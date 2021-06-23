Зря съездили на Евро? Шесть игроков сборной России, которых не выпустил Черчесов

На чемпионате Европы главный тренер сборной России Станислав Черчесов задействовал 20 игроков. Ещё шестеро посмотрели групповой турнир зрителями.

Алексей Ионов

На флангах полузащиты профильному вингеру Черчесов предпочитал номинальных игроков центра поля — Романа Зобнина и Далера Кузяева. Ближе к краям играли также Александр Головин и Алексей Миранчук. Ионов мог выйти и в нападение, как это бывало с ним в «Краснодаре». Тем не менее Черчесов ему применения не нашёл.

Антон Заболотный

Не получил своего шанса и Заболотный. В приоритете у главного тренера сборной был и остаётся Артём Дзюба. Даже Александр Соболев, который ударно провёл весеннюю часть сезона в «Спартаке», ни разу не вышел в основе — только дважды на замену в сумме чуть больше чем на полчаса. А Заболотный изначально был для Черчесова третьей опцией в атаке.

Юрий Дюпин

По ходу турнира Черчесов сменил голкипера. Антон Шунин надежд не оправдал, и место в воротах сборной занял Матвей Сафонов. Вряд ли сам Дюпин рассчитывал на то, что сможет дебютировать в национальной команде именно на Евро. Да и Сафонов был не так уж плох, несмотря на четыре пропущенных мяча от Дании.

Даниил Фомин

Полузащитник «Динамо» лишь раз попал в заявку на матч. Черчесову и без него было из кого выбирать в центре поля: Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Дмитрий Баринов и даже молодой Максим Мухин.

Роман Евгеньев

После того как Андрей Семёнов провалил матч против бельгийцев, в центре обороны выходил Игорь Дивеев. Железным игроком основы был Георгий Джикия. Кроме того, в последней встрече с датчанами на поле появился опытный Фёдор Кудряшов, давно пользующийся расположением Черчесова. Без вариантов для Евгеньева.

Денис Макаров

Жаль, что Черчесов не дал возможности проявить себя Макарову — одному из игроков-открытий прошедшего сезона в РПЛ. Макаров действует нестандартно, обладает хорошей техникой и поставленным ударом с левой. Однако шанса показать себя Денис не получил.