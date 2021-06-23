Есть даже мнение, что украинцам помог гол россиянина Миранчука.

«Даже полумёртвая Украина вышла в плей-офф». Как в России восприняли успех соседей

Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. Случилось это благодаря нужным результатам в группе E. Рассказываем, как отреагировали соцсети на выход наших соседей в плей-офф.

Один из пользователей назвал выход Украины в плей-офф чудом.

«Я как раз и писал, что только чудо может помочь сборной Украины пройти дальше. Чудо случилось. И я рад этому в первую очередь потому, что Украина в плей-офф, а Россия вылетела как страна-изгой. Но, по правде, наша сборная, если не начнёт играть, будет заплёвана уже дважды. Покажите характер!»

Многие благодарили сборную Швеции за победу над Польшей.

«Украина вышла из группы!!! Слава Швеции!»

А российский болельщик Александр написал, что будет болеть за Украину с чистой совестью.

«Украина, занявшая 3-е место в группе, вышла в плей-офф Евро-2020. Спасибо Швеции и Испании! Кстати, в 1/8 финала украинцы встретятся именно со шведами. Теперь, после вылета России, есть команда, за которую буду болеть с чистой совестью. Желаю Украине пройти как можно дальше!»

«Украина благодаря проигрышу Польши впервые в истории вышла в плей-офф. Я — за объективность, поэтому поздравляю шановних шумеров и прежде всего великого игрока и большого тренера Андрея Шевченко».

Пользователи продолжили сравнивать нашу сборную с украинской.

«Украина в плей-офф, а сборная по российскому футболу сами знаете где».

Один из фанатов передал привет Алексею Миранчуку, гол которого ухудшил разницу сборной Финляндии.

«Ще не вмерла Украина. Они лучше финнов на один мяч, привет, Миранчук!»

«Даже полумёртвая Украина вышла в плей-офф».

«Украина топ, даже когда не играет».

Одним из соперников сборной Украины в 1/8 финала может стать Швеция, которая подарила команде Андрея Шевченко место в плей-офф.