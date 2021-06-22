Евро – это не только про Россию и депрессию. Хорошо, что мы это поняли!

А вы знали, что сборная Бельгии могла помочь сборной России в борьбе за плей-офф Евро-2020? Достаточно было победить финнов, а нашим – сыграть вничью в Копенгагене. «Достаточно» разной степени сложности для обеих сборных, но всё же реальное. И настолько, что на стадионе в Петербурге верили во все варианты.

Это странное чувство – смотреть матч сборной не со стадиона, где она играет. А поглядывая на поле, где бегают финны и бельгийцы. Так делали не только мы, а многие люди с российскими флагами на разных секторах питерского стадиона: компания студентов с айфоном; либо те, кто следил за «пушами» и очень просил папу и друга Макса, чтобы сообщали о голах России и Дании не сразу, а где-то через минуту. Одна компания болельщиков сборной в красных футболках специально показывала нам смартфоны: «Будем смотреть вот здесь».

Фото: Lars Baron/Getty Images

Перед матчем мы подходили к бельгийцам со странным вопросом: «Ну что, победите ради сборной России?». Фанаты в красно-жёлто-синем отвечали одинаково: «Почему нет?». Либо же говорили, что они из Кургана, но могут пообщаться на английском языке. Из аргументов – почему бельгийцы будут рады победить во имя России – солнечный город Петербург, счастливый стадион и сборная Черчесова, которая им совсем не помешала.

Фото: Anton Vaganov — Pool/Getty Images

Здесь в Петербурге забившего Лукаку называли героем нации – и пусть один из его голов отменили. Бельгия, правда, мощно давила: Витсель заряжал низом издали, как во время игры за «Зенит»; летающий Азар смещался в центр, будто бы сбросил лишний вес и отключил комментарии фанатов «Реала», а Де Брёйне, видимо, вдохновлял свист – финские сектора встречали его именно так. А он разворачивал их оборону и куда катил – там становилось остро.

В последние десять минут, когда Дзюба отыграл гол с пенальти, бóльшая часть стадиона переключилась на Данию: российские флаги поднялись; визуально их стало больше, чем финских и бельгийских; конкретно мы почувствовали азарт и даже помечтали, что после матча нас будет ждать не стандартная дорога через Крестовский остров, а погоня на праздник во имя сборной России.

Через две минуты флаги, как и головы, опустились: узнали, что сборная пропустила ещё и ещё. А те, кто все предыдущие голы сдержано молчал и не сообщал о грустных уведомлениях, уже не сдерживались: «Это всё».

Фото: Lars Baron/Getty Images

Однако «это всё» на стадионе в Петербурге не чувствовалось депрессивно. Народ погрустил несколько минут – настолько приятным было знакомство со сборными Бельгии и Финляндии. Болельщики аплодировали Де Брюйне, которому точно мало двух матчей на этом Евро. А проигравшие 0:2 финны полчаса не уходили со стадиона – пока к ним не вышли помытые футболисты и измотанный тренер после пресс-конференции. Иностранцы благодарили своих, а болельщики из России радовались их, как бы чужому, счастью.

Это как раз счастье – замечать такую черту у соотечественников. И большие турниры, как Евро, её здорово проявляют.

Фото: Anton Vaganov — Pool/Getty Images

И вообще после свистка негатив из-за поражения в Копенгагене ушёл, у всех случились маленькие радости.

Финны, естественно, ушли в ближайшие кабаки. Где плясали под клубную музыку и на русском говорили, как их зовут. Или шли по парковой аллее и пасовались футбольным мячом.



Стюард Кирилл светился от счастья, потому что помог финскому болельщику найти его огромного пластикового филина, которого не позволили пронести на стадион.



Девочка в парке у стадиона услышала, как кто-то напевает песню «А горький вкус твоей любви», и пропела в ответ припев.



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На матче Бельгии и Финляндии мы почувствовали, что Евро продолжается. И Евро – это не только сборная России и депрессия в комментариях под новостями про Зобнина и Черчесова, а топ-футболисты, атмосфера и счастье. Счастье радоваться за других.