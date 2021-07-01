Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Удивительные случаи из матчей Кубка Америки: удаление Месси, пенальти Палермо, проигрыш Мексики 7:0

Кубок Америки как кино. Палермо попал в Книгу Гиннесса, не забив три пенальти за матч
Артём Прожога
Мартин Палермо не забил три пенальти за матч
Аудио-версия:
Комментарии
Упрямство аргентинца сыграло против него. Мы вспомнили и другие удивительные сюжеты.

В Кубке Америки за его 105-летнюю историю случалось много удивительного. Иногда сюжеты настолько необычны, что верится в них с трудом. В специальном проекте «Чемпионата» и «Okko Спорт» мы обратились к прошлым розыгрышам Копы и выбрали семь ярких эпизодов.

Okko эксклюзивно показывает в России Кубок Америки по футболу — 2021, который проходит с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Обладатели подписок «Okko Спорт» и «Okko Футбол» могут посмотреть все 28 матчей главного футбольного турнира Южной Америки в прямом эфире, а также увидеть аналитические программы и обзоры от спортивной редакции под руководством Владимира Стогниенко. Зрителям доступны прямые включения, интервью с игроками и подробные разборы каждой игры. Ведущие рассказывают не только о тактике, но и о специфике чемпионата. Присоединяйтесь и смотрите Copa America по пробной подписке — 7 дней за 1 рубль для новых пользователей.

Мартин Палермо не забил три пенальти за матч

4 июля 1999 года на групповом этапе Кубка Америки встретились сборные Колумбии и Аргентины. Колумбийцы разгромили соперника со счётом 3:0, но матч вошёл в историю не только поэтому. Аргентинский нападающий Мартин Палермо, признанный лучшим футболистом Южной Америки 1998 года, не забил в той игре три пенальти! За это его даже включили в Книгу рекордов Гиннесса как первого игрока, не сумевшего реализовать три удара с точки за матч.

Последний пенальти был назначен на 90-й минуте, когда Колумбия уже довела дело до разгрома. Палермо, который сначала попал в перекладину, а потом и вовсе пробил выше ворот, в третий раз направился к 11-метровой отметке.

Мартин Палермо

Мартин Палермо

Фото: Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images

«Тогда я подошёл к нему не как к сопернику, а как к другу, – вспоминал колумбийский защитник Хорхе Бермудес. – Сказал ему: «Ты с ума сошёл? Не бей, отдай кому-нибудь мяч». Не хотел, чтобы он выставил себя полным идиотом. Так и вышло, зато благодаря своему упрямству попал в Книгу рекордов Гиннесса».

Сборная Гондураса прилетела в последний момент, обыграла Бразилию и взяла бронзу

За три дня до начала Кубка Америки — 2001 сборная Аргентины снялась с турнира по соображениям безопасности: в Колумбии разгорелась гражданская война, в которой левые партизаны пытались силой свергнуть президента Андреса Пастрану Аранго и правительство. «Альбиселесте» экстренно нашли замену: сборную Гондураса. Она прилетела на турнир на самолёте ВВС Колумбии.

А дальше — ещё круче. Сборная Гондураса со второго места вышла из группы, опередив Уругвай и Боливию, и в четвертьфинале Кубка Америки попала на сборную Бразилии — четырёхкратного чемпиона мира. И выиграла 2:0!

Началось с драки, потом загорелись трибуны. Как прошёл первый Кубок Америки по футболу Началось с драки, потом загорелись трибуны. Как прошёл первый Кубок Америки по футболу

Луис Фелипе Сколари, тренировавший тогда бразильцев, позже признался, что благодарен сопернику: «Это поражение открыло мне глаза на некоторые вещи, которые надо было поменять. Я сделал это, и в следующем году мы стали чемпионами мира». В полуфинале сборная Гондураса проиграла Колумбии, зато в серии пенальти одолела Уругвай в матче за третье место — это её наивысшее достижение в Кубке Америки.

Мексика пропустила семь безответных голов от Чили в четвертьфинале

В 2016 году сборная Чили провела один из лучших матчей в истории Кубка Америки, разгромив сборную Мексики в четвертьфинале со счётом 7:0, хотя до этого мексиканцы не проигрывали 22 матча кряду. Эдуардо Варгас оформил покер, Эдсон Пуч — дубль, а ещё один гол забил Алексис Санчес. Чилийцы в том году были действительно очень сильны и выиграли Кубок Америки во второй раз подряд.

Сборная Чили — победитель турнира 2016 года

Сборная Чили — победитель турнира 2016 года

Фото: Elsa/Getty Images

«Это был один из лучших матчей в моей карьере. Он особенный ещё и потому, что я забил свои первые голы за сборную. Горжусь тем, что та игра вошла в историю нашей национальной команды, — говорил впоследствии Пуч, пропустивший Кубок Америки — 2015 из-за травмы. — Когда команда выиграла домашний турнир, я грустил, что не могу поднять с ребятами трофей. Но через год футбол дал мне ещё один шанс, и я им воспользовался. Каждый раз выкладывался на полную, когда выходил на поле».

