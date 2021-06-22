Вот как увольняли тренеров сборной России. Когда Черчесов пополнит список?

По проценту побед он на четвёртом месте, но с конца.

Сборная России не вышла из группы на Евро-2020, а главный тренер команды Станислав Черчесов попал под шквал критики. Всерьёз обсуждают его будущее: а не пора ли ему покинуть свой пост? В связи с этим вспоминаем, как и за что увольняли главных тренеров сборной России.

Павел Садырин (1992–1994)

Первым тренером сборной России был Павел Садырин. При нём команда вышла на ЧМ-1994, однако самому турниру предшествовала скандальная история, получившая название «Письмо 14». Тогда игроки сборной выступили против тренера — они считали, что командой должен руководить Анатолий Бышовец.

Тем не менее сборную к мундиалю готовил Садырин. На ЧМ-1994 команда выступила неудачно, вылетев на групповой стадии. После этого специалист подал в отставку.

Олег Романцев (1994–1996)

Сборную принял Олег Романцев. Команда пробилась на Евро-1996, но и здесь не обошлось без скандала. На этот раз главной проблемой стали деньги: игроки и РФС с трудом договорились о размере премиальных, которые потом ещё и пришли с запозданием. Из-за этого под угрозой бойкота даже оказался первый матч сборной на турнире против итальянцев.

На том Евро команда опять-таки выступила неудачно — снова не смогла выйти из группы. В РФС хотели, чтобы Романцев сконцентрировался на работе в сборной и ушёл из «Спартака», но тот отказался, за что и был отправлен в отставку.

Борис Игнатьев (1996–1998)

Сменил Романцева у руля сборной его помощник Борис Игнатьев. Ранее он также входил в тренерский штаб Садырина. При нём Россия заняла второе место в отборе к ЧМ-1998 и попала в стыки.

Соперниками нашей команды стали итальянцы. По итогам двух встреч сборная России уступила (1:1, 0:1) и на мундиаль не поехала. Спустя пять матчей Игнатьев сам ушёл со своего поста.

Анатолий Бышовец (1998)

Худшим тренером сборной до сих пор остаётся Анатолий Бышовец — он проиграл все шесть матчей во главе национальной команды. Из них три пришлись на отбор к Евро-2000. Последней каплей для РФС стало поражение в товарищеском матче от Бразилии со счётом 1:5. Всего через пять месяцев Бышовец был отправлен в отставку.

Олег Романцев (1998–2002)

В тяжёлый момент для сборной её вновь принял Романцев. Он едва не сотворил чудо, но для выхода на Евро-2000 не хватило совсем немного. Роковая ошибка Филимонова в матче с Украиной перечеркнула все старания футболистов и тренерского штаба.

Романцев остался в сборной и вывел её на ЧМ-2002, где наша команда в очередной раз не смогла выйти из группы. После этого специалиста отправили в отставку — как и шестью годами ранее. Позже он заявил, что опыт работы в сборной оценивает как «неудачный». «Мне не удалось собрать коллектив. Мог, конечно, сделать больше», — признался тренер в подкасте Дмитрия Сычёва и Дениса Казанского.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Валерий Газзаев (2002–2003)

Совсем недолго Газзаев совмещал работу в сборной и ЦСКА. Под его руководством национальная команда выступала без особых успехов. В первую очередь это касалось матчей отбора к Евро-2004, где Россия выиграла всего три матча из шести.

Сборная рисковала не попасть на чемпионат Европы, при этом Газзаев уходить со своего поста не хотел. Однако президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что примет его отставку. Только после этого тренер ушёл из сборной, а в конце сезона его уволили и из ЦСКА.

Георгий Ярцев (2003–2005)

На смену Газзаеву пришёл Георгий Ярцев, который и вывел сборную России на Евро-2004. В оставшихся трёх встречах наша команда одержала две победы и попала в стыки. Там Россия обыграла валлийцев, а Вадим Евсеев забил гол, ставший легендарным. Но на самом чемпионате Европы наша сборная, как это часто бывало с ней ранее, не смогла выйти из группы.

