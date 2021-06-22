«Готов принять весь хейт на себя». Зобнин заговорил после провала России на Евро

Роман Зобнин — один из самых надёжных игроков в РПЛ и в сборной России — неожиданно стал антигероем матча с Данией на Евро-2020. Из-за его ошибки датчане забили гол, который в результате оказался победным. Что-то необъяснимое случилось с полузащитником «Спартака» в том эпизоде. Зобнин готов принять всю критику на себя. Об этом сказал сам Роман в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».
О чемпионате Европы и игре с Данией
— Мы расстроены, хотя до конца верили, что сможем пройти Данию и выйти в плей-офф Евро. Разбирали каждого соперника на турнире досконально, разрабатывали тактический план все матчи. Физическая готовность также была на высоком уровне. Первый тайм с Данией мы провели неплохо. Организованно действовали в обороне, имели пару моментов, когда можно было забивать. После перерыва характер игры изменился, потому что нужно было сравнивать счёт. Но, к сожалению, пропустили ещё один гол из-за моей ошибки.
Об ошибке, приведшей к голу в ворота сборной России
— Хочу принести извинения болельщикам, которые в нас верили на протяжении всего турнира. Мы чувствовали их поддержку и в Санкт-Петербурге, и даже в Копенгагене, куда не разрешили въехать российским поклонникам футбола. К сожалению, я совершил грубейшую ошибку, которая недопустима на таком уровне и в таком решающем матче крупного турнира. Полностью это осознаю. Готов принять на себя весь удар или, как сейчас говорят, хейт. Это не проблема. Как человек постараюсь остаться сильным и быстрее перевернуть негативные страницы в своей жизни. Ошибаются абсолютно все, причём не только в футболе. Нужно идти дальше и не оглядываться назад.
О будущем в сборной России
— Для меня сейчас в первую очередь важно восстановиться — и морально, и физически. Надо с новыми силами начать сезон в «Спартаке», а уже через два месяца предстоят отборочные матчи ЧМ-2022, в том числе с таким сильным соперником, как Хорватия. Именно об этом сегодня ранним утром нам говорил Станислав Саламович (Черчесов — главный тренер сборной России. — Прим. «Чемпионата») на собрании в Новогорске. Будем учиться на своих ошибках, чтобы не повторять их в дальнейшем.
- 22 июня 2021
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