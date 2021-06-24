Что вы знаете о Месси? Тест ко дню рождения легенды футбола

Легендарному Лионелю Месси сегодня исполняется 34 года. Рекордсмен по количеству «Золотых мячей», трёхкратный победитель Лиги чемпионов. Человек, который более чем в два раза превосходит второго лучшего бомбардира в истории «Барселоны» – Лео вписал себя в список величайших игроков ещё в позапрошлом десятилетии и сражается уже не столько с соперниками, сколько с вечностью.
Очередной день рождения Лео застал на Кубке Америки, где пытается притащить сборную Аргентины к первой победе с 1993 года. К слову, в ближайшем матче он станет рекордсменом «альбиселестес» по количеству игр, обойдя своего бывшего партнёра по обеим командам Хавьера Маскерано.
Месси так давно на виду, что, казалось бы, не знать о нём и его карьере всё просто невозможно. Но посмотрим, сможете ли вы ответить на все десять вопросов нашего онлайн-квиза. Пишите результаты в комментариях.
Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по ссылке.
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