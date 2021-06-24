Революция в футболе. УЕФА отменил правило выездного гола

Свершилось! УЕФА всё-таки отменил правило выездного гола. Теперь, начиная с предстоящего сезона-2021/2022, оно перестанет действовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а также в женских и юношеских турнирах под эгидой организации. Как УЕФА решился на революцию в футболе?

Почему правило выездного гола всё-таки отменили?

Согласно этому правилу, в случае ничейного счёта по итогам двухматчевого противостояния на вылет дальше проходила команда, которая больше забила на выезде. Теперь же при равном счёте по итогам матчей игра перейдёт в овертайм.

Президент УЕФА Александер Чеферин уже прокомментировал изменения в правилах.

«Вопрос об отмене правила обсуждался на множестве заседаний в последние годы. Тренеры, болельщики и функционеры выражали сомнение в честности правила и склонялись к его отмене.

В настоящее время оно противоречит первоначальной задумке. Фактически, правило не позволяет командам-хозяйкам атаковать, особенно в первом матче. Они боятся пропустить гол, который может дать сопернику ключевое преимущество. Также правило критикуют за момент несправедливости, когда домашняя команда, пропустив, должна забивать два мяча. Особенно это касается дополнительного времени.

Преимущество домашней команды уже не так важно, как в былые времена. Учитывая все факторы, исполнительный комитет УЕФА принял правильное решение, что выездной гол больше не должен считаться более ценным, чем тот, что был забит на своём поле», — цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА.

Впервые организация внедрила правило в сезоне-1965/1966 в Кубке обладателей Кубков. Планировалось, что при таком раскладе командам придётся атаковать и в выездных матчах. К тому же в то время в случае ничейного результата по итогам двухматчевого противостояния назначалась переигровка, которая дорого обходилась не только клубам, но и УЕФА. Впрочем, позже её заменили на овертаймы и серию пенальти.

Кто боролся за отмену правила?

В 2015 году об отмене правила заговорил главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер. Тогда он предложил применять его только в овертаймах, приведя в пример Кубок английской лиги.

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В ноябре 2019-го француз занял пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, где вновь начал продвигать идею отмены выездного гола в еврокубках.

«Дома команды играют с мыслями «каждый пропущенный гол – это наполовину вылет». Иногда мне кажется, что гол, пропущенный от гостевой команды – это огромная помеха, когда проводишь первый матч дома. Это вынуждает атаковать и в то же время делать так, чтобы обезопасить свои ворота и не пропустить много голов. Я уже давно предлагал отменить это правило, поскольку значение гола на выезде чересчур велико в современном футболе. Теперь это правило уже ничем не обосновано. Оно было введено, когда телевидение ещё не так было развито, поля были плохими. Думаю, будет правильным покончить с этим – за исключением матчей, когда назначается дополнительное время»», — сказал Венгер.

Позже его поддержал главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Аргентинец назвал правило несправедливым, несмотря на победу команды в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Должен сказать, что считаю правило выездного гола в овертаймах нечестным. Я буду говорить об этом на следующем собрании УЕФА для тренеров. Это было несправедливо, что у нас было 30 минут овертаймов, чтобы забить три гостевых гола. У нас было 30 минут дополнительного времени на выездной гол, у «Ливерпуля» – нет. Это нечестно. Правило помогло нам, но в следующий раз оно может сыграть против нас. У «Ливерпуля» было на 30 минут меньше на гол в гостях. Это неправильно», – сказал Симеоне после матча.

УЕФА всерьёз задумался об отмене правила только в апреле нынешнего года. Функционеры предлагали, чтобы голы на выезде учитывались только в основное время. Если по итогам двух встреч назначалось дополнительное время, то команда, играющая в гостях, не имела бы преимущества выездного гола.

Спустя три месяца УЕФА всё же прислушался к футбольной общественности и отменил правило выездного гола. Теперь команды в еврокубках будут в одинаковом положении, вне зависимости, где они забивают.