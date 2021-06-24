«Это похоже на договорняк». Странный автогол на Евро-2020

Сборная Испании только в заключительном туре группы E решила задачу, разгромив Словакию (5:0) и выйдя в плей-офф Евро-2020 со второго места. На групповом этапе испанские футболисты затянули с забитыми мячами, а весь арсенал продемонстрировали в матче со словаками.

Незабитый пенальти и два автогола

На 10-й минуте испанцы получили отличную возможность открыть счёт после падения Коке в штрафной. Игра продолжилась, однако после видеопросмотра судья указал на «точку». Реализовывать пенальти вызвался Альваро Мората, но Мартин Дубравка героически спас Словакию, вытащив мяч из угла ворот. Впрочем, долго звёздный час Дубравки не продлился. Уже на исходе получаса словацкий голкипер закинул мяч в свои ворота после отскока от перекладины.

Этот автогол стал седьмым на Евро-2020. Столько же было забито суммарно на пяти чемпионатах Европы (Евро-2000, 2004, 2008, 2012, 2016). Дубравка — первый вратарь в истории чемпионатов Европы и мира, который отразил пенальти и забил автогол в одном матче.

Во втором тайме Эмерик Лапорт, Пабло Сарабия и Ферран Торрес ещё трижды поразили ворота Дубравки. А на 71-й минуте болельщики в Севилье увидели ещё один автогол — Юрай Куцка неловко сыграл в обороне.

На Евро-2020 забито уже восемь автоголов! Хуммельс, Геррейру, Диаш, Щенсны, Градецки, Дубравка, Демирал и Куцка — их авторы.

Гол Юрая в собственные ворота стал последним в матче, благодаря которому Испания при помощи словацких игроков установила новое достижение: впервые в истории забила пять голов в одной встрече на Евро.

Реакция болельщиков в соцсетях на невероятный автогол Дубравки

«Автогол Дубравки как будто из договорного матча».

«Я, например, рад, что этим летом никто серьёзный не спешит подписать Дубравку».

«Дубравка выбрал не тот вид спорта, это не волейбол».

«Испания заплатила голкиперу».

«Он первый в истории футбола вратарь, забивший гол в собственные ворота данком».

«Он устал видеть провал Мораты».