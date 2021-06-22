Сборная России заработала миллиард. Но игроки этих денег не получат

Вчера сборная России разгромно проиграла датчанам (1:4) и покинула Евро, заняв постыдное последнее место в группе. Несмотря на это, наша команда заработала приличную сумму. России положено € 10,75 млн! Это почти миллиард рублей (если быть точным, то 935 миллионов). Рассказываем, как сформировалась эта сумма и куда пойдут деньги.
Как рассчитывалась эта сумма
Вышеуказанная сумма является призовыми от УЕФА. Каждая сборная, которая пробилась в финальную часть чемпионата Европы, получит как минимум € 9,25 млн. Но откуда взялись ещё полтора миллиона?
Здесь нам помогла победа над сборной Финляндии (1:0). Именно благодаря ей Россия получит ещё € 1,5 млн. Во столько УЕФА оценивает каждую победу на Евро-2020. За ничью дают вдвое меньше — € 750 тыс. При этом общая сумма призовых от УЕФА составляет € 371 млн.
Куда пойдут эти деньги
Средства будут направлены в РФС. Большая часть этой суммы, скорее всего, пойдёт в бюджет организации, поскольку годовой бюджет РФС составляет примерно € 80 млн. Также на призовые от УЕФА можно развивать футбольную инфраструктуру в стране.
Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что игроки и тренерский штаб сборной России должны были получить определённый процент от общей суммы призовых.
Получат ли что-то игроки и тренеры сборной
Однако сегодня журналист Иван Карпов сообщил, что сборная России премиальных за выступление на турнире не получит. Это касается как игроков, так и тренерского штаба.
Ещё до турнира РФС договорился со сборной, что процент от призовых УЕФА они получат только в том случае, если добьются определённого результата. Задачей-минимум был обозначен выход из группы. Президент Союза Александр Дюков ещё до начала Евро подтвердил эту информацию.
- 22 июня 2021
-
15:15
-
15:07
-
15:00
-
15:00
-
14:56
-
14:55
-
14:51
-
14:50
-
14:37
-
14:32
-
14:31
-
14:30
-
14:14
-
14:00
-
13:58
-
13:56
-
13:51
-
13:42
-
13:40
-
13:35
-
13:28
-
13:18
-
13:03
-
13:02
-
13:02
-
12:52
-
12:25
-
12:22
-
12:19
-
12:05
-
12:00
-
12:00
-
11:55
-
11:29
-
11:24