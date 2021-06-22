Но тут дружину Андрея Шевченко устроит только один результат. Главное — в онлайн-трансляции «Чемпионата»,

Евро-2020. Вылетит ли Украина вслед за Россией? Спасти могут хорваты и шотландцы. LIVE!

12-й день Евро-2020 подарит поклонникам футбола два крайне увлекательных матча. В группе D Хорватия встретится с Шотландией, а Англия — с Чехией. От результата первого поединка напрямую будет зависеть судьба сборной Украины.

А накануне бесславно свой путь на Евро завершила сборная России. Датчане буквально разнесли подопечных Станислава Черчесова во втором тайме, одержав победу — 4:1.

За всеми подробностями поединков и событиями вокруг них вы можете следить в онлайн-трансляции «Чемпионата».