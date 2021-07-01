Кубок Америки как кино. Палермо попал в Книгу Гиннесса, не забив три пенальти за матч

В Кубке Америки за его 105-летнюю историю случалось много удивительного. Иногда сюжеты настолько необычны, что верится в них с трудом. В специальном проекте «Чемпионата» и «Okko Спорт» мы обратились к прошлым розыгрышам Копы и выбрали семь ярких эпизодов.

Okko эксклюзивно показывает в России Кубок Америки по футболу — 2021 , который проходит с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Обладатели подписок «Okko Спорт» и «Okko Футбол» могут посмотреть все 28 матчей главного футбольного турнира Южной Америки в прямом эфире, а также увидеть аналитические программы и обзоры от спортивной редакции под руководством Владимира Стогниенко. Зрителям доступны прямые включения, интервью с игроками и подробные разборы каждой игры. Ведущие рассказывают не только о тактике, но и о специфике чемпионата. Присоединяйтесь и смотрите Copa America по пробной подписке — 7 дней за 1 рубль для новых пользователей.

Мартин Палермо не забил три пенальти за матч

4 июля 1999 года на групповом этапе Кубка Америки встретились сборные Колумбии и Аргентины. Колумбийцы разгромили соперника со счётом 3:0, но матч вошёл в историю не только поэтому. Аргентинский нападающий Мартин Палермо, признанный лучшим футболистом Южной Америки 1998 года, не забил в той игре три пенальти! За это его даже включили в Книгу рекордов Гиннесса как первого игрока, не сумевшего реализовать три удара с точки за матч.

Последний пенальти был назначен на 90-й минуте, когда Колумбия уже довела дело до разгрома. Палермо, который сначала попал в перекладину, а потом и вовсе пробил выше ворот, в третий раз направился к 11-метровой отметке.

Мартин Палермо Фото: Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images

«Тогда я подошёл к нему не как к сопернику, а как к другу, – вспоминал колумбийский защитник Хорхе Бермудес. – Сказал ему: «Ты с ума сошёл? Не бей, отдай кому-нибудь мяч». Не хотел, чтобы он выставил себя полным идиотом. Так и вышло, зато благодаря своему упрямству попал в Книгу рекордов Гиннесса».

Сборная Гондураса прилетела в последний момент, обыграла Бразилию и взяла бронзу

За три дня до начала Кубка Америки — 2001 сборная Аргентины снялась с турнира по соображениям безопасности: в Колумбии разгорелась гражданская война, в которой левые партизаны пытались силой свергнуть президента Андреса Пастрану Аранго и правительство. «Альбиселесте» экстренно нашли замену: сборную Гондураса. Она прилетела на турнир на самолёте ВВС Колумбии.



А дальше — ещё круче. Сборная Гондураса со второго места вышла из группы, опередив Уругвай и Боливию, и в четвертьфинале Кубка Америки попала на сборную Бразилии — четырёхкратного чемпиона мира. И выиграла 2:0!

Луис Фелипе Сколари, тренировавший тогда бразильцев, позже признался, что благодарен сопернику: «Это поражение открыло мне глаза на некоторые вещи, которые надо было поменять. Я сделал это, и в следующем году мы стали чемпионами мира». В полуфинале сборная Гондураса проиграла Колумбии, зато в серии пенальти одолела Уругвай в матче за третье место — это её наивысшее достижение в Кубке Америки.

Мексика пропустила семь безответных голов от Чили в четвертьфинале

В 2016 году сборная Чили провела один из лучших матчей в истории Кубка Америки, разгромив сборную Мексики в четвертьфинале со счётом 7:0, хотя до этого мексиканцы не проигрывали 22 матча кряду. Эдуардо Варгас оформил покер, Эдсон Пуч — дубль, а ещё один гол забил Алексис Санчес. Чилийцы в том году были действительно очень сильны и выиграли Кубок Америки во второй раз подряд.

Сборная Чили — победитель турнира 2016 года Фото: Elsa/Getty Images

«Это был один из лучших матчей в моей карьере. Он особенный ещё и потому, что я забил свои первые голы за сборную. Горжусь тем, что та игра вошла в историю нашей национальной команды, — говорил впоследствии Пуч, пропустивший Кубок Америки — 2015 из-за травмы. — Когда команда выиграла домашний турнир, я грустил, что не могу поднять с ребятами трофей. Но через год футбол дал мне ещё один шанс, и я им воспользовался. Каждый раз выкладывался на полную, когда выходил на поле».



