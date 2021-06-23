Состав сборной России изменится. Вот кто вряд ли доедет до ЧМ-2022

Сборная России не выполнила задачу на Евро-2020. Команда заняла четвёртое место в группе и завершила очередной цикл. Правда, параллельно идёт уже другой — отбор к ЧМ-2022. За годы работы Станислав Черчесов приучил нас к тому, что не держится ни за кого из игроков. Изменения в составе — дело нескольких месяцев, и многое зависит от формы в конкретный период. Но очевидно, что из нынешней сборной в Катар попадут не все. Даже если будут лидерами в InStat.

Вряд ли к ЧМ-2022 сохранится нынешняя тройка вратарей. Антон Шунин после «трёшки» от Бельгии, кажется, утратил доверие тренера. Его выбор изначально многим казался странным, и в важный момент он не выручил команду. Черчесов тонко чувствует такие ситуации. Показателен кейс Гильерме, который после четырёх пропущенных мячей от Сербии в сборную больше не вызывался. Вероятно, закрыта теперь дорога в команду Шунину.



Если всё будет нормально, следующим первый номером сборной России на долгие годы видится Матвей Сафонов. Юрий Дюпин, кстати, может остаться. Он не косячил и вполне готов к статусу вечно второго или третьего. Будет передавать опыт или что там ещё делают игроки, которые изначально не имеют шансов на стартовый состав. После Шунина образуется слот под ещё одного кипера. Лунёв, Лантратов?



Оборона в Катаре тоже наверняка изменится. После игры с Бельгией в сборной вряд ли останется Андрей Семёнов. Только если сломаются вообще все. Скорее всего, это был последний крупный турнир для 32-летнего защитника. Хоть Черчесов до конца и не определился, как лучше — с тремя или двумя игроками обороны в центре, но в ближайшей перспективе места забронированы Джикией, Кудряшовым и Дивеевым. А где-то рядом уже маячит Евгеньев. Отличие двух последних от Семёнова — реальный потенциал для роста. Защитник «Ахмата» определённо упёрся в потолок развития. А молодых ещё можно чему-то обучить.



Не думаю, что после Евро-2020 закончит Кудряшов. Ощущение, что с годами он чувствует себя только лучше. Востребован в Турции, всегда готов помочь России. Фёдору уже 34, но за полтора года вряд ли он станет слабее. И, конечно, это был последний крупный турнир для Юрия Жиркова. Защитник с высокой степенью вероятности не останется в «Зените», а если и задержится, то с постепенным переходом на тренерскую работу. Пройти ещё один цикл со сборной он вряд ли сможет.

Удивительно, если в итоговой заявке на ЧМ-2022 появится Алексей Ионов. К тому моменту ему будет почти 34. Отбор к Евро-2020 он провёл чуть ли не в качестве основного игрока, выходил в Лиге наций и в матчах квалификации ЧМ. Но в финальной части сел на скамейку. Во многом это связано с уходом от схемы с крайними полузащитниками, и если Черчесов сохранит 3-4-2-1, то вряд ли там найдётся место Алексею. Он по-прежнему хорош в РПЛ, у него классная статистика, но на позиции крайнего полузащитника трудно держать уровень после 30. А 0 минут в трёх последних матчах — жирный намёк от Черчесова, что время Ионова в сборной подошло к концу. Как, возможно, и Черышева. Денис за последние три года ни разу показал в сборной уровень 2018-го. «Валенсия» давно хочет от него избавиться, а количество проблем со здоровьем ежегодно увеличивается. Едва ли Денис дотянет до Катара в качестве претендента на место в заявке. Конечно, возможны чудесное исцеление и возвращение формы, но подобных примеров очень мало.

А вот все три нападающих в нынешнем составе могут выступить в Катаре. Дзюбе будет 34, и наверняка ЧМ-2022 — его последняя глобальная цель. Соболев и Заболотный — ещё моложе. И тоже поборются за место в заявке. Хотя к тому моменту должны раскрыться динамовцы Тюкавин и Захарян, так что всем троим нападающим стоит напрячься.