Ярцев остался и начал отбор к ЧМ-2006. В шести матчах при нём сборная России одержала три победы, а также потерпела самое разгромное поражение в своей истории — 1:7 от Португалии в Лиссабоне. Наша команда потеряла очки в играх со Словакией и Эстонией (оба раза — ничья 1:1), а Ярцев был уволен.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Юрий Сёмин (2005)

Не получилось в сборной и у Юрия Палыча. Он завершал отборочный цикл к ЧМ-2006, но вывести туда команду не удалось. Совсем немного не хватило нашей сборной для того, чтобы попасть в стыки, — по дополнительным показателям второе место в группе заняли словаки. После этого Сёмин ушёл из сборной сам.

Александр Бородюк (2006, и.о.)

Под руководством Бородюка сборная России провела две товарищеских игры. Бразильцам мы проиграли (0:1), а вот с испанцами скатали ничью (0:0). Бородюк работал в сборной аж до 2012 года, но исключительно как помощник главного тренера.

Гус Хиддинк (2006–2010)

Пусть и не без везения, но именно Хиддинк вывел сборную России на Евро-2008. А на самом турнире наша команда показала свой лучший результат в истории, дойдя до полуфинала. Там мы попали под мощных испанцев, которые впоследствии и стали чемпионами Европы. Но та бронза — главное достижение в истории сборной России. И роль Гуса в успехе велика: он сплотил команду, о чём говорили многие футболисты, и заставил их поверить в свои силы.

Хиддинк мог вывести сборную России на ЧМ-2010, но в стыковых матчах наша команда уступила словенцам. После этого голландский специалист заявил, что не будет продлевать контракт и покинет свой пост. Последний матч во главе сборной России Хиддинк провёл в марте 2010 года (ничья с Венгрией — 1:1).

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дик Адвокат (2010–2012)

Неплохо начал и другой голландский тренер — Дик Адвокат. При нём сборная России заняла первое место в отборочной группе к Евро-2012. А на чемпионате Европы мы стартовали с мощной победы над чехами (4:1). После этого, к сожалению, были ничья с поляками (1:1) и поражение от сборной Греции (0:1). Как итог — очередной вылет на групповой стадии.

По окончании турнира Адвокат ушёл, но до сих пор неизвестно, кто же стал инициатором такого решения. Изначально говорилось о том, что голландец ушёл сам. Однако в 2019 году Дик заявил, что его «выкинули из сборной России».

Фабио Капелло (2012–2015)

Не смог преодолеть групповой этап и Фабио Капелло. На ЧМ-2014 сборная Россия под его руководством проиграла Бельгии (0:1), а также сыграла вничью с Южной Кореей и Алжиром (оба раза — 1:1). В итоге наша команда заняла третье место в группе и покинула турнир. На том чемпионате мира, кстати, Капелло был самым высокооплачиваемым тренером — в год он зарабатывал около 7 млн фунтов. Ближайший преследователь (Рой Ходжсон из сборной Англии) получал вдвое меньше.

В отборе к Евро-2016 наша сборная под руководством Капелло выступала неудачно: в шести матчах было одержано всего две победы. Контракт с Фабио расторгли, за что итальянец получил ещё 15 млн неустойки.

Леонид Слуцкий (2015–2016)

Вывел сборную России на чемпионат Европы Леонид Слуцкий. При нём команда одержала четыре победы подряд и всё-таки заскочила на второе место в отборочной группе. Но на самом Евро-2016 сборная снова не смогла выйти в плей-офф. Слуцкий сразу после последнего матча на турнире заявил, что уходит.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Станислав Черчесов (2016 — ?)

Черчесов находится у руля сборной почти пять лет. Дольше руководил национальной командой только Олег Романцев — и то лишь потому, что работал в два захода (1994-1996, 1998-2002).

По проценту побед Черчесов занимает 11-е место (42%). Хуже руководили сборной только Борис Игнатьев, Анатолий Бышовец и Александр Бородюк, который вообще был временно исполняющим обязанности.

Да, при Черчесове сборная России вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018 — за это ему стоит сказать спасибо. Но останется ли он после такого вылета с Евро-2020? Как показывает практика, чаще всего тренеры в такой ситуации уходят в отставку — либо сами, либо по решению футбольного руководства страны.