«Будь я на месте [главного тренера сборной Мексики Хуана Карлоса] Осорио, я бы объявил об уходе в отставку на пресс-конференции ещё до того, как мне зададут первый вопрос. Это просто ужасно», — заявил тогда легендарный мексиканец Уго Санчес. Но в итоге Осорио возглавлял мексиканскую сборную ещё два года — до июля 2018-го — и ушёл после чемпионата мира, где мексиканцы дошли до 1/8 финала.

Пока вы смотрите Евро, Неймар покоряет другой турнир. Чем запомнился старт Кубка Америки Пока вы смотрите Евро, Неймар покоряет другой турнир. Чем запомнился старт Кубка Америки

Кубок Америки — 1987 получился очень грубым

В двух матчах Копы-1987 удалений было больше, чем голов. Во втором туре Колумбия обыграла Боливию — 2:0. В концовке той игры чилийский судья Гастон Кастро за пять минут показал три красных карточки. В сборной Колумбии — опорнику Хосе Рикардо Пересу, а у сборной Боливии — защитнику Роландо Коимбре и нападающему Роли Паниагуа.

Но ещё жёстче получился финал между Уругваем и Чили. Его обе команды доигрывали вдевятером. Уже на 14-й минуте с поля удалили чилийского защитника Эдуардо Гомеса, а на 27-й — уругвайца Энцо Франческоли. А на исходе основного времени бразильский арбитр Арппи Фильо выгнал ещё двух футболистов. Сборная Чили лишилась ещё одного защитника – Фернандо Астенго, а сборная Колумбии – капитана Хосе Пердомо. Впрочем, уже через несколько минут Пердомо ликовал, поднимая кубок над головой, поскольку гол Пабло Бенгоэчеа во втором тайме оказался победным.

Сборная Чили оставалась в меньшинстве в трёх из шести финалов Кубка Америки (1979, 1987 и 2016), а из десяти игроков, удалённых в финалах Копы за всю историю, четверо – чилийцы.

Американцы перепутали гимны Уругвая и Чили

В 2016 году сборные Уругвая и Мексики встретились в групповом этапе Кубка Америки на стадионе «Юниверсити оф Финикс» в Аризоне.

Уругвайские футболисты очень удивились, когда перед игрой вместо гимна их страны заиграл гимн Чили. На этом неприятности сборной Уругвая не закончились: уже на четвёртой минуте защитник Альваро Перейра поразил собственные ворота. Мексика выиграла – 3:1.

Альваро Перейра (справа)

Альваро Перейра (справа)

Фото: Norman Hall/LatinContent via Getty Images

Организаторы выступили с заявлением: «Сегодня из-за ошибки человека на предматчевой церемонии заиграл не тот гимн. Мы приносим искренние извинения Уругвайской футбольной ассоциации, сборной Уругвая и всему уругвайскому народу за эту ошибку. Сделаем всё, чтобы подобное больше не повторилось».

В матче за бронзу Копы-2019 Месси удалили впервые за 14 лет

В июле 2019 года сборные Аргентины и Чили встретились в матче за третье место Кубка Америки. Обе команды доигрывали матч вдесятером, поскольку в конце первого тайма за стычку были удалены Лионель Месси и Гари Медель.

Месси к тому моменту не получал прямых красных целых 14 лет – с дебютного матча против сборной Венгрии в 2005 году, когда его выгнали с поля за отмашку от соперника уже через 40 секунд после выхода на замену.

Аргентина выиграла матч за бронзовые медали, но Лео за наградой принципиально не вышел, а потом и вовсе обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции и покровительстве сборной Бразилии, для которой турнир был домашним. Бразильцы выиграли ту Копу, обыграв в финале как раз Аргентину.

Тест. Хорошо ли вы знаете участников этого Кубка Америки? Тест. Хорошо ли вы знаете участников этого Кубка Америки?

Adidas разгневал колумбийцев не той буквой

С 2011 года компания adidas выступает техническим спонсором сборной Колумбии. К Кубку Америки — 2019 она подготовила серию рекламных постеров со звёздными игроками в новой форме. Всё было сделано стильно, но впечатление испортила одна буква. Дизайнеры большими буквами написали Columbia (английский вариант) вместо Colombia (как её называют сами жители).

Columbia вместо Colombia

Columbia вместо Colombia

Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

Реакция не заставила долго себя ждать. Колумбийцы возмутились и принялись строчить гневные твиты. «Недопустимая ошибка для такого глобального бренда», — заявила одна из пользовательниц.

Представители adidas быстро свернули злополучную рекламную кампанию и извинились: «Мы ценим наше партнёрство с Федерацией футбола Колумбии и приносим прощения за ошибку. Мы убрали неверные изображения и заменили их на правильные». Сотрудничество продолжилось.

* Партнёрский материал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021