Безумная развязка в «группе смерти». Расклады по ходу матчей менялись несколько раз!

Развязка в группе F получилась самой сумасшедшей: расклады менялись по ходу обоих матчей и до конца не было понятно, кто же всё-таки попадёт в плей-офф. Давайте прям по минутам!
22:00. Франция занимает первое место с четырьмя очками, Германия — на втором с тремя, Португалия с таким же количеством — на третьем, Венгрия — на последней строчке с одним. При таком раскладе Англия должна играть с немцами.
22:11. Капитан сборной Венгрии Адам Салаи открывает счёт в Мюнхене и выводит свою сборную на третье место в группе, Португалия забирается на второе (опережают венгров по счёту в очной встрече). Немцы вылетают, а англичане уже играют в плей-офф с португальцами.
22:30. В Будапеште ставят первый пенальти в ворота Франции — его реализовывает Криштиану Роналду. Португалия взлетает уже на первую строчку, Франция становится второй. Венгры всё так же третьи, а немцы — мимо плей-офф. Англичане в 1/8 встречаются с французами.
22:47. Второй пенальти на арене «Ференца Пушкаша» — теперь уже в ворота Португалии. Карим Бензема реализовывает удар, и Франция снова становится первой. Возвращается расклад, который был актуален с 22:11 до 22:30.
23:09. Бензема разошёлся и кладёт второй (он, кстати, давно не забивал за сборную — аж с 2015 года!), и всё снова меняется. Франция — первая, Венгрия уже вторая, немцы третьи, а португальцы — последние (немцы обходят их по результату в личной встрече). Англичане встречаются в 1/8 с венграми.
23:22. Роналду с пенальти сравнивает счёт, и возвращается расклад, который был актуален с 22:47 до 23:09: Франция, Португалия, Венгрия, Германия.
23:28. В Мюнхене немцы сравнивают, и всё откатывается к первоначальным расстановкам: Франция, Германия, Португалия и Венгрия.
23:30. Венгрия выходит вперёд (стадион в Будапеште просто взорвался от экстаза, когда на экране появился счёт), и снова всё меняется: Франция, Португалия, Венгрия, немцы — домой.
23:46. Немцы всё же сравнивают — помог Леон Горецка. Всё возвращается к тому, с чего и началось: Франция выходит с первого места, немцы — со второго, португальцы — с третьего, а венгры вылетают.
Сенсации не случилось, но такие перестановки за 90 минут — просто безумие!
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