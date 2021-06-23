Последний день группового этапа на Евро. Кто на кого попадёт в плей-офф?

Сегодня завершается групповой этап чемпионата Европы. Осталось сыграть свои матчи двум квартетам — E и F. После этого будет полностью сформирована сетка плей-офф. Рассказываем, кто на кого попадает в 1/8 финала и кому что нужно в последнем туре.
Кто уже точно сыграет между собой
Пока известны лишь две пары 1/8 финала. В первой — датчане, которые выбили с турнира нашу сборную. Они заняли второе место в группе В и попали на Уэльс, также занявший вторую строчку в группе А.
Победитель группы А — сборная Италии — попала на австрийцев, которые в квартете С расположились на втором месте.
Кто ещё попал в плей-офф
Кроме Уэльса, Дании, Италии и Австрии из своих групп уже точно вышли следующие сборные:
- Швейцария (группа А, третье место)
- Бельгия (группа В, первое место)
- Нидерланды (группа С, первое место)
- Англия, Хорватия, Чехия (группа D, первое — третье место)
Обеспечила себе путёвку в плей-офф и сборная Швеции, набравшая 4 очка в группе Е. Но место, с которого она выйдет из группы, пока неизвестно. Аналогичная ситуация и в группе F, где 4 очка набрала сборная Франции.
Ситуация в группе Е
|Место
|Команда
|Разница мячей
|Кол-во очков
|1
|Швеция
|1-0
|4
|2
|Словакия
|2-2
|3
|3
|Испания
|1-1
|2
|4
|Польша
|2-3
|1
Ситуация в группе F
|Место
|Команда
|Разница мячей
|Кол-во очков
|1
|Франция
|2-1
|4
|2
|Германия
|4-3
|3
|3
|Португалия
|5-4
|3
|4
|Венгрия
|1-4
|1
Кому что нужно в последнем туре
Сегодня сыграют между собой Словакия — Испания и Швеция — Польша. Как уже говорилось выше, шведы обеспечили себе выход в плей-офф. Вопрос лишь в том, с какого места они отправятся в 1/8. Полякам же для борьбы за выход из группы нужна только победа.
Сборная Испании может позволить себе ничью в игре со словаками — этого хватит для третьего места. Правда, при таком раскладе им нужно, чтобы Польша не обыграла Швецию. А вот поражение точно оставит испанцев за бортом плей-офф.
Словакам нужна победа или хотя бы ничья, и тогда они точно выйдут из группы. В случае поражения от испанцев они теряют практически все шансы на попадание в плей-офф. Спасти их может только результативное поражение с разницей в один мяч (2:3, 3:4). Тогда они ещё могут рассчитывать на выход из группы с третьего места.
Чуть менее запутанная ситуация в группе F. Там в последнем туре встретятся между собой действующие чемпионы мира и чемпионы Европы — Франция и Португалия. Французы набрали 4 очка и уже обеспечили себе выход в плей-офф.
Португальцев устроит и ничья, но только в том случае, если венгры потеряют очки в игре с Германией. Немцам также главное не проиграть — тогда они могут выйти как минимум с третьего места. По сути, и Германия, и Португалия уже в плей-офф. Помешать выйти из группы и тем, и другим может только победа Венгрии над немцами. Верится в такой исход с трудом.
Как может выглядеть сетка плей-офф
Вариантов пар в 1/8 финала довольно много. В первую очередь, многое зависит от того, кто в итоге выйдет в плей-офф с третьего места.
- Уэльс — Дания
- Италия — Австрия
- Нидерланды — Чехия / третье место в группе F
- Бельгия — Швейцария / Чехия / третье место в группе E / третье место в группе F
- Хорватия — второе место в группе Е
- Англия — второе место в группе F
- Победитель группы F — Швейцария / Финляндия / Украина
- Победитель группы Е — Швейцария / Финляндия / Украина / Чехия
- 23 июня 2021
-
10:05
-
09:54
-
09:30
-
09:27
-
09:02
-
08:50
-
08:30
-
07:55
-
07:42
-
07:19
-
06:20
-
06:00
-
05:39
-
05:23
-
04:36
-
04:16
-
03:55
-
03:29
-
03:06
-
02:52
-
02:21
-
01:55
-
01:36
-
01:18
-
00:49
-
00:48
-
00:37
-
00:35
-
00:20
-
00:20
-
00:10
- 22 июня 2021
-
23:52
-
23:52
-
23:52
-
23:41