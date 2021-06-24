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Евро-2020 (Евро-2021): почему Александр Головин не заслужил критики после провала сборной России по футболу

Как же жалко Головина. Пытался тащить Россию почти в одиночку и взял вину на себя
Андрей Панков
Александр Головин
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Саша провёл хороший турнир, несмотря на отсутствие полезных действий.

Евро для сборной России закончился. Как обычно после громких вылетов люди ищут главных виновников. Очень сильно достаётся Зобнину за его привоз в матче с Данией. Черчесов и Дзюба уже давно под гнётом общественности, а некоторые говорят о Головине. Мол, не тащил человек: от него ждали больше всего, а он ничего не показал. Но это абсолютный бред.

Начнём с последних данных, которые стали известны по окончании группового этапа. Согласно им, за весь этап никто из игроков не пробежал больше Головина – 36 км. Саша с отрывом лидер по этому показателю.

Второй момент. Головин возглавляет список игроков с наибольшим количеством ожидаемой угрозы от передач, набранной в одном отдельном матче Евро.

Александр Головин (с Финляндией) 0.69 xT (68%)

Марсель Забитцер (с Македонией) 0.62 xT (19%)

Эндрю Робертсон (с Чехией) 0.53 xT (87%)

Гарет Бэйл (с Турцией) 0.51 xT (0%)

Бруну Фернандеш (с Венгрией) 0.5 xT (73%)

Вообще, наблюдая за игрой Головина на этом турнире, не покидало ощущение, что по скорости и уровню мышления он на две головы выше почти всех в нашей сборной. Только Миранчук способен приблизиться к полузащитнику «Монако». Никто в команде не обращается так легко с мячом и не находит такие варианты передач, которые пытался находить Саша во всех трёх играх.

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Головина ругают за упущенный момент в матче с Данией, но он, во-первых, сам его себе создал. А во-вторых, извинился за него после игры, хотя вообще не должен был этого делать. На полузащитника во время послематчевого интервью было больно смотреть (https://twitter.com/ligatv/status/1407086744802058248?s=21): «Мы пытались всеми силами пойти вперёд, как-то исправить ситуацию. Но уже было поздно, поэтому пропустили ещё. Первый гол многое поменял, они стали играть более закрыто. В какой-то мере есть и моя вина, я мог забить. Сложно сейчас об этом говорить», — сказал Головин. Игроку действительно было стыдно после матча.

Но россиянину точно не надо брать вину на себя. Да, этот момент многое бы изменил. Но без Головина этого момента и не было бы. А помешало Саше то, что является его единственным, но весомым недостатком. У Головина есть всё, чтобы быть по-настоящему топовым футболистом. Ему лишь осталось избавиться от футбольного перфекционизма и желания всё доводить до идеального момента. Именно поэтому он улучшал позицию в моменте против Дании, а не бил сразу. Если Александр переборет в себе это, то будет играть в топ-клубе. А лидером сборной он является уже давно. Головин не перестанет им быть даже после такого Евро. Он провёл хороший турнир и точно не заслужил большого количества критики. И очень жалко, что сейчас находятся те, кто обрушивается на него с ней.

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