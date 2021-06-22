«Это была наша лучшая игра». Что значат странные слова Черчесова после разгрома России?

Россия вылетела с чемпионата Европы, пропустив четыре мяча от Дании и заняв четвёртое место в группе. Болельщики и эксперты вовсю критикуют команду и тренера, те в ответ вроде бы и извиняются, а вроде говорят немного странные для общей массы болельщиков вещи. Вот Станислав Черчесов вчера заявил, что это была лучшая игра России на турнире. И это после 1:4. Вопрос: «Вы вообще серьёзно?» возникает в голове сам собой. Но давайте разберём, что он вообще имел в виду. Для начала — цитата полностью:

– Есть теоретический план, который мы выдержали. Всё-таки надо посмотреть сегодняшний матч. В плане качества игры и готовности была наша самая лучшая игра. Мы команду готовили от игры как бы к игре. Всё-таки, хотим мы или нет, бельгийцы здесь выиграли. Наверное, с бельгийцами нам конкурировать чуть-чуть сложновато, и наивно бы было выходить на пик формы с бельгийцами, чтобы потом вниз идти. Мы, наоборот, шли наверх так, как планировали. Но в игре случились моменты, когда мы не забили два хороших момента, а они с ничего забили. Поэтому здесь надо очень спокойно и скрупулёзно подумать и принимать правильные решения.

Россия действительно действовала отлично — но только до гола. К 30-й минуте у Дании не получалось нормально пробить по воротам Сафонова, хоть она и владела мячом. И это без близко припаркованного автобуса в штрафной России. Но всё сломалось на 38-й минуте. «Теоретический план» команда действительно выдержала, и да — это была лучшая игра сборной на турнире: с Бельгией к 38-й минуте мы уже приехали на 0:2, от финнов тоже пропустили (хоть гол и не засчитали) и играли хуже. Черчесов прав и дальше — Головин мог забивать и выводить сборную вперёд.

Ещё Черчесов говорит про пик формы. Такая мысль была ещё до матча — уж слишком тяжёлыми выглядели игроки сборной с Бельгией и Финляндией, была надежда, что на пик выводят к третьему, решающему матчу. Так и произошло. План Черчесова работал, надежда на успех росла, но эту сборную сломал всего один классный дальний удар.



Дания забила — и матч из лучшего превратился в худший: с безыдейностью в атаке и глупыми ошибками в обороне.

Ещё я бы обратил внимание на вот эту реплику главного тренера сборной:



– Нужно спокойно всё проанализировать, потому что на таком турнире игрок может быть сильным, но не реализовать себя. Большие турниры говорят, что нужно быть не просто хорошим игроком, но и сильной личностью. Играть против клубов, которые дают тебе всё делать, и тут — разные вещи. Игроки получили опыт, посмотрим, как дальше будет развиваться.



В этой фразе есть уже больше объяснений вчерашнему провалу — опять отсылка к низкому уровню нашей лиги. Тут тренер прав — только мы эти слова слышали уже много раз, сам Черчесов говорит об этом постоянно. Меняться-то что-то будет или нет? Или это уже надо спрашивать не у Черчесова?

Как бы многие ни относились к Черчесову, глобально придраться к его словам после разгрома сложно. Он ведь успел и ответственность на себя взять, и по моментам у ворот Дании прав, и про ошибки с уровнем игроков — тоже. Но, догадываясь, какой негатив ждёт сборную и его конкретно после вылета, можно было избежать формулировок с «лучший матч» — логичнее было бы сказать про лучшие 38 минут. Но если бы Черчесов так не сказал — он бы не был Черчесовым.