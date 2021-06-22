«Я не помню ничего подобного!» В Дании бурно отметили победу над Россией

После матча с Бельгией на улицах Копенгагена творилось безумие: некоторые датские болельщики упились настолько, что лежали на асфальте, туманно глядя в пустоту и не в силах подняться. Казалось, что сейчас улицы вообще сойдут с ума от пьяно-празднующих датчан, но матч закончился довольно поздно, а все заведения, как и продажа алкоголя, закрылись в полночь, – веселье к двум часам ночи начало постепенно стихать.

Но до этого центр города гудел – болельщики оккупировали памятник в парке рядом со стадионом, включили музыку и затягивали то что-то датское, то что-то суперпопулярное.

Проезжая по улицам города, победители без остановки сигналили, высовываясь из окон автомобилей и что-то счастливо крича прохожим.

У уже закрытых баров толпился народ, который допивал оставшееся и дотанцовывал последние силы. Те, кто понял, что на сегодня ему достаточно, пошатываясь направлялись в темноту, периодически что-то всё же выкрикивая.

«Вообще то, что вы видите, нам несвойственно», – сказал нам датчанин Майкл. – Обычно у нас к сборной довольно посредственное отношение, поэтому месяц назад мы не могли себе представить, что всё вокруг будет только про команду. У нас обычно так не случается. Мы обычно не любим свою сборную ТАК. Всю страну сильно сплотило произошедшее с Эриксенем – именно по этой причине мы совершенно по-другому прочувствовали эту команду. Наши медиа так эмоционально освещали ту ситуацию, что равнодушных не осталось. Я не помню ничего подобного. Даже я, человек, который обычно не поддерживает сборную, проникся так, что во мне появилась вера: этот турнир станет для нас особенным.

Последний раз такое было в 1992 году, а тогда мы даже изначально не отобрались на турнир: Югославия не смогла участвовать по политическим причинам, поэтому мы попали на турнир. То, что произошло в Швеции тогда, – национальная сказка. Наша команда приехала на Евро из отпуска – расслабленная и толстая. Знаменитая история, когда они ели в «Макдональдсе», а потом попали в полуфинал.

Мы, датчане, любим быть в роли андердога. То же самое и в этом году. Всё шло против нас: у лучшего игрока сборной случился чёртов сердечный приступ, мы проиграли Финляндии. Кто вообще, чёрт возьми, проигрывает Финляндии?!

Но это нас объединило. И так вот это работает в нашем случае. Мы – маленькая страна, и нам… хм… нравится, когда никто о нас не думает. Тогда мы можем перевернуть всё в свою сторону. Я вообще не удивлюсь, если мы дальше выиграем в каждом чёртовом матче! Почему, блин, нет?! Сейчас всё складывается, как типичная датская история.



И главное, что вся страна снова только и делает, что живёт футболом».