет между шотландцами и хорватами. Победитель этой пары с четырьмя набранными очками гарантирует себе выход в 1/8 финала. И бой будет знатный!

10:02 Игорь Брагин

На данный момент определились первые пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Уэльс – Дания
Италия – Австрия.

Оба матча пройдут 26 июня.

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