«Протиснулись через задницу!» Сборную Украины обвиняют в умышленном сливе матча на Евро

Сборная Украины с помощью удачи и других команд всё-таки протиснулась в плей-офф Евро-2020 — впервые в своей истории. Победа испанцев (5:0) и поражение поляков (2:3) вывели подопечным Шевченко из группы. В 1/8 финала они сыграют с такими же жёлто-синими шведами. Украинские болельщики больше свою сборную не хейтят, этим занимаются фанаты других команд.

Австрийские болельщики считают выход Украины несправедливостью

Украинское издание Footboom.com опубликовало материал с гневными комментариями австрийских болельщиков в адрес сборной Украины.

Roger: «Украина – самая слабая команда в плей-офф, все мечтали на неё попасть. Пусть украинцы порадуются тому, что им помогли попасть в 1/8, но при этом не забывают, что их команда официально является худшей из тех, кто попал в плей-офф. Единственная сборная, которая набрала три очка и смогла пройти дальше! И пусть даже мы проиграем Италии, это хотя бы не стыдно. А вот протиснуться через задницу в плей-офф, чтобы вылететь там от Швеции – это будет забавно. Украина успеет порадовать шведов и подарит им лёгкое попадание в четвертьфинал, даже не сомневаюсь в этом».

Tefan: «Где же справедливость? Австрия боролась за победу и получила более сильного соперника, чем Украина, которая откровенно сливала матч с нами. В УЕФА считают, что это нормально, что это справедливо? Почему там молчат и не хотят наказывать Украину? Ведь все всё понимают, даже если нет прямых доказательств».

Rlish: «Сегодня Украина сыграла лучший матч на Евро, несмотря на то что не выходила на поле».

Johaness: «Это даже забавно. После матча с нами украинцы уже сидели на чемоданах и готовы были поехать домой. Швеция помогла им ещё немного побыть на турнире в качестве случайных гостей. Но ничего страшного, через неделю Украина снова вылетит с Евро, на этот раз уже окончательно. А пока пусть немного порадуются своему невероятному везению, если совесть позволяет».

Украинцы уже забыли хейт и поддерживают сборную

Болельщики сборной Украины тем временем празднуют хэппи-энд группового турнира. Некоторые даже рассуждают о полуфинале.

Karpaty1963: «Вы главное сравните сетку. У нас англы не супер, немцы тоже, голландцы моментами проваливаются, чехи, валийцы, датчане. Наша сетка намного слабее. В своей лучшей форме ЗБУ могла бы добраться и до финала»

Mclayne: «Мы будем сражаться, так как мы умеем. Госпожа фортуна дала шанс — не воспользуемся, ну, значит, не тем дала».

YuriyKhudoba: «Ух ты! Не ожидал даже, но с такой игрой, как против Австрии, надо что-то делать..»

Milkit: «Выход с горьким послевкусием, но если в 1/8 полирнуть уверенной победой, о плохом групповом этапе уже никто не вспомнит с негативом».

Mehmet Aurelio: «Да, а вот теперь и посмотрим, произойдет ли «чудесное преображение». По факту, госпожа Фортуна для нас сделала всё, отправив нас на Швецию и дав возможность сыграть не с Бельгией, Италией или Францией — по сути тремя главными фаворитами турнира. Ну теперь глянем, действительно ли сборная так «устала», как говорил Шевченко после матча с австрийцами».

Karpaty1963: «Датчане отбор не проходили, португальцы три ничьи сыграли и благодаря огромному фарту вышли. И эти команды стали чемпионами даже. Поэтому я верю. Лично по моим ощущениям будет своего рода сенсация и полуфинал. Дальше не пройдут».

Justas: «А четвертьфинал с немцами где играем?:)»

Под новостью о выходе Украины в плей-офф в инстаграм-аккаунте сборной болельщики оставили более 100 комментариев, в том числе и россияне.

ph_romaz: «Круто!!! Поздравляю из России!!! Будем болеть за вас, УДАЧИ!!!»

begu350: «Поздравляю с выходом из группы! Русские с вами!)»