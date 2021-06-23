Игрок из чемпионата России помог Украине выйти в плей-офф! Им трёх очков хватило

В среду на Евро-2020 состоялись последние матчи в группе Е. Испания с разгромным счётом победила Словакию (5:0), а Швеция дожала Польшу в Санкт-Петербурге (3:2), подарив Украине участие в плей-офф.

Дубля Левандовского оказалось недостаточно для выхода в плей-офф

Шведы начали очень мощно и уже на второй минуте открыли счёт. Дальний угол ворот Щенсны поразил Форсберг — 1:0. Поляки ожидаемо побежали вперёд, а вот Швеция выбрала контратакующий стиль. В середине первого тайма Левандовски дважды подряд попал в перекладину с нескольких метров. Сборной Польши действительно не везло — мяч просто-напросто не летел в ворота Ольсена. Шведы ушли на перерыв с одним ударом в створ, который оказался голевым.

После перерыва польские футболисты перешли к дальним ударам. Пробить Ольсена пытались Зелиньски и Крыховяк, но вратарь брал один удар за другим. А Швеция блистательно действовала на контратаках. Одна из таких закончилась голом Форсберга, который с линии штрафной отправил второй мяч в ворота Щенсны. Поляки не опустили руки и побежали в атаку. Спустя несколько минут Левандовски сократил отставание в счёте, шикарно пробив в дальнюю девятку — 2:1. А под конец игры Польша сравняла счёт. Шведские защитники оставили в одиночестве Левандовского, который расстрелял ворота Ольсена — 2:2. Уже в добавленное время полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поставил точку в игре и отправил поляков домой — 3:2. Таким образом, футболист из чемпионата России помог Украине выйти в плей-офф Евро.

Испания поиздевалась над Словакией, забив пять безответных мячей

В параллельном матче Словакия — Испания номинальные гости заработали пенальти уже на десятой минуте. К мячу подошёл Мората, но вратарь словаков Дубравка сделал сумасшедший сейв, отразив удар испанца.

Команда Луиса Энрике продолжила атаковать, а вот Словакия, наоборот, закрылась и стала играть на контратаках. По ходу первого тайма Дубравка не раз выручал свою сборную, пока не совершил ужасную ошибку. После удара Сарабии мяч угодил в перекладину, взлетев вверх. Вратарь попытался перевести мяч на угловой, но в итоге забросил его рукой в ворота. В оставшиеся время испанцы доминировали в игре, а под конец первого тайма забили второй гол. Отличился Лапорт, который головой пробил впритирку со штангой.

После перерыва Словакия посыпалась и пропустила третий мяч. На этот раз ворота Дубравки поразил Сарабия, который спокойно замкнул передачу с фланга. Не ушёл с поля без забитого мяча и Торрес. В середине второго тайма он здорово подключился к атаке и пяткой занёс мяч в ворота. Испанцы продолжили уничтожать словаков, которые забили ещё один гол в свои ворота. Куцка пытался помешать Торресу, но в итоге сам занёс мяч за линию вратарской.

Швеция и Испания вышли в плей-офф с первого и второго мест соответственно. А вот Словакия из-за большого количества пропущенных мячей выбывает из турнира, несмотря на третье место в группе E. Таким образом, Украина, у которой разница забитых и пропущенных мячей намного лучше, продолжит выступление на Евро-2020.