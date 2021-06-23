«Кто она? Имя?!» Иностранные фанаты в восторге от русской страйкерши

Заключительная встреча группы D между сборными Финляндии и Бельгии запомнилась не только впечатляющими сейвами вратаря Градецки. В добавленное к первому тайму время на поле выбежала девушка.

Забег на поле = блокировка Fan ID

Ей оказалась 20-летняя Мария. Она добежала почти до середины поля, где её задержала служба безопасности. На девушке были чёрные шорты и купальник, на котором красовалось название сомнительной криптовалюты.

Теперь студентка медицинского университета досмотрит чемпионат Европы по телевизору. Ей заблокировали Fan ID, что влечёт за собой пропуск оставшихся матчей турнира. Вряд ли Мария рассчитывала на такое развитие событий.

О появлении российской девушки на поле написали в британской газете The Sun. Статья о вышла под заголовком: «Блесните наличными. Девушка в откровенном наряде выбежала на поле ради рекламы криптовалюты».

После этого забега болельщики из разных стран мира бросились искать Марию в соцсетях.

«Какой у вас адрес в «Инстаграме»?»

«Это не грубо. Это не аморально. Прошёл час с тех пор, как появилась новость, а «инстаграм» девушки до сих пор не найден».

«Какой у неё ник?»

«Девушка только что выбежала в матче Бельгия — Финляндия. Комментатор: «23-й игрок вышел на поле без приглашения»», — написал один из болельщиков в «Твиттере».

«Аккаунт женщины, выбежавшей в Лиге чемпионов, был найден в короткие сроки. Теперь мы ждём эту даму».

«Эта тоже ищет мужа».

«Кто она?»

«Может быть, агент Илона Маска».

«Вау, я не видел матч, есть ли видео?» – написал один из пользователей в «Инстаграме».

Однажды забег принёс американской модели 3 млн подписчиков

Кажется, что скоро соберётся целая коллекция прорывов болельщиков. В 2019 году в финале Лиги чемпионов на 18-й минуте матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» на поле прорвалась американская модель Кинси Волански. Девушка выбежала в чёрном купальнике с надписью Vitaly Uncensored на груди. Она взбудоражила болельщиков и меньше чем за три дня увеличила аудиторию своих подписчиков в «Инстаграме» на 3 млн.

Её парень, Виталий Здоровецкий, чей сайт (там выходят пранки в стиле 18+) она прорекламировала, тоже выбегал на поле. В финале ЧМ-2014, когда играли Германия и Аргентина, Виталий прорвался на поле. Он пытался поцеловать Бенедикта Хёведеса и продемонстрировал надпись на своём торсе «Прирождённый пранкер». После этого россиянин, иммигрировавший в Америку, был забанен. Впрочем, он смог оказаться на трибуне среди болельщиков в финале ЛЧ в 2019 году — помогла маскировка.

В финале ЧМ-2018 три девушки и один парень в парадной полицейской форме рванули к центру поля в начале второго тайма финального матча Франция — Хорватия. Акция российской феминистской панк-рок группы Pussy Riot не очень обрадовала защитника Ловрена. Впоследствии хулиганов с трудом выдворили с поля.

Кажется, система Fan ID была введена как раз для этого, чтобы проще было идентифицировать нарушителей правопорядка.