Мне больно. Но мы все заслужили именно такой провал сборной России

Я сидел в пресс-ложе стадиона «Паркен» в Копенгагене, сверху в меня и моих коллег летели бокалы пива счастливых датчан, а я смотрел на поле, где разглядеть можно было одну сплошную печаль. Выглядело это вот так.

Мысли во время последних 10 минут матча были разные. С одной стороны, это совершенно не было похоже на Уэльс 2016 года, когда нас просто макнули головой в дерьмо. Тогда реально хотелось провалиться под землю от стыда и безволия. Мой главный хайлайт того Евро — Головин, заменивший Широкова, который бегал с капитанской повязкой по полю стадиона Тулузы и не знал, кому её отдать, потому что никто не хотел её надевать.

В Копенгагене безволия и позора не было. Эта сборная очень хорошо провела первый тайм ровно до пропущенного гола. Она действовала осмысленно, классно обезвредила датчан, должна была вести в счёте после момента Головина и понимала, что она делала на поле. Да, мы вышли играть на 0:0. Да, мы были безыдейны в атаке. Да, мы просто нереально тянули время. В какой-то момент это уже превратилось в постиронию. Настолько наши игроки не скрывали своих намерений. Но это всё вопрос десятый — равнодушия и отсутствия мозгов у этой команды не наблюдалось. И после первого тайма, который мы хоть и проигрывали, не покидало ощущение, что это достойный матч. И даже если мы проиграем, то в борьбе.

Но разочаровываться во втором тайме было очень больно и мучительно. Голевой пас Зобнина на Поульсена — квинтэссенция этого Евро в исполнении сборной России. Каждый матч мы играли на пределе, не особо знали, что делать в атаке. А когда оно вот так — оно обязательно где-то порвётся и невысокий класс даст о себе знать. Так и произошло.

Но больно лично мне было не от этого. И не оттого, как издевалась Дания последние 10 минут над нашей командой, когда мы просто поплыли. И не оттого, что мы третий Евро подряд не можем выйти из группы. Мне было больно от мысли, что этот результат — то, что заслужили мы все, а не только эти 25 игроков и тренерский штаб.

Заслужили за наш очень странный менталитет, помноженный на совершенно непомерные и имперские амбиции, которые не соответствуют действительности.

Заслужили за псевдопатриотизм и популизм — другими словами нельзя назвать высказывания всех тех, кто начинает интересоваться футболом только раз в два года.

Достаточно почитать высказывания Валентины Матвиенко, Марата Сафина и всех остальных. Одни призывают отобрать у игроков звания ЗМС, вторые сетуют на то, как в такой стране можно не найти 11 игроков крутого уровня, а третьи просто унижают всех и вся, не пытаясь разобраться в проблемах.

Заслужили за то, что мы совершенно не умеем поддерживать своих, и за своё отношение к этой сборной. На стадионе «Паркен» была просто сумасшедшая атмосфера. Это были одни из лучших трибун, которые я когда-либо видел в своей жизни. При такой поддержке невозможно играть плохо. А теперь вернёмся в Санкт-Петербург, который, без сомнений, один из худших городов Евро с точки зрения атмосферы. У нас просто не умеют болеть за сборную. Мы давно потеряли этот навык. Нам гораздо проще дождаться момента, когда команда облажается, и с улыбками и ехидством закидать их дерьмом. А лучше бы мы закидывали их кричалками и слаженным скандированием во время важных матчей.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Заслужили за абсолютное нежелание менять что-то в нашем футболе. Всё это время мы ходим по замкнутому кругу Сансары, из которого нет выхода. Мы только и делаем, что говорим о лимите, системе осень-весна, больших зарплатах, проблемах с календарём, низком уровне футбола. Но мы только говорим. Все эти разговоры заканчиваются, когда находится крайний, который становится козлом отпущения.

Да, вы можете сказать, что эту сборную не любят и не поддерживают только из-за Черчесова и Дзюбы. Из-за характера первого и отношения ко второму. Но правда в том, что это не так. Нам просто нравится ненавидеть своих. Да, сейчас можно уволить Черчесова. Наверное, эта отставка даже будет вполне логичной, потому что задача не выполнена, тренер не справился. Но горькая правда в том, что глобально это ничего не изменит. Если вместо Станислава Саламовича придёт условный Сергей Семак, он тоже очень скоро станет ненавидимым. Это произойдёт по щелчку пальца после первых двух-трёх поражений.

Если мы не изменимся сами, если мы не будем чётко осознавать своё место, если мы не уберём наш популизм и менталитет, то ничего не поменяется. И через два года в Катаре (дай бог нам туда ещё попасть) мы также потонем в собственной желчи после того, как условный Захарян привезёт гол. Мы снова найдём крайних, свалим всё на них и продолжим путешествие по этому бесконечному циклу под названием «Сборная России». Но только наши ожидания всё равно так и останутся нашими проблемами.