7 футболистов, которые уже выстрелили на Евро-2020

У клуба может быть огромная скаутская или селекционная сеть, но главной витриной для любого игрока по-прежнему остаются чемпионаты Европы и мира. За этими событиями следят не только специалисты по подсчёту цифр, но и руководители клубов, которые могут влюбиться в ту или иную звезду. Групповой этап Евро-2020 позади, поэтому рассказываем о футболистах, впечатливших и удививших в первые две недели соревнований.

Билли Гилмор (Шотландия)

Полузащитник «Челси» Билли Гилмор влюбил в себя за один матч. 20-летний юноша стал лучшим игроком встречи с Англией, хотя это была его первая игра за сборную в официальном турнире. Он в принципе дебютировал за Шотландию только несколько недель назад. После Англии Гилмор заболел коронавирусом, а Шотландия в итоге вылетела. Тем не менее Билли показал себя с разных сторон: и в атакующем плане, и в общей работе в центре поля. Интересно, что лучшим игроком он становился и в двух дебютных встречах за «Челси» – в Кубке Англии и АПЛ. К 2021 году у воспитанника «Рейнджерс» набежало всего 11 матчей за лондонцев. Может, пора уходить?

Калвин Филлипс (Англия)

Калвин Филлипс впервые попал в сборную Англии меньше года назад, а на Евро-2020 неожиданно стал основным центральным полузащитником. Хотя изначально это место бронировал Джордан Хендерсон. Но Филлипс играет так мощно, полностью выжигая центр, что у Саутгейта не остаётся выбора. Более того, Филлипс – единственный игрок англичан, который в трёх матчах турнира отыграл по 90 минут. Его тепловая карта поражает – кажется, своей работоспособностью игрок «Лидса» затмит любого. И если так пойдёт и дальше, его агенту стоит ждать много звонков.

Доменико Берарди (Италия)

Мало кто понимает, как Роберто Манчини сделал такую мощную сборную. Одно из главных его оружий всю карьеру провёл в «Сассуоло» – именно Доменико Берарди неожиданно стал лидером атаки Италии. Большинство конструктива идёт от него – он отлично взаимодействут с Иммобиле и Инсинье и в трёх матчах сделал 1+1. При этом до Евро-2020 его нельзя было назвать безоговорочным игроком старта. «Милан» уже готовит деньги для трансфера, а главное для игрока – проявлять себя и дальше.

Мануэль Локателли (Италия)

Ещё одна итальянская звезда турнира также представляет «Сассуоло». Мануэля Локателли пару лет назад вышвырнули из «Милана», но футболиста подобрал клуб поскромнее. В «Сассуоло» он стал лидером и капитаном, круто работал в опорной зоне, но при Манчини раскрылся и в атаке. Теперь сборная получила сильного универсала, способного и отбирать, и созидать, а «Ювентус» и «Арсенал» готовы забрать его после турнира.

Лукаш Градецки (Финляндия)

Вратарь Лукаш Градецки – главная звезда сборной Финляндии. Пока все ждали чудес от Пукки впереди, он вместе со слабой обороной старался не опозорить страну. Голкипер «Байера» тащил мёртвые мячи в игре с Данией и отстоял «на ноль», потом – с Россией (помните сейв после удара Кузяева?), а в матче с Бельгией пропустил всего два гола. Очень достойный результат. Так что теперь вполне можно ждать повышения.

Дензел Думфрис (Нидерланды)

Дензел Думфрис – главное открытие Евро-2020. Голы Венгрии и Австрии плюс заработанный пенальти – чуть ли не основная угроза в атаке исходит от этого фулбэка. Огромный объём работы, техника и невероятный для его позиции креатив – топ-клубы уже засылают запросы в «ПСВ». А главный претендент на него – «Бавария».

Александер Исак (Швеция)

Александер Исак ещё несколько лет назад получил благословение от самого Златана. Легендарный форвард говорил, что именно за этим парнем будущее сборной Швеции. И наконец время пришло. На Евро-2020 форвард ещё не забивал, но именно через него строится вся игра команды. Он, конечно, и без того известен поклонникам чемпионата Испании, но на международной арене пока себя не проявлял. Так что «Реал Сосьедад» в ближайшие месяцы может озолотиться.