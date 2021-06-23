Украине не повезло, но она ещё может выйти в плей-офф. Расклады в группах на Евро

Продолжаем внимательно следить за Евро-2020, несмотря на то что сборная России превратилась из участника турнира в зрителя. Очередной игровой день внёс очередные изменения в таблицу плей-офф. После матчей в группе D определились ещё три участника 1/8 финала. Украины среди них нет. Команда Андрея Шевченко не дождалась ничьей в матче Хорватия — Шотландия.

Первое место в этом квартете заняла сборная Англии. В 1/8 финала она сыграет 29 июня в Лондоне со второй командой группы F (Франция, Германия, Португалия или Венгрия). Второй финишировала Хорватия, победившая шотландцев. Она в 1/8 финала встретится 28 июня со второй командой группы Е (Швеция, Словакия, Испания или Польша). Чехия, проиграв англичанам, завершила групповой этап на третьей строчке. Однако чехам хватило четырёх очков, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. Они обошли Украину и Финляндию, которые стали третьими в своих группах с тремя очками. Возможные соперники сборной Чехии — либо Нидерланды (27 июня, Будапешт), либо победитель группы Е (29 июня, Глазго).

Что касается сборной Украины, то команда Шевченко по-прежнему сохраняет шансы на попадание в 1/8 финала. Судьба наших соседей на Евро-2020 решится в среду, 23 июня. Жёлто-синие уже обошли в рейтинге финнов за счёт лучшей разницы мячей (-1 против -2). Теперь украинцам нужно, чтобы ещё одна сборная финишировала на третьем месте либо с меньшим количеством очков, либо с худшей разницей мячей.

Прежде всего сборной Украины стоит надеяться на удачный сценарий матчей в группе Е. Во встрече Швеция — Польша требуется ничья или победа шведов. В игре Словакия — Испания — выигрыш первых либо победа вторых со счётом 1:0, 2:1 и крупнее. В случае ничьей словаки наберут четыре очка, а испанцы три при нулевой разнице: это украинцев не устроит.

На группу F надежд меньше. Там сборной Украины необходима не только ничья или выигрыш немцев во встрече Германия — Венгрия, но и крупная победа Франции над Португалией.