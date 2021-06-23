После гола Бензема Пепе был зол на своего вратаря. В чём причины негодования защитника

Вы, наверное, обратили внимание, что сразу после гола Бензема с пенальти, забитого в конце первого тайма, самым недовольным футболистом на поле был Пепе. Сначала он единственный агрессивно побежал на помощь в случае сейва, потом прыгнул от досады, развёл руки в стороны и предъявил претензии Рую Патрисио.

Вот Пепе самый сконцентрированный и быстрый на добивании. Он вбежал в штрафную даже чуть раньше удара — VAR мог бы за такое его наказать.

Права на фото принадлежат телеканалу TF1 и UEFA.

А здесь Пепе подпрыгивает от злости и вопросительно смотрит на своего голкипера. Эти эмоции направлены не в воздух и не в пустоту, а именно на партнёра.

Права на фото принадлежат телеканалу TF1 и UEFA.

Дело в том, что перед пенальти Пепе три раза за спиной Бензема жестами показал партнёру направление возможного удара — вправо от вратаря.

Права на фото принадлежат телеканалу TF1 и UEFA.

Почему показывал именно это направление? У Бензема цикличность при ударах с пенальти. До октября 2019-го было пять ударов подряд в левый от вратаря угол, а с тех пор шесть подряд — в правый от вратаря. Пепе долго играл с французом в «Реале», поэтому наверняка следит за успехами бывшего партнёра и друга. Не обращайте внимания на самый нижний зелёный кружок из матча с «Вильярреалом» — там на самом деле удар прошёл ближе к углу.

Но есть нюанс: последнюю попытку с Уэльсом 2 июня в спарринге перед Евро Бензема в правый от вратаря угол не реализовал. Поэтому Патрисио, скорее всего, и посчитал, что нападающий изменит направление. Имел на это полное право — многие бьющие реагируют на промахи и корректируют манеру исполнения. Но Бензема не изменил угол, просто поднял мяч выше, чем обычно.



Разочарование Пепе понять можно — получается, он угадал, а его не послушали. Но на самом деле зря португальский защитник делает такие подсказки с поля и сбивает партнёров с толку. Не думаю, что в Португалии нет аналитиков, которые вратарю и без него не дали весь расклад перед матчем.



Данные по пенальти — от Wyscout. Ещё больше аналитики по Евро и интересных нюансов — в телеграм-канале Михаила Гончарова «Давай проанализируем это».