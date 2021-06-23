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Евро-2020: Швеция — Польша — 3:2, российские фанаты обожают Польшу

Левандовски психанул и забил два. Как Россия болела за Польшу
Евгений Марков
Как Россия болела за Польшу
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Репортаж-восхищение из Санкт-Петербурга.

После вылета из группы на домашнем Евро-2012 сборная Польши оправдывалась так: до последнего не знали, достанутся ли родственникам билеты на решающий матч с чехами. Из-за той истории капитана команды Кубу Блащиковского болельщики назвали на манер лучшего бомбардира того Евро — Билетелли.

После вылета с Евро-2020 игроков сборной Польши называли исключительно героями и желали им лучшего результата — даже если их победа повредила бы сборной Украины, за которую на стадионе тоже болели. И делали это болельщики из Петербурга на русском языке.

Зрители из России не только вращали паспортами болельщика, как шарфами, а заводили грустных поляков после голов шведов: «Польска! Польска!» Плюс польский мат, который запомнили в зарубежных поездках. В общем, россияне так ожесточённо болели за Польшу, что вставали на колени и держались за спинку ряда ниже или снимали последние минуты на телефон со словами: «Ну всё, Роберт точно забьёт».

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа E. 3-й тур
23 июня 2021, среда. 19:00 МСК
Швеция
Окончен
3 : 2
Польша
1:0 Форсберг – 2'   2:0 Форсберг – 59'   2:1 Левандовски – 61'   2:2 Левандовски – 84'   3:2 Классон – 90+3'

Такая дружба болельщиков разных сборных (чьи фанаты сражались в Варшаве в 2012-м), обнимавшихся и вместе чувствовавших драму сборной Польши, которую обожали в Петербурге.

Наш народ ведь сострадательный и болеет за тех, кому нужнее. Поляки проигрывали 0:2, заставили Левандовского облизывать губы во время любой атаки, заменили знакомого большинству Крыховяка во втором тайме — как вдруг эту команду прорвало. А точнее, его лидера и капитана Левандовского.

На 82-й минуте привыкший к эстетике Петербург аплодировал его приёму на носок. А до и после вопил после двух забитых голов.

Причём забитых не в нормальном состоянии, а в психованном. Левандовски, который перед матчем аплодировал каждой трибуне с польским флагом, а после поражения не валился на газон и не втыкал кому-то из партнёров, психанул так сильно, что прошил девятку.

На несколько минут выключил в себе командного игрока и забил. Хотя да этого не передерживал мяч и делился им каждый раз, когда партнёр просил паса.

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После матча он, будто бы с пониманием к своим партнёрам, просто давал им пятёрки, выпил залпом бутылку воды и, поблагодарив фанатов, ушёл. Будь Роберт на месте Роналду в финале Евро-2016, он бы не руководил командой с бровки, а скромно бы сидел на скамейке.

«За скромных, старательных и талантливых хочется болеть», — сказали рядом со мной на русском языке во имя сборной Польши.

«Роберт, забей», — кричали русские фанаты, которые отслеживали второе место сборной Украины.

Да, это одиночные кричалки, передающие общее настроение и важную мысль.

Так здорово, что эти слова мы слышим на Евро в Петербурге!

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