«Будь я на месте [главного тренера сборной Мексики Хуана Карлоса] Осорио, я бы объявил об уходе в отставку на пресс-конференции ещё до того, как мне зададут первый вопрос. Это просто ужасно», — заявил тогда легендарный мексиканец Уго Санчес. Но в итоге Осорио возглавлял мексиканскую сборную ещё два года — до июля 2018-го — и ушёл после чемпионата мира, где мексиканцы дошли до 1/8 финала.

Кубок Америки — 1987 получился очень грубым

В двух матчах Копы-1987 удалений было больше, чем голов. Во втором туре Колумбия обыграла Боливию — 2:0. В концовке той игры чилийский судья Гастон Кастро за пять минут показал три красных карточки. В сборной Колумбии — опорнику Хосе Рикардо Пересу, а у сборной Боливии — защитнику Роландо Коимбре и нападающему Роли Паниагуа.

Но ещё жёстче получился финал между Уругваем и Чили. Его обе команды доигрывали вдевятером. Уже на 14-й минуте с поля удалили чилийского защитника Эдуардо Гомеса, а на 27-й — уругвайца Энцо Франческоли. А на исходе основного времени бразильский арбитр Арппи Фильо выгнал ещё двух футболистов. Сборная Чили лишилась ещё одного защитника – Фернандо Астенго, а сборная Колумбии – капитана Хосе Пердомо. Впрочем, уже через несколько минут Пердомо ликовал, поднимая кубок над головой, поскольку гол Пабло Бенгоэчеа во втором тайме оказался победным.

Сборная Чили оставалась в меньшинстве в трёх из шести финалов Кубка Америки (1979, 1987 и 2016), а из десяти игроков, удалённых в финалах Копы за всю историю, четверо – чилийцы.

Американцы перепутали гимны Уругвая и Чили

В 2016 году сборные Уругвая и Мексики встретились в групповом этапе Кубка Америки на стадионе «Юниверсити оф Финикс» в Аризоне.



Уругвайские футболисты очень удивились, когда перед игрой вместо гимна их страны заиграл гимн Чили. На этом неприятности сборной Уругвая не закончились: уже на четвёртой минуте защитник Альваро Перейра поразил собственные ворота. Мексика выиграла – 3:1.

Альваро Перейра (справа) Фото: Norman Hall/LatinContent via Getty Images

Организаторы выступили с заявлением: «Сегодня из-за ошибки человека на предматчевой церемонии заиграл не тот гимн. Мы приносим искренние извинения Уругвайской футбольной ассоциации, сборной Уругвая и всему уругвайскому народу за эту ошибку. Сделаем всё, чтобы подобное больше не повторилось».

В матче за бронзу Копы-2019 Месси удалили впервые за 14 лет

В июле 2019 года сборные Аргентины и Чили встретились в матче за третье место Кубка Америки. Обе команды доигрывали матч вдесятером, поскольку в конце первого тайма за стычку были удалены Лионель Месси и Гари Медель.

Месси к тому моменту не получал прямых красных целых 14 лет – с дебютного матча против сборной Венгрии в 2005 году, когда его выгнали с поля за отмашку от соперника уже через 40 секунд после выхода на замену.

Аргентина выиграла матч за бронзовые медали, но Лео за наградой принципиально не вышел, а потом и вовсе обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции и покровительстве сборной Бразилии, для которой турнир был домашним. Бразильцы выиграли ту Копу, обыграв в финале как раз Аргентину.

Adidas разгневал колумбийцев не той буквой

С 2011 года компания adidas выступает техническим спонсором сборной Колумбии. К Кубку Америки — 2019 она подготовила серию рекламных постеров со звёздными игроками в новой форме. Всё было сделано стильно, но впечатление испортила одна буква. Дизайнеры большими буквами написали Columbia (английский вариант) вместо Colombia (как её называют сами жители).

Columbia вместо Colombia Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

Реакция не заставила долго себя ждать. Колумбийцы возмутились и принялись строчить гневные твиты. «Недопустимая ошибка для такого глобального бренда», — заявила одна из пользовательниц.



Представители adidas быстро свернули злополучную рекламную кампанию и извинились: «Мы ценим наше партнёрство с Федерацией футбола Колумбии и приносим прощения за ошибку. Мы убрали неверные изображения и заменили их на правильные». Сотрудничество продолжилось.