Евро-2020. День тринадцатый. Кто подарит Украине путёвку в плей-офф?

Главный итог двенадцатого игрового дня заключается в том, что сборная Украины лишилась самого очевидного шанса оказаться в плей-офф Евро-2020. Но в первом тайме встречи Хорватия — Шотландия стрельнул Никола Влашич, а во втором своё веское слово сказал Лука Модрич. Из группы D в 1/8 финала пробились шашечные, ну а украинцам остались пусть и призрачные, но всё-таки надежды.

Испания вылетит? Да не может такого быть

Для многих топовых сборных и элитных футболистов Евро-2020 стал местом боли. Одной из таких команд стала Испания, подвергшаяся на родине натуральной обструкции. И повод у фанатов есть. Подопечные Луиса Энрике в двух матчах набрали 2 очка и повисли над пропастью. В заключительной игре против Словакии им необходима только победа. А с реализацией моментов просто беда. Но с трудом верится в то, что словаки смогут окончательно испортить испанцам жизнь. Давайте помножим уровень исполнительского мастерства Мораты и компании на их запредельную мотивацию, чтобы понять, что ещё одна осечка станет невероятной сенсацией.

Время подвига для Левандовски!

Поляки осели на последней строчке в турнирной таблице, хоть и сумели усилиями Левандовски вытянуть ничью в матче против испанцев. На Роберта будет надежда и сегодня. Никакой иной исход кроме победы в матче со шведами не рассматривается. Сами же скандинавы неожиданно для многих оказались на вершине турнирной таблицы, гарантировав перед последним туром выход в плей-офф. Почему-то думается, что прижатые к стенке поляки устроят из футбольного поля поле брани и выгрызут себе место в топ-16.

Роналду продолжит штамповать рекорды

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду установил на нынешнем Евро уже 4 рекорда. И с большим трудом верится в то, что он отправится в отпуск уже завтра утром. По сути, все расклады перед заключительным туром в группе «смерти» говорят о том, что все три гранда решат свои задачи. Португальцы играют со сборной Франции, которая уже в плей-офф. Для того, чтобы подопечные Фернанду Сантуша отправились на моря, португальцев нужно обыгрывать с разницей в 3 мяча и более. Потешить своё самолюбие можно, но на деле это кажется фантастикой.Победа, ничья или поражение в 2 мяча станут положительным результатом для Роналду и компании.

Германия проиграет Венгрии? Да ладно

Попав в столь внушительную компанию, венгры уже оставили о себе приятное впечатление. Плюс, совершили маленький подвиг, сыграв вничью с французами. Любой положительный исход в матче против Германии станет уже настоящим подвигом, в который в нынешних реалиях верится с трудом. Немцы отлично смотрелись в матче со сборной Франции, но проиграли из-за автогола. Очевидно, что команда опытнейшего Йоахима Лёва набирает обороты и на пик формы выйдет к решающим матчам чемпионата. А сегодня заберёт своё исключительно на классе.

Что там у соседей?

Ещё один нервный день ждёт футболистов и болельщиков сборной Украины. Надежды призрачные, но они есть. В группе Е болеть нужно против соседей поляков и за испанцев. Поражение красно-белых и победа дружины Энрике выводят Украину в плей-офф. С одной оговоркой. Если Словакия проигрывает Испании с минимальным счётом и забивает больше двух мячей, украинцы пакуют чемоданы. Победа поляков и ничья в испанцев также перекрывают для команды Шевченко калитку в плей-офф.

В группе F должен случиться апокалипсис, чтобы третья команда не прошла в 1/8 финала. Разница забитых и пропущенных украинцами мячей — 4-5. У португальцев 5-4, у немцев — 4-3. Следовательно, чтобы приблизить свой отпуск, они должны проиграть свои матчи с разницей в 3 мяча и более. Немцев благоразумно оставляем в покое. Получается, что устроит наших южных соседей победа (или ничья) Германии и поражение Португалии с разницей более чем в 3 мяча.

А почему, нет?

Евро-2020. 22 июня. Вторник

Расписание матчей тринадцатого дня

19:00. Группа Е. Швеция — Польша (Россия 1)



19:00. Группа Е. Словакия – Испания (Матч ТВ)

22:00. Группа F. Португалия — Франция (Россия 1)

22:00. Группа F. Германия — Венгрия (Матч ТВ)