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Сколько денег заработала сборная России на Евро-2020, сколько получат игроки, куда пойдёт эта сумма

Сборная России заработала миллиард. Но игроки этих денег не получат
Николай Егорычев
Сборная России заработала миллиард.
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Из чего сложилась эта сумма и на что будет потрачена?

Вчера сборная России разгромно проиграла датчанам (1:4) и покинула Евро, заняв постыдное последнее место в группе. Несмотря на это, наша команда заработала приличную сумму. России положено € 10,75 млн! Это почти миллиард рублей (если быть точным, то 935 миллионов). Рассказываем, как сформировалась эта сумма и куда пойдут деньги.

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Как рассчитывалась эта сумма

Вышеуказанная сумма является призовыми от УЕФА. Каждая сборная, которая пробилась в финальную часть чемпионата Европы, получит как минимум € 9,25 млн. Но откуда взялись ещё полтора миллиона?

Здесь нам помогла победа над сборной Финляндии (1:0). Именно благодаря ей Россия получит ещё € 1,5 млн. Во столько УЕФА оценивает каждую победу на Евро-2020. За ничью дают вдвое меньше — € 750 тыс. При этом общая сумма призовых от УЕФА составляет € 371 млн.

Куда пойдут эти деньги

Средства будут направлены в РФС. Большая часть этой суммы, скорее всего, пойдёт в бюджет организации, поскольку годовой бюджет РФС составляет примерно € 80 млн. Также на призовые от УЕФА можно развивать футбольную инфраструктуру в стране.

Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что игроки и тренерский штаб сборной России должны были получить определённый процент от общей суммы призовых.

Получат ли что-то игроки и тренеры сборной

Однако сегодня журналист Иван Карпов сообщил, что сборная России премиальных за выступление на турнире не получит. Это касается как игроков, так и тренерского штаба.

Ещё до турнира РФС договорился со сборной, что процент от призовых УЕФА они получат только в том случае, если добьются определённого результата. Задачей-минимум был обозначен выход из группы. Президент Союза Александр Дюков ещё до начала Евро подтвердил эту информацию